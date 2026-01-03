Barcelona sufrió en el clásico catalán, pero lo sostuvo el héroe-villano y lo liquidó con dos golazos

Joan García Pons tiene 24 años, mide 1,94m y es un arquero profesional. De los buenos, de los que suelen estar detrás del mostrador. Nacido en Barcelona, lejos de las luces de Camp Nou.

Comenzó su carrera en Sallent FC, antes de incorporarse a las divisiones menores de Espanyol. Debutó en el primer equipo, se consolidó y hasta fue muy querido. El 18 de junio de 2025, cambió todo: pasó a Barcelona luego de activar la cláusula de rescisión. Fútbol y negocios. La cuna y la ambición.

Una de las mejores intervenciones de García, ante Roberto Fernández Joan Monfort - AP

En la temporada 2023-24 se consolidó como titular y fue determinante en el ascenso a primera. El club de los Pericos le renovó su contrato hasta 2028: un año después, sostuvo con sus manos la permanencia. Se sabe: mientras Barcelona suele dar vueltas olímpicas, Espanyol trata de salvarse del descenso.

Sus colosales rendimientos llamaron la atención del viejo y querido equipo de Leo Messi. De gorda billetera. El 18 de junio de 2025, mediante un video publicado en las redes sociales, se despidió de Espanyol luego de 15 años. Una “traición” futbolera, según la mirada de los hinchas, que no se lo perdonan.

👋 La despedida de Joan García



"Ha llegado el momento de despedirme del club que ha sido mi casa" pic.twitter.com/lSOFMwTrDn — Diario SPORT (@sport) June 18, 2025

Mucho menos luego de este sábado, en el que se convirtió en héroe de los propios, villano de casi todos lo que cubrieron el RCDE Stadium, conocido popularmente como Cornellá-El Prat.

En su vuelta a su primera casa, Joan García vivió una noche consagratoria y fue la gran figura del Barcelona en un derbi catalán cargado de tensión. El guardameta sostuvo al equipo en los momentos más delicados del partido y fue clave para que el conjunto culé lograra un triunfo agónico, en un encuentro que exigió máxima concentración hasta el último minuto. El arquero registró seis atajadas determinantes.

El Espanyol llegó a instalar una delgada barrera de malla detrás de los arcos del estadio para impedir que se lanzaran objetos. Eso no disuadió a la sección de los jóvenes seguidores más fervientes del club de levantar carteles con la imagen de una rata en los colores burdeos y azul del Barcelona mientras gritaban a García, un antiguo favorito de los aficionados.

Pancartas con ratas 🐀 en la grada contra Joan Garcia



📲 @paumilla10 pic.twitter.com/igaXNSARnt — MARCA (@marca) January 3, 2026

La estadística cuenta que Barcelona, líder destacado de LaLiga, arrancó el año 2026 con una victoria por 2 a 0 en un emocionante derbi contra el Espanyol, resultado que aumenta la presión sobre su perseguidor, Real Madrid.

Con 49 puntos, los hombres entrenados por Hansi Flick aumentaron provisionalmente a siete las unidades que los separan de Real Madrid, que arrancará el año en el Bernabéu este domingo contra Betis.

Los hinchas de Espanyol, con pancartas contra Joan García Joan Monfort - AP

Los goles no llegaron hasta la recta final, cuando dos asistencias de Fermín López fueron perfectamente aprovechadas por Dani Olmo (a cuatro minutos del final) y Robert Lewandowski (en el cierre) para amarrar los tres puntos. Dos joyas.

“No hemos hecho nuestro mejor partido, pero hemos sabido aprovechar las oportunidades. Estamos muy contentos por los tres puntos”, declaró Fermín a Movistar +.

Fermín Lopez y Daniel Olmo, la sociedad del 1-0 MANAURE QUINTERO - AFP

García no se dejó intimidar y respondió con dos atajadas en el primer acto. Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla, repertorio de atajadas que amplió en la segunda mitad.

También brilló el serbio Dmitrovic, que mantuvo a Espanyol en el partido con una gran atajada ante Eric García. Pero en la recta final del encuentro, Fermín agitó la varita en dos ocasiones para decantar la balanza: primero, en un contraataque con todos sus compañeros lanzados en carrera hacia el área rival, envió un balón suave a los pies de Olmo, que tuvo tiempo para pensar y ejecutar. Su decisión de lanzar el balón por encima de Dmitrovic fue colosal.

La exquisita definición de Robert Lewandowski MANAURE QUINTERO - AFP

Apenas unos minutos después, Fermín se internó en el área por la banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por Lewy, con clase internacional.

Mientras todo eso ocurría, Joan García no celebró los tantos contra su exequipo. La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los albiazules, que sumaban cinco victorias consecutivas en LaLiga.

Le dicen a Manolo González que Hansi Flick ha afirmado que el Barça ha ganado "injustamente".



La repuesta del entrenador del Espanyol sobre la injusticia en el fútbol es brutal. pic.twitter.com/1HNLPdn1jV — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 3, 2026

Hansi Flick, el entrenador de Barcelona, advirtió que el triunfo fue “injusto”. Le consultaron al respecto a Manolo González, el conductor de Espanyol. Que no dio vueltas: “Injustamente, no. Algún día va a pasar que vamos a ganar con un gol en una única situación de riesgo. Por más bien que hagas todo, el gol es una parte fundamental en el juego. Por más que llegues mucho, si no marcas, no merecés ganar el partido”.

“Los hemos perdonado”, declaró Edu Expósito, al borde del llanto. Como los hinchas, en otra noche de héroes y villanos. En un único envase.

Lo mejor del partido