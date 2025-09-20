Batacazo de Sarmiento ante Barracas, pese a que Ramírez y el VAR omitieron la expulsión de Iván Tapia

El grueso error de cálculo en la salida del arquero Lucas Acosta había permitido el empate de Barracas Central con la definición de Nicolás Demartini, en el segundo de los siete minutos adicionados por el árbitro Nicolás Ramírez, una prolongación más propia de los criterios que se aplicaron en el Mundial de Qatar que en nuestro fútbol local. Lo único que podía salvar a Sarmiento era el VAR sobre la posición del zaguero central del Guapo en el momento cuando partió el centro desde la izquierda de Facundo Mater, ya que el juez asistente 1, Pablo González, no había sancionado off-side.

En la repetición de la jugada se advierte claramente que Demartini tiene medio cuerpo en posición adelantada. ¿Podía sentirse tranquilo Sarmiento de que desde la sala del VAR, que tenía a Diego Ceballos como máxima autoridad, el trazado de las líneas iba a concluir en que el gol no debía ser convalidado por off-side?

Julian Contrera cubre la pelota ante Rafael Barrios Facundo Morales - FOTOBAIRES

El equipo de Junín tenía motivos para sospechar de que podía ser deliberadamente perjudicado. No solo por los numerosos antecedentes de otros encuentros sobre los favores arbitrales hacia el club que es apadrinado por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. En el primer tiempo hubo una evidencia de la tolerancia de Ramírez hacia el juego brusco de Barracas, una permisividad que se repite en muchos partidos.

A los 36 minutos, el capitán Iván Tapia, hijo de Chiqui, le entró con un duro planchazo a Elián Giménez, que se quedó en el suelo retorcido de dolor. Ramírez, referí de categoría internacional, solo le mostró tarjeta amarilla. Pudo haberse equivocado en la interpretación, pero para ello está el VAR, que debería haberlo convocado para que al menos revisara la infracción en el monitor. No ocurrió y Barracas Central continuó con 11 jugadores para buscar el empate de un encuentro que perdía desde los 22 minutos, con un gol de Carlos Villalba, que se anticipó a la defensa local para definir un centro de Alex Vigo.

La dura entrada de Iván Tapia

Con Ramírez a las risotadas mientras esperaba la resolución del VAR sobre el 1-1 de Demartini, los jugadores de Sarmiento vivieron esos tres minutos con la incertidumbre en el cuerpo. Pero esta vez, el VAR se ajustó al reglamento: indicó posición adelantada. Eso sí, Ramírez adicionó tres minutos más, tiempo en el que los jugadores de Sarmiento se cuidaron mucho del contacto cuerpo a cuerpo en su área.

En el primer período, la rigurosidad que Ramírez no tuvo para expulsar a Iván Tapia la aplicó para mostrarle la tarjeta roja a Facundo Sava, el entrenador de Sarmiento, por una discusión con el banco local. El referí también dejó pasar por alto una fuerte infracción de Mater sobre Renzo Orihuela.

Lo más destacado de Barracas Central 0 - Sarmiento 1

Con la derrota, Barracas puso en riesgo su condición de puntero de la Zona A. Los únicos dos encuentros que perdió en el Clausura fueron de local. La otra caída fue frente a Independiente Rivadavia, por 3-0. Sarmiento extendió el repunte que experimentó con la vuelta de Sava, bajo cuya conducción obtuvo 10 de los 15 puntos disputados, una cosecha más que necesaria para alejarse de la amenaza del descenso. Sarmiento lleva dos victorias consecutivas -la anterior, 2 a 0 ante Aldosivi-, algo que no conseguía desde junio de 2024.

Acosta cometió una equivocación en lo que en un primer momento fue el gol de Demartini, pero anteriormente había tenido dos meritorias atajadas ante Facundo Bruera, goleador de Barracas, con tres tantos.