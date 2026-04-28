Champions League: Paris Saint Germain y Bayern Munich elevaron el fútbol a una dimensión casi inalcanzable

Ganaba Bayern Munich 1-0 a los 14 minutos, Paris Saint Germain lo dio vuelta y llegó a estar 5-2 a los 13 del segundo tiempo. Pero nada era definitivo, así lo dispusieron dos equipos que se desafiaron en todo momento, sin mezquindades ni especulando con miserias. Si una semifinal de la Champions League es un espacio abierto a la grandeza futbolística, pocos conjuntos más aptos para ocuparlo actualmente que Paris Saint Germain y Bayern Munich.

Fue 5-4 para el campeón en el Parque de los Príncipes, donde a la pirotecnia que recibió a los dos equipos le siguió un choque explosivo, visualmente impactante. El desquite será el miércoles próximo, en el Allianz Arena, y cabe esperar otro capítulo cautivante. Porque lo de este martes en la capital francesa lejos estuvo de ser una excepción, algo inesperado. Los dos ratificaron las expectativas, estuvieron a la altura de los antecedentes. Esos que indicaban que tanto PSG como Bayern son los dos equipos que marcaron más goles en esta Champions: 38, hasta la sobredosis que aumentó la cifra en este cruce.

Dembélé, último Balón de Oro, marcó dos goles en la victoria de Paris Saint Germain Aurelien Morissard - AP

Los dirigidos por Luis Enrique llegaron a los 43 con dos partidos más que los alemanes porque debieron pasar por el play-off de los 16os de final, ante Monaco. Cuesta creer que en este nivel PSG no haya terminado entre los ocho primeros en la Liguilla de 32 equipos, pero es algo que ya le sucedió en la temporada anterior, en la que finalizó levantando la Orejona tras vapulear a Inter. Cuando el curso entra en la recta final, el equipo de Luis Enrique se entona, saca lo mejor, representando en su estupendo medio-campo (Vitinha, João Neves y Zaire Emery, con Fabián Ruiz volviendo de una lesión en una rodilla) y en su virtuosa delantera (Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Barcolá).

Marquinhos, capitán de PSG, declaró a la altura de lo que habían sido los 90 minutos, que se pasaron volando entre tantas emociones: “¿Partido loco, no? A todos los enamorados del futbol les habrá encantado. Nosotros lo disfrutamos y estamos felices, aunque haya sido un triunfo por poca diferencia, porque lo importante era ganar en casa. Sabemos las dificultades que Bayern nos planteará allá. El alto nivel es así, si queremos volver a ganar la Champions hay que ganar este tipo de partidos".

Michael Olise, una de las figuras de Bayern Munich, corre por la pelota a la par de Nuno Mendes ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Luis Enrique había dicho que la clave del partido iba a estar en saber defender porque la voracidad y variantes ofensivas de los dos equipos estaban garantizadas. Quien mejor desactivara el potencial atacante del otro tendría mayores posibilidades de llevarse el triunfo. Pero para beneficio del espectáculo, ninguno de los dos sistemas de contención pudo neutralizar el espíritu ambicioso que los define.

Hubo intenciones de bloquear la estrategia rival, no son dos conjuntos enteramente librados a la inspiración individual. La élite del fútbol exige método, estudio del rival y planificación. En las prevenciones también aplicaron el mismo criterio: presión alta para recuperar la pelota y mucho duelo individual. Fueron 15 minutos, los primeros, en los que el desarrollo quedó aprisionado de tres cuartos de un campo al otro. Los dos reducían el margen de maniobra del contrario, todavía no se había desatado el vendaval, todo estaba en ebullición.

El partidazo PSG 5 - Bayern Munich 4

Fue cuestión de que llegara el penal de Willian Pacho a Luis Díaz -el colombiano fue astuto en cruzar el cuerpo para que el ecuatoriano lo terminara golpeando- para que con el 1-0 de Harry Kane empezara otro partido, impresionante, inolvidable. El inglés, que suma 13 tantos -la mayor cantidad para un jugador de su nacionalidad en una Champions- marcó por quinto encuentro consecutivo en un playoff e igualó la marca que tenía Robert Lewandowski en Bayern. No volvió a anotar su nombre en la lluvia de goles que vendría, pero Kane cumplió sobradamente en su función de centro-delantero que también es armador de juego.

La disputa de presión contra presión se rompió, al partido le saltaron las costuras y la prevalencia de los ataques marcó el devenir hasta el final, con el cabezazo sobre la línea de Pacho evitó el 5-5. Los delanteros estaban lanzados, se animaban a todo, se sentían intérpretes de la filosofía valiente que encarna cada equipo.

Al cerebral Kane, por los costados lo seguían dos culebras: Olise y Díaz, quienes tuvieron a maltraer a Nuno Mendes y Hakimi, laterales que apenas terminan el duelo individual con el extremo se ponen el chip ofensivo para proyectarse, sea por la banda o por adentro para crear superioridad numérica en el juego interior.

Upamecano cubre la pelota ante Kvaratskhelia, decisivo en el ataque de PSG FRANCK FIFE - AFP

El 1-1 lo puso Kvaratskhelia, que le rompió la cintura a Stanisic con un enganche para sacar una definición cruzada. En un cotejo abierto a las sorpresas, João Neves (1,74m) se anticipó a los gigantes en un córner y conectó un cabezazo para el 2-1. Respondió Olise, delantero que tiene zancada, conducción y remate: 2-2.

Estaba por terminar el primer tiempo y Bayern Munich solo había cometido un foul. Una de las pocas interrupciones que hubo fue una pelota que dio en el árbitro Schärer en un ataque alemán. Las defensas sufrían, se veían asediadas; Davies abrió un brazo imprudentemente y Dembélé convirtió el penal para el 3-2.

Dembélé POTM in one of the greatest #UCL games 🏆 pic.twitter.com/qgh0r1ZylL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2026

Nada de aflojar en el segundo tiempo. Goles en dos minutos de Kvaratskhelia y Dembélé para el 5-2, antes de los 15 minutos. Pero Bayern es demasiado grande para entregarse o firmar la capitulación. Upamecano descontó con un cabezazo y Luis Díaz hizo un golazo por control y definición. El marcador indicaba 5-4 y quedaban 25 minutos. De ahí hasta el final, sonó un travesaño por un remate, los arqueros no tenían un segundo para distraerse y algunas definiciones salieron desviadas por centímetros.

Luis Enrique hizo un resumen tan amplio como exacto: “Hemos merecido ganar, empatar y perder ante Bayern”. El entrenador asturiano disputa la tercera semifinal consecutiva con PSG, pero como padre de la criatura también se sorprende: “Nunca vi un ritmo como este”. Su preocupación pasa por la lesión de Hakimi en un muslo posterior.

Tanto para PSG como para Bayern fue el partido N° 50 de la temporada. Los dos pasaron largamente el centenar de goles: 130 para los franceses y 171 para los alemanes. No son perfectos, pero sí encantadores.