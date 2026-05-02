Barracas perdió con Banfield y para avanzar a octavos depende de los resultados de tres partidos

A Barracas Central se le complicó la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. En el partido que marcó el comienzo de la última fecha, el Guapo tenía este sábado la posibilidad de asegurarse un lugar con un triunfo o quedar muy cerca de lograrla si empataba, pero perdió por 2-1 como local con Banfield y ahora necesita de tres resultados para no quedar eliminado.

En el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, a Barracas no le alcanzó ni con el blooper del arquero rival Facundo Sanguinetti que significó el 1-1 parcial ni con las dos manos en el área que el Taladro reclamó como penal, sin intervención del VAR para sancionarlas, ya que el árbitro Darío Herrera no había cobrado. Y cayó en el tiempo de descuento, cuando Santiago López García lanzó un centro desde la derecha y se metió en el segundo palo, por detrás de un Juan Espínola que se había adelantado.

El arquero Facundo Sanguinetti falló en la salida y Nicolás Demartini terminó marcando cuando la pelota le rebotó; era el 1-1 de Barracas ante Banfield JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Antes, Tiziano Perrota había abierto el marcador para Banfield y Nicolás Demartini la empujó debajo del arco para igualar el duelo, tras la falla de Sanguinetti al intentar despejarla. Así, se habían ido al descanso.

Al volver, las polémicas cobraron protagonismo. Primero, porque en una acción de ataque del Taladro con algunos rebotes la pelota pegó en un brazo de Tomás Porra. Si bien fue de manera fortuita, lo tenía despegado del torso. La acción siguió, mientras los visitantes protestaban.

TODO BANFIELD PIDIÓ PENAL POR MANO DE PORRA ANTE BARRACAS 🧐#LPFxTNTSports



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Minutos después resultó mucho más claro el penal no sancionado. David Zalazar sacó un centro desde la derecha y Rodrigo Insua puso sus manos por delante para protegerse cuando la pelota llegaba a su posición, pegado a la línea, del lado de adentro.

Esa acción del número 6 impidió que el balón siguiera su curso y terminó mansamente en las manos del arquero. Los jugadores de Banfield volvieron a reclamar, con mayor efusividad que en la jugada anterior aún, pero tampoco hubo intervención del VAR para advertir a Herrera, que no había visto nada y tampoco tuvo el aporte del juez de línea que estaba de ese lado.

¿Y ACÁ QUÉ PASÓ? Todo Banfield pidió penal en la victoria 2-1 vs. Barracas por esta mano de Rodrigo Insúa... ¿Qué te parece? pic.twitter.com/XwXitsuIlm — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

Al final, con el 2-1 agónico, para Banfield quedaron en segundo plano las quejas por esas inacciones del cuerpo arbitral. Y a partir de ese resultado es que el que quedó preocupado fue Barracas Central, que hoy está octavo en el grupo B, con 21 puntos. Así, el conjunto que dirige Ruben Insua necesita de tres resultados el domingo para avanzar.

El Guapo tiene las mismas unidades que Huracán, pero el Globo cuenta con una mejor diferencia de gol (+4 contra 0). Y detrás aparecen Racing (20), su rival de esta jornada; Tigre (19) y Sarmiento (19). Entonces, Barracas avanzará a los playoffs sólo si se registra una combinación de resultados.

Por lo pronto, no deben ganar ni Tigre, en su visita a Rosario Central, ni Sarmiento, que juega en Córdoba ante Belgrano. Y en el otro encuentro necesita que no haya empate y que, si el ganador es Racing, lo consiga por más de cuatro tantos de diferencia.

Lo mejor de Barracas Central - Banfield

Con sólo dos puntos conseguidos en las últimas tres jornadas, Barracas Central quedó al filo del abismo en un grupo en el que ocupó puestos de clasificación la mayor parte del torneo. Pero no le alcanza con salir ileso de las polémicas ni haber jugado la última fecha antes que sus rivales directos involucrados en la clasificación. Por eso, el domingo sabrá si sigue adelante o junta todas sus energías para la Copa Sudamericana, donde no registra éxitos, pero tiene 3 puntos, apenas uno menos que el resto de los equipos de un grupo muy parejo.