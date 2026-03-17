Bayern Münich tiene cuatro arqueros lesionados y precisa un permiso para que un joven de 16 años pueda jugar en la Champions League

Hace dos años, el jovencísimo Leonard Prescott no imaginó que podría reemplazar a una institución del fútbol alemán como Manuel Neuer. Jugaban Bayern Münich y Lazio por la Champions League y él, neoyorquino de nacimiento, pero de madre alemana, era alcanzapelotas. Ya jugaba en el equipo Sub 17 del gigante alemán y, gracias a sus casi dos metros (196 centímetros) sus entrenadores lo consideraban como una estrella del futuro.

El futuro llegó en apenas dos años. A la velocidad de un reel de Instagram o de un videoclip de los años 90, el jovencísimo Prescott se encontró la semana pasada en el banco de suplentes de los bávaros por los octavos de final la Champions League. Usó el número 37 en la goleada 6-1 contra Atalanta (Italia) como visitante, y se benefició de una enorme seguidilla de lesiones de sus colegas guardavallas: Neuer, el titular y toda una celebridad en el club y en la selección alemana, padece una lesión muscular desde principios de marzo. Jonas Urbig es su sustituto principal, y estuvo en el arco contra los bergamascos. Pero un choque con un rival a poco de terminar el partido lo dejó maltrecho. Es duda para la revancha.

The ball boy will be in goalpost representing Manuel Neuer in their UCL game.



How things move so fast. pic.twitter.com/Cosousxwyp — Pukka (@CFC_Pukka) March 16, 2026

La lista de los arqueros en la enfermería continúa: Sven Ulreich atajó el fin de semana contra Bayer Leverkusen por la Bundesliga -para preservar a Urbig-, pero... la larga inactividad (no jugaba desde septiembre de 2024) le pasó factura. A los 37 años, y tras redondear una destacada actuación contra el equipo de las aspirinas (el encuentro terminó 1-1), Ulreich padeció un desgarro en el aductor y estará seis semanas afuera de las canchas.

El cuarto guardavallas de Bayern es el titular en el segundo equipo, que milita en el ascenso del fútbol alemán. Su nombre es Leon Klanac, tiene 19 años -el plantel tiene una mezcla de veteranos que buscan volver a sumar minutos y juveniles- y... también está lesionado. Sufre un problema en el isquiotibial y no podrá ser convocado para la revancha ante Atalanta.

Leonard Prescott, arquero de Bayern Munich

Todo esto deja a Bayern con un arquero en duda -Urbig- y otro sano -Prescott- sin experiencia previa y que... no puede jugar por un tema burocrático. En Alemania rige la Ley de Protección del Empleo Juvenil, por lo que los menores de edad no pueden trabajar más allá de las 8 de la noche. Hay una excepción para atletas profesionales, que pueden extender ese período hasta las 23. El problema para Bayern -aunque improbable- es que en la serie con los italianos haya alargue y penales. El partido ante Atalanta comenzará a las 21 de Alemania (las 17 de la Argentina). Por eso es que deberán tramitar un permiso especial para su jovencísimo arquero. Si el juvenil arquero está en la lista oficial del encuentro, la ley lo habilita a tener el jueves libre: los jóvenes deben descansar un mínimo de 14 horas luego de su actuación deportiva.

Prescott nació en Nueva York (Estados Unidos) y a su llegada a Alemania comenzó a jugar en las inferiores de Unión Berlin, en la capital del país. De allí pasó al Bayern y fue convocado para la selección Sub 17, señal de su potencial. Si llegara a jugar este miércoles en el Allianz Arena de Münich, Prescott entraría en los libros de historia. Se transformaría en el arquero más joven de Bayern en jugar por la Champions. Hasta acá, ese récord le pertenece a Sven Scheuer, quien se calzó el buzo de arquero en la principal competencia de clubes de Europa con 18 años y 237 días en 1989. Además, un solo minuto en la cancha le bastará a Prescott para convertirse en el arquero más joven en toda la historia de la Champions.

Leonard Prescott, durante un entrenamiento previo a la revancha contra Atalanta, por los octavos de final de la Champions League Alexander Hassenstein - Getty Images Europe

“Tiene una técnica excepcional; da la impresión de que podría ser jugador de campo. Es muy valiente en sus acciones y, sin duda, muy avanzado para su edad”, dijo sobre Prescott Peter Gaydarov, entrenador del Bayern Sub-19, citado por la página oficial de la Bundesliga. También habló de el jovencito el DT principal de Bayern, el belga Vincent Kompany: “Juega con mucha calma. Si tiene que jugar mañana [por este miércoles], tendrá todo nuestro apoyo. Tenemos muchos buenos jugadores que lo ayudarán. Y nunca habrá un jugador joven bajo presión. Sin importar lo que pase, tenemos total confianza en él”.

La “solución Prescott”, sin embargo, parece haberse disipado un poco y el juvenil arrancaría desde el banco de suplentes. Sucede que Urbig se recuperó de su dolencia y debería ser el elegido para comenzar el encuentro ante los italianos. Prescott, permiso de por medio, esperaría por su chance junto al DT belga. “Estoy feliz de que Manu [por Neuer] haya vuelto a entrenarse y de que Jonas se haya entrenado con normalidad. Pero la decisión será puramente médica. Si todo sale como está previsto, Jonas [Urbeig] será el titular. Si no, habrá que encontrar otra solución”. Así, dos años después de ser alcanza pelotas, Leonard Prescott podría tener su estreno en uno de los gigantes de Europa.