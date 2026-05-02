Central Córdoba vs. Boca por el Torneo Apertura, en vivo: el minuto a minuto del partido

Tras la derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores en Brasil, Claudio Úbeda decidió realizar una fuerte rotación en el equipo, ya clasificado a octavos de final, con diez cambios respecto al último partido.

El 11 de Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal (c), Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez.