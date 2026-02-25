Barracas Central bajó a Tigre, la revelación del torneo Apertura, con dos goles en tres minutos

Tigre es uno de los mejores equipos del campeonato. La mirada sobre el Matador se transformó drásticamente, cuando se impuso por 4 a 1 sobre River (el todavía River de Gallardo) en el Monumental. Fue una máquina de efectividad, al servicio del mejor contraataque.

Diego Davobe, el entrenador, suele hacerlo. Sobre todo, en los primeros capítulos de los torneos, sus equipos marcan tendencia y con el transcurrir de los partidos, se van apagando. De todos modos, es uno de los protagonistas del grupo B del torneo Apertura. Juega muy bien de a ratos.

Bruera y Arias, en las alturas Camila Godoy - LA NACION

Sin embargo, su prepotencia (también sigue en carrera en la Copa Argentina) se frenó en el Sur de la ciudad de Buenos Aires. Barracas Central, el conjunto que dirige el Gallego Insua y que suele tener bajo su piel todas las miradas del mundo del fútbol, le arrebató el triunfo. Y lo hizo en apenas tres minutos.

El popular conjunto de Victoria ganaba con un tanto de Nacho Russo, el hijo de Miguel, que selló en la red contraria una fantástica jugada colectiva. Con un mediocampo combativo y creativo y dos potencias en el ataque como Russo y David Romero, Tigre se imponía en todos los sectores, frente al nerviosismo estructural del Guapo, casi siempre señalado por los arbitrajes supuestamente favorables.

¡EMPATÓ EL GUAPO! Tobio aprovechó la mala salida de Sultani y le dio un pase a la red para el 1-1 de Barracas vs. Tigre.



Hasta que encontró el empate con una jugada polémica, porque queda la sensación de que Jhonatan Candia está adelantado en el inicio de la jugada, que deriva en un bombazo al primer palo de Fernando Tobio, de 36 años, el zaguero que jugó en Vélez y Boca, entre tantos otros equipos. No hubo llamado del VAR, mientras que Pablo Dóvalo (un juez que habitualmente dirige a Barracas) tomó rápidamente la decisión de sacar desde el medio.

La interpretación, de todos modos, es que su posición fue pasiva, por lo que no influye en la jugada, que había comenzado con un tiro libre de Iván Tapia, uno de los hijos de Chiqui, el presidente de la AFA. Y cierta complicidad del arquero Tomas Sultani. De todos modos, el desarrollo siguió. Y tres minutos después, el Guapo se convirtió en ganador.

Una acción de un clásico partido de primera de esta era: fuerza, voluntad y dientes apretados Camila Godoy - LA NACION

Un cabezazo de Facundo Bruera, de pique al piso, también sorprendió al arquero. El desarrollo cambió con el ingreso de Gonzalo Maroni, el talentoso volante surgido en Boca, que no puede desarrollar su capacidad en continuado en ninguna de las entidades en las que suele participar. Esta vez, demostró parte de su mejor repertorio.

Los dos equipos están entre los mejores ocho. Tigre quedó en el tercer lugar, mientras que el Guapo alcanzó el último puesto, el octavo.