Ronald Koeman, firme candidato para Barcelona Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Fernando Bustamante

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020 • 10:33

Todos los indicios hacían creer que Quique Setién tendría corta vida como DT del técnico de Barcelona. Su única carta era adjudicarse de manera brillante la Champions League, una proyección que el equipo no prometía, acorde con el rendimiento. Finalmente el 8-2 que le propinó Bayern Munich en los cuartos de final terminó de un plumazo con su sueño de continuidad.

Su salida es inminente y la comisión directiva está enfocada ahora en dar con el nombre que permita revitalizar los ánimos de los hinchas blaugranas. De hecho, varios de ellos estallaron de bronca a la llegada del plantel a Lisboa. Pero la búsqueda es más amplia, ya que quieren a un entrenador que pueda sacudir los cimientos de un vestuario que está resquebrejado en su confianza y cuyos veteranos no parecen estar en su mejor forma física para enfrentar instancias finales de Champions.

Así las cosas, un hombre de la casa, una vieja gloria, es el principal candidato: según los últimos sondeos del club liderado por Lionel Messi, se trata de Ronald Koeman (57 años), cuyas posibilidades tomaron fuerza en las últimas horas. El holandés quedó en la historia de Barcelona al convertirse en un héroe de Wembley en 1992, ya que fue autor del gol de tiro libre en el minuto 111, que le dio a la entidad catalana su primera Copa de Europa.

Ronald Koeman, en su etapa como jugador Fuente: Archivo

Está claro que Koeman siempre quiso ocupar el banco del Camp Nou y ahora se le vuelve a presentar la oportunidad. De todas maneras, más allá del gusto de los dirigentes, Koeman está ahora comprometido con la selección holandesa de fútbol hasta la aplazada Eurocopa, que debía celebrarse a mediados de este año y finalmente se jugará en 2021. De hecho, el club ya se contactó con él el pasado mes de enero cuando el club azulgrana decidió prescindir de los servicios de Ernesto Valverde. En aquel momento, el DT dijo 'no'. Ahora no volvería a hacerlo, ya que cree que este puede ser su último tren hacia el Camp Nou.

Koeman en su rol de DT de Holanda, da instrucciones a Daley Blind de Holanda durante la semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA entre Holanda e Inglaterra, en agosto de 2019 Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Luis Vieira

Mundo Deportivo realizó una semblanza de Koeman: "Tiene carácter ganador y agallas para lidiar con vestuarios complicados como hizo en el Valencia de Albelda y Cañizares junto a su amigo Bakero. Su estilo es ofensivo, conoce perfectamente lo mejor de Johan Cruyff porque fue su mariscal de campo en el Barça y además está muy metido en el fútbol actual y brillando al mando de la selección holandesa de los De Ligt, De Jong y Van de Beek"

Xavi tiene dudas y a Pochettino no lo ayuda su pasado

El Barça también se movió por Xavi Hernández, pero el de Terrassa no cree que sea su momento, como declaró recientemente, cuando agregó que ahora hay demasiado ruido y temas extradeportivos en el entorno del club. Además, lo de emprender una limpieza con amigos con los que jugó no le hace demasiada gracia.

Pochettino como DT de Espanyol y Messi como rival; Newells es el hilo conductor entre ambos Crédito: Twitter

También se ha hablado con el argentino Mauricio Pochettino, pero su pasado en Espanyol echa para atrás porque la junta sabe que muchos culés estarían en su contra desde el principio. Sobre todo porque hace un mes hizo una declaración que pareció condenarlo, respecto de que no dirigiría a Barcelona: "No quise faltar al respeto al Barcelona. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará", dijo Pochettino al periódico El País a principios de este mes.

Pochettino admitió que se lleva bien con el presidente del Barca, Josep Maria Bartomeu, desde que vivió en la ciudad. Se ha reunido con él para cenar cuando volvió a la ciudad, donde todavía tiene una casa. Si bien el argentino nunca alzó un trofeo como entrenador y es de una escuela de pensamiento diferente a la del fútbol por la que el Barca es famoso desde los días de Johan Cruyff, varios factores lo convierten en una segunda chance de elección para dirigir el club.

Josep María Bartomeu tendrá la última palabra a la hora de dirigir al nuevo DT de Barcelona Fuente: Reuters

El entrenador que nutrió a Harry Kane y a otros jóvenes jugadores podría atraer a los aficionados que quieren que el club se interese más por su afamada academia juvenil La Masia, que recientemente ha desarrollado interesantes prospectos como Riqui Puig y Ansu Fati.

También ha fomentado un espíritu de trabajo duro y de presión enérgica, algo de lo que el Barca ha carecido en los últimos años, mientras que los demás equipos punteros de Europa han avanzado hacia un estilo de juego más dinámico.

Si Barcelona recurriera a Pochettino en lugar de Koeman, deberá tener más paciencia que la que ha tenido con otros entrenadores, pero si se le da el tiempo y la libertad, podría revivir una institución que se está desmoronando y reconvertirla en uno de los mejores equipos de Europa.