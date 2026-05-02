Central Córdoba vs. Boca por el Torneo Apertura, en vivo: el minuto a minuto del partido
En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el equipo de Claudio Ubeda quiere recuperarse y quedar primero tras la derrota en Brasil
Choque y amarilla
Juan Barinaga llega tarde tras un mal control y comete una dura falta sobre Agustín Quiroga, se gana la tarjeta amarilla en una acción en la que ambos jugadores quedan golpeados.
Otra de Boca
Exequiel Zeballos ejecuta un tiro libre frontal desde larga distancia con un remate potente que obliga a intervenir al arquero, en una jugada originada por una falta de Martínez, que ya fue amonestado y queda condicionado.
Boca domina sin claridad
En un estadio con sectores al sol y otros en sombra, Boca es superior y ataca principalmente por la izquierda con Exequiel Zeballos, aunque todavía le falta precisión en los últimos metros, mientras que Central Córdoba tiene dificultades para generar juego.
Boca avisa con Zeballos
Tiro de esquina de Exequiel Zeballos que casi termina en gol olímpico, pero la despejaron, en una acción que generó dudas, ya que la pelota parecía haberse ido tras un desvío en Ángel Romero previamente.
Duelo en la banda
Exequiel Zeballos y Fernando Martínez protagonizan uno de los duelos del inicio en Santiago del Estero, con el delantero de Boca imponiéndose en la mayoría de los mano a mano.
Así se para Boca
Detrás de Milton Giménez se ubica Ángel Romero como enlace, con Alan Velasco por derecha y Exequiel Zeballos por izquierda, en el esquema ofensivo que plantea el equipo de Claudio Ubeda.
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Comenzó el partido
Ya juegan Central Córdoba y Boca en el Madre de Ciudades por el cierre de la fase regular del Torneo Apertura, con el equipo de Claudio Úbeda en busca del primer puesto de la Zona A.
Bareiro afuera del banco de suplentes
Por decisión de Claudio Ubeda, tras la expulsión en la última fecha de Libertadores, el delantero paraguayo queda afuera del banco. Acumulaba cuatro amarillas, que se limpian para los playoffs.
Boca, con la mente en Guayaquil
El próximo compromiso ante Barcelona por la Copa Libertadores el martes aparece en el horizonte inmediato, por lo que el cuerpo técnico preserva a varios titulares.
Boca, con alternativa otra vez
El equipo de Claudio Úbeda vuelve a presentar la camiseta amarilla, mientras que Central Córdoba sale con sus titulares para cerrar la fase regular ante su gente.
Restricciones para el público neutral
El partido se juega con público “neutral” en el Madre de Ciudades y hay una advertencia clara para los hinchas de Boca: no podrán ingresar con indumentaria ni elementos identificados con los colores azul y oro.
Atención a esta imagen: Central Córdoba recibe a Boca pero con hinchas NEUTRALES. Los que intentan ingresar con camisetas del Xeneize no pueden pasar los controles... pic.twitter.com/aAQyJuu6eS— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
Formación confirmada de Boca
Tras la derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores en Brasil, Claudio Úbeda decidió realizar una fuerte rotación en el equipo, ya clasificado a octavos de final, con diez cambios respecto al último partido.
El 11 de Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal (c), Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez.
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Formación confirmada de Central Córdoba
El equipo de Lucas Pusineri sale con lo mejor en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura, que lo tiene afuera ya sin chances en los playoffs.
El 11 de Central Córdoba: Alan Aguerre (c); Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Tiago Cravero; Diego Barrera; Ezequiel Naya y Michael Santos.
☑️ Así forma el ferroviario esta tarde. pic.twitter.com/aLYxhzdVvj— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) May 2, 2026
¿Qué necesita Boca para ser primero?
Boca debe ganar y esperar que Estudiantes no haga lo propio, junto con Vélez en el Grupo A. En caso de empatar en puntos, la diferencia de goles está a favor del xeneize con los dos equipos.
Una fecha clave para definir posiciones
Se disputa el encuentro pendiente de la novena fecha, que había sido postergada, y que termina de ordenar la tabla antes del inicio de los playoffs del Torneo Apertura. Boca, ya clasificado, busca quedarse con el primer puesto del Grupo A para definir todas las series como local. Mientras que Central Córdoba juega ya sin chances de clasificar.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Central Córdoba vs. Boca
En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que tendrá público “neutral”, Central Córdoba recibe a Boca, desde las 16.15, por la fecha nueve del Torneo Apertura. Se cierra la fase regular con la fecha pendiente (suspendida por el juicio al presidente de la AFA, Claudio Tapia). Trasnmite TNT Sports, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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