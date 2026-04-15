Bayern Munich, la trituradora ofensiva que deglutió a Real Madrid, el rey de la Champions League

Un primer gol a los 35 segundos y un último en los instantes finales de los cuatro minutos adicionados. En el medio de esos extremos temporales, otro partidazo entre Bayern Munich y Real Madrid, dos colosos europeos. El enfrentamiento más repetido de la Champions League, en su trigésima versión, nunca cansa, siempre satisface y a su conclusión deja el deseo de que vuelvan a cruzarse lo más pronto posible.

Un disfrute en continuado para los neutrales y una división de sensaciones para los sentimentalmente implicados. En un atestado Allianz Arena, los jugadores de Bayern Munich terminaron festejando de cara a sus hinchas. Hasta los 44 minutos del segundo tiempo, el 3-2 de Real Madrid llevaba la serie por los cuartos de final al alargue. Pero en un choque permanentemente abierto a los imprevistos, desde los 41 minutos del segundo período hubo otro vuelco: la expulsión de Eduardo Camavinga, que recibió la segunda tarjeta amarilla en un fallo muy riguroso del árbitro esloveno Slavko Vincic, que interpretó que el volante francés retuvo la pelota más tiempo del debido después de cometer una infracción. Real Madrid protestó el fallo y lo hizo mucho más vehementemente tras lo que vino, los golazos del colombiano Luis Díaz y Michael Olise desde fuera del área, con remates combados y cruzados.

Mbappé recibió la asistencia de Vinicius y marca el tercer gol de Real Madrid ALEXANDRA BEIER - AFP

Fue 4-3 para Bayern Munich y un global de 6-4, suficiente renta para avanzar a las semifinales, en una serie contra el defensor del título, Paris Saint Germain, que ya puede preverse de altísimo nivel.

Real Madrid terminó desencajado, con los jugadores y auxiliares rodeando a Vincic, que luego de concluido el partido expulsó a Arda Güler, una de las estrellas de la noche al marcar dos goles. En la conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa depositó toda la carga de la derrota en el referí: “Nadie entiende una expulsión así en un partido de esta envergadura. La eliminatoria se acabó en ese mismo momento. Es algo inexplicable, injusto, estoy muy dolido”. Nada dijo el entrenador del inexistente foul de Laimer a Brahim Díaz que dio origen al gol de tiro libre de Güler, el del 2-1 parcial para los visitantes.

El golpe es duro para Real Madrid porque se asoma a su segunda temporada consecutiva sin títulos oficiales, sequía por la que no pasaba desde el período 2008/2010. Ahora solo le queda el milagro de descontar los nueve puntos que le lleva Barcelona en la Liga de España, con 21 por disputar. Ni una copa o trofeo levantado desde la llegada de Kylian Mbappé, que con 15 goles es el máximo anotador de esta Champions y fue el goleador (31) de la Liga de España pasada, que se llevó Barcelona; también lo es de la actual, con 23. Una disociación entre la efectividad del francés, que marcó el 3-2 ante Bayern, y la falta de títulos colectivos.

Si Bayern había aguantado el 2-1 en el Bernabéu, en buena medida había sido por las atajadas de Neuer. Nueve intervenciones decisivas se le contabilizaron. Por su agilidad y reflejos, parecía que el mítico arquero alemán le había restado una década a sus 40 años. Una semana más tarde, la veteranía y la lentitud le cayeron de golpe. Neuer dio cátedra en el Mundial 2014 como arquero-líbero, jugando con los pies a 15 metros de su área, pero este miércoles se le agarrotó la pierna izquierda en un pase que interceptó Güler, que repentizó con una gran definición desde 30 metros.

Lunin se mete solo adentro del arco y permite el gol de Pavlovic para el 1-1 de Bayern Munich Lennart Preiss - AP

Iban 35 segundos y el 1-0 de Real Madrid fue el pistoletazo de salida para un partido endemoniado, frenético, entre un Bayern dominante y expansivo para atacar, y un rival con el dedo en el gatillo para poner a correr a Vinicius y Mbappé a las espaldas de una defensa que tiraba muy arriba la línea de presión.

Los arqueros arrancaron en estado de pánico, porque a los cinco minutos, Lunin fue a cualquier lado en un córner de Kimmich, cabeceado por Pavlovic en la boca del arco. Más allá de los errores, había dos equipos muy propositivos. Cada uno con sus armas. Bayern quiso imponer condiciones a partir de la posesión y el Madrid apostó por las transiciones. Fútbol variado y con estilo. Ausente Tchouaméni por suspensión, Valverde pasó al eje central, con más obligaciones para evitar que el equipo se quebrara y menos vía libre para asaltar el campo rival con sus temibles zancadas.

Olise, un zurdo tirado a la derecha, elevaba la intensidad de los ataques locales, que tenían a Kimmich en el manejo de la salida. El gol podía caer en cualquiera de los dos arcos. Lo tuvo Mbappé y Lunin volvió a cortarle el aliento a Real Madrid con otro mala salida en un córner.

La expulsión de Camavinga

El segundo gol de Güler -Neuer manoteó la pelota en su pesado vuelo- subió la tensión. Harry Kane marcó el 2-2 con una definición que certifica su condición de delantero inteligente. El inglés llegó a los 50 tantos en 42 partidos en esta temporada. Tras un remate de Vinicius que rozó el travesaño, el brasileño asistió a Mbappé para el 3-2. Iban 41 minutos y era un locura de partido.

Bayern, que va al frente porque lo lleva en los genes, ahora también lo tenía que hacer por necesidad. La montaña rusa continuó, con ocasiones de gol en ambos arcos, si bien lo de Bayern era más insistente (21 remates, nueve al arco, contra 12 y cinco del Madrid). Neuer se redimió con una tapada de handball ante Mbappé y Vinicius desperdició una situación que lamentará por largo tiempo. Bayern respondía con un cabezazo de Upamecano y un tiro de Olise que Lunin sacó al córner.

Con el suplementario a la vista, ingresó Franco Mastantuono a los 45 minutos, apenas después del gol de Luis Díaz que inclinaba la serie. El partido era una coctelera, de la que salió el gol 156 de Bayern Munich en esta temporada, el que bajó el telón. Una catarata para recorrer el cauce de las semifinales de la Champions.

Los goles de un partidazo