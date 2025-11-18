Barracas Central - Riestra: Nicolás Ramírez dirigirá por quinta vez en el año al equipo de los Tapia

Como si se tratara de un superclásico, de una final por un ascenso o de un partido por no bajar a la primera Nacional, AFA designó al que considera su mejor árbitro para el encuentro entre Barracas Central y Riestra, octavo de final del torneo Clausura. Nicolás Ramírez, que fue elegido por Federico Beligoy (director nacional de Arbitraje) para los últimos tres Boca vs. River, tendrá su cargo el encuentro entre el Guapo y el Malevo que se jugará el lunes a las 17 en el estadio Guillermo Laza, del Bajo Flores.

Ramírez se transformará en el árbitro que más partidos de Barracas Central habrá tenido a su cargo en la temporada: sumará su quinto, uno más que Darío Herrera, Andrés Gariano y Nicolás Lamolina. Este último no volvió a dirigir al equipo de los Tapia desde que expulsó a Iván –capitán del equipo e hijo menor del presidente de AFA– en el encuentro que Boca ganó por 3-1.

El momento en el que Nicolás Lamolina expulsa a Iván Tapia en Barracas vs. Boca; el hijo del ex referí Francisco Lamolina no volvió a dirigir al Guapo.

Ramírez estará acompañado por Pablo González como asistente número 1 (séptima asignación a un partido de Barracas), Pablo Acevedo como segundo asistente (tercer encuentro) e Ignacio Cuicchi como cuarto árbitro. En el VAR estarán Héctor Paletta (sexta actuación) y Ariel Suárez (ídem; Paletta y éste son quienes más veces ejercieron esa función con Barracas en la temporada).

En el polémico 1-1 de este lunes entre Barracas y Huracán, decisivo para el Guapo para clasificarse para la Copa Libertadores y los playoffs del Clausura, dirigieron otros jueces conocidos del equipo de los Tapia: el principal fue Andrés Gariano –uno de los que más partidos habían tenido a cargo, cuatro–, el primer asistente fue Javier Delbarba (séptimo) y el segundo asistente, Walter Ferreyra (octavo; nadie cumplió ese papel más que él). En el VAR estuvo José Carreras (quinto).

En dos instancias decisivas, el club de los Tapia habrá tenido árbitros y asistentes más que habituados a dirigir al Guapo. Esta vez, enfrente estará Riestra, que también tiene fluidos vínculos con AFA. La trascendencia del partido no está dada por la sumas de hinchas de ambos conjuntos ni por la cantidad de trofeos conseguidos a lo largo de sus historias: lo que importa es el poder que hay detrás de los colores.

En las designaciones de AFA para octavos de final hay una novedad: Gariano no figura en ningún partido, como árbitro principal ni como asistente de VAR. Falló ostensiblemente en el mencionado empate de Barrcas y Huracán de este lunes, en el que el local tuvo dos penales mal otorgados. Las imágenes del escandaloso final, en las que se ve a los futbolistas del Globo pedir explicaciones al referí y en las que el propio Gariano responde de pésima manera a un reclamo del ahora ex entrenador del Globo, Frank Darío Kudelka, inundaron las redes sociales. “Sí, vamos a hablar y te voy a romper todo”, amenazó el juez ante las cámaras de televisión.

El resto de los partidos

Por debajo de Ramírez en la consideración de AFA está Facundo Tello, que compitió hasta último momento por controlar el último superclásico. En esta ocasión fue designado para Racing vs. River. El único clásico que habrá en los octavos de final del Clausura se desarrollará el lunes en el Cilindro de Avellaneda y tendrá como asistentes a Gabriel Chade y Miguel Savorani. El cuarto árbitro será Julio Barraza. En el VAR estarán Yamil Possi y Erik Grunmann.

Boca vs. Talleres en la Bombonera tendrá a Sebastián Zunino. Lo acompañarán Maximiliano Del Yesso (asistente 1) y Adrián Delbarba (2), y en el VAR estarán Adrián Franklin y Javier Mihura.

Sebastián Zunino tendrá a cargo un partido pesado de la primera rueda de los playoffs del Clausura: Boca vs. Talleres. LA NACION/Gonzalo Colini

A San Lorenzo, el cuarto grande clasificado, lo dirigirá Nazareno Arasa en Santiago del Estero y ante Central Córdoba. Al árbitro lo secundarán Sebastián Raineri y Juan Del Fueyo, que fue asistente de VAR en el polémico Barracas vs. Huracán. Los asistentes tecnológicos en tierras santiagueñas serán Lucas Novelli y Gisella Trucco.

Andrés Merlos, en tanto, tendrá a su cargo el choque que abrirá los playoffs y será protagonizado el sábado en el José Amalfitani por Vélez y Argentinos. Merlos estará acompañado por Diego Bonfa y Walter Ferreyra, y Fernando Espinoza y Mauro Ramos Errasti auditarán las jugadas desde el edificio VAR en Ezeiza.

Rosario Central, en tanto, se cruzará con Estudiantes en el Gigante de Arroyito, donde actuará Pablo Dóvalo. El primer asistente será José Castelli, y el segundo, Agustín Méndez. En el VAR, en tanto, estarán Hernán Mastrángelo y Jorge Broggi.

Pablo Dóvalo controlará a Rosario Central y Estudiantes en el Gigante de Arroyito, ante los rumores de que el local recibe muchos penales en el campeonato.

En Santa Fe, Sebastián Martínez Beligoy –sobrino de Federico– llevará las riendas de Unión vs. Gimnasia (La Plata). Su primer colaborador será Juan Mamani, y el segundo, Iván Núñez. Ariel Penel y Sebastián Habib tendrán a su cargo el VAR.

Lanús y Tigre cerrarán el miércoles la rueda de los octavos de final. El encuentro será el último debido a que el club granate jugará este sábado en Asunción la final de la Copa Sudamericana contra Mineiro. Para el encuentro local AFA designó a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, a Juan Pablo Belatti y Pablo Gualtieri como asistentes y a Fabricio Llobet y Maximiliano Mascheroni como responsables de VAR.