Ibai Llanos sorprendió en el show de Bad Bunny en Barcelona

La gira Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny continúa generando furor en cada una de sus paradas y este sábado vivió una nueva noche especial en Barcelona, ciudad que recibió la segunda fecha del artista. Tras la presencia de algunos jugadores del FC Barcelona en el show del viernes, la expectativa estaba puesta en descubrir qué otras figuras se sumarían al fenómeno. Esta vez, quien sorprendió fue Ibai Llanos, que apareció inesperadamente en La Casita, el escenario alternativo que el cantante convirtió en uno de los momentos más comentados y distintivos de sus presentaciones.

Uno de los grandes centros de atención volvió a ser La Casita, el exclusivo espacio que ya se transformó en una de las marcas distintivas de la gira. La estructura, montada dentro del estadio como un homenaje a las raíces y la identidad de Bad Bunny, recibió a lo largo de la noche a distintas figuras reconocidas. Desde ese lugar, Ibai Llanos sorprendió con una aparición inesperada que desató la euforia entre el público.

Uno de los momentos más esperados y comentados de los conciertos de Bad Bunny ocurre segundos antes de que el artista interprete “Voy a llevarte pa PR”. En ese instante, una de las personas invitadas a La Casita toma protagonismo frente al estadio y pronuncia una frase que ya se convirtió en un verdadero sello de la gira: “Acho, PR es otra cosa”. En esta oportunidad, el encargado de asumir ese papel fue Ibai Llanos, quien sorprendió al público al lanzar la expresión desde el exclusivo espacio VIP y desató furor entre los fanáticos.

Ibai Llanos se robó todas las miradas en el concierto de Bad Bunny

Antes del concierto, y fiel a su estilo relajado y cargado de humor, Ibai Llanos compartió un video en sus redes sociales en el que anticipó cómo estaba viviendo la previa del esperado show de Bad Bunny. Entre bromas y comentarios sobre sus habilidades para el baile, el streamer se mostró divertido y hasta se animó a reírse de sí mismo antes de sumarse a una noche llena de música y celebridades. “Toda esta gente tiene flow, toda esta gente sabe bailar. Yo he ido a tres conciertos en mi vida y tengo el mismo baile que tu abuelo, por lo tanto voy a dar vergüenza, voy a dar lástima, voy a dar pena”, expresó.

La inesperada aparición de Ibai Llanos que enloqueció a los fans de Bad Bunny

Lejos de intentar mostrarse seguro, Ibai continuó con su tono descontracturado y compartió una de sus principales preocupaciones de cara al evento: pasar lo más desapercibido posible. “Yo estoy pensando cuál es el baile que puedo hacer para dar la menor vergüenza posible; es decir, para pasar desapercibido”, lanzó entre risas, en una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Las figuras que dijeron presente en La Casita de Bad Bunny

La presencia de Ibai Llanos no fue la única que llamó la atención durante la noche. La Casita volvió a convertirse en un verdadero punto de encuentro de celebridades y reunió a varias figuras reconocidas que disfrutaron del show desde el exclusivo espacio reservado para invitados del artista. Entre quienes dijeron presente estuvieron Gerard Piqué y el futbolista Riqui Puig, dos apariciones que despertaron una fuerte reacción entre el público y generaron gran expectativa entre los asistentes.

Úrsula Corberó, Lola Lolita y otras figuras también dijeron presente en el exclusivo espacio VIP del artista

A ellos también se sumaron nombres del mundo del espectáculo y las redes sociales. Actrices como Úrsula Corberó, Priscila Delgado y Miranda Makaroff, junto a la influencer Lola Lolita, siguieron el recital desde esa exclusiva zona VIP que ya se consolidó como uno de los lugares más comentados de la gira de Bad Bunny. Una vez más, La Casita se convirtió en escenario de encuentros inesperados y apariciones que no pasaron desapercibidas.