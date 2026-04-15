Bayern Munich vs. Real Madrid, por la Champions League, en vivo
En el Allianz Arena, el equipo alemán tiene la ventaja conseguida en la ida para meterse en semis
Golazo de Real Madrid
Arda Güler marca de tiro libre, tras una falta que no parecía ser para tanto y con Neuer metiendo el manotazo pero sin poder sacarla, pone el 2-1 para Real Madrid en Múnich. El joven turco firma un doblete y deja la serie igualada 3-3 en el global.
¡¡¡LOCURA TOTAL DE ARDA!!! ¡¡IMPRESIONANTE GULER AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE PARA EL 2-1 DE REAL MADRID Y EL 3-3 GLOBAL VS. BAYERN MÚNICH!!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026
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Lunin responde ante Kimmich
El arquero de Real Madrid, con responsabilidad en el gol y algunas salidas imprecisas, evitó otro tanto. Joshua Kimmich sacó un gran remate de afuera del área que encontró una buena respuesta del ucraniano en un partido cambiante.
Partido de ida y vuelta
Tras los dos goles en el arranque, Bayern Munich y Real Madrid se disputan la pelota con intensidad. El juego se vuelve dinámico, con ambos equipos buscando imponerse en Múnich.
Partido caliente en Múnich
El inicio fue intenso, con varias situaciones y mucho ritmo en ambos equipos. Con el correr de los minutos, crece la fricción y aparecen duelos individuales, como el de Vinícius ante Joshua Kimmich.
Gol de Bayern para seguir arriba en la serie
Córner de Kimmich cerrado, mala salida de Lunin y Aleksandar Pavlovic empata de cabeza el partido y pone nuevamente arriba al Bayern Munich en el marcador global por 3-2.
Gol de Real Madrid a los 36 segundos
Regalo de Neuer y Arda Güler aprovecha el regalo para mandarla a guardar, a los 36 segundos del partido, cuando muchas todavía se estaban sentando en el estadio. Empata la serie 2-2 en el global.
Comenzó el partido
En un marco imponente en Alemania, Bayern Munich y Real Madrid ya juegan la revancha de los cuartos de final. El equipo español busca la remontada, mientras los alemánes defienden la ventaja en la serie.
Mbappé con una apósito en la frente
Tras el partido en la liga de España ante Girona, el delantero francés debe utilizar un apósito en la frente, encima del ojo izquierdo.
Un antecedente que favorece al Madrid
Desde la semifinal de 2012, cuando Bayern Munich eliminó a Real Madrid por penales, no logró volver a superarlo en cruces directos. Desde entonces, el equipo alemán acumula cuatro eliminaciones consecutivas ante el conjunto español en la Champions League.
Incidente en la madrugada en Múnich
Hinchas de Bayern Munich lanzaron fuegos artificiales frente al hotel de Real Madrid durante la noche. El hecho ocurrió en la madrugada, en un intento por perturbar el descanso del plantel visitante antes del partido.
😳 ¡NO LOS DEJARON DORMIR! Bajo una lluvia de fuegos artificiales, así pasó la madrugada en Múnich el plantel de Real Madrid en el hotel en el que se hospeda de cara a la vuelta de los cuartos de final ante el Bayern...pic.twitter.com/Ou6dKF4Ook— SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026
Mbappé, ante una noche clave
Kylian Mbappé afronta un partido determinante en su búsqueda por conquistar su primera Champions League. El delantero francés, que nuevamente es titular, necesita ser decisivo para sostener las aspiraciones de Real Madrid. En la ida marcó el tanto del descuento que mantiene con vida al equipo, y acumula 14 en 10 partidos solo por Champions.
El poder ofensivo de Bayern Munich
El equipo alemán llega con números impactantes en ataque. Superó los 100 goles en la Bundesliga y tiene a Harry Kane como máxima referencia, quien lleva 11 goles en 10 partidos en esta Champions.
Una noche decisiva para el Madrid
El conjunto español pone en juego gran parte de su temporada en este partido. Eliminado de la Copa del Rey y lejos en la liga (Barcelona le saca nueve puntos), la Champions aparece como su principal objetivo al cierre de la temporada.
El rival ya espera en semifinales
El ganador de la serie entre Bayern Munich y Real Madrid enfrentará a PSG en la próxima instancia. El equipo francés ya aseguró su lugar ayer tras ganarle 2-0 a Liverpool (4-0 global) y aguarda por el último clasificado.
Formación de Bayern Munich confirmada
El equipo de Vincent Kompany tiene el once definido, con los mismos jugadores que en la ida.
El 11 de Bayern Munich: Manuel Neuer (c); Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz; Harry Kane.
Our starting XI for tonight! 💪— FC Bayern (@FCBayernEN) April 15, 2026
Let’s go, boys. pic.twitter.com/3nQwEaqZat
Formación confirmada de Real Madrid
Álvaro Arbeloa apuesta por un equipo ofensivo en busca de la remontada en Múnich. Franco Mastantuono irá al banco.
El 11 de Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Federico Valverde (c), Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026
🆚 @FCBayernES pic.twitter.com/0bwFtzk5zq
¿Cómo llegan los equipos?
Tras perder 2-1 como local en la ida, Real Madrid empató como local nuevamente, ante Girona por la liga de España, llegando a tres partidos sin poder ganar. Y alejándose de la pelea por la liga, que lo tiene a nueve puntos de Barcelona. Por su parte, el Bayern Múnich sumó otra victoria con goleada 5-0 ante St. Pauli de visitante por la Bundesliga, en la que va primero con 12 puntos de ventaja. Lleva cinco victorias consecutivas.
Un dato fuerte a favor de los bávaros
El equipo español necesita ganar en Alemania para seguir en carrera en la Champions League. Bayern Munich ganó todos sus partidos como local en esta edición y casi no pierde en el Allianz Arena a lo largo de la temporada (solo una derrota por liga).
Ventaja alemana en la serie
Bayern Munich se impuso 2-1 en el Santiago Bernabéu en el primer partido, con goles de Luis Díaz y Harry Kane; Kylian Mbappé descontó para el Madrid. El conjunto bávaro afronta la revancha con una diferencia mínima, pero clave.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Bayern Munich vs. Real Madrid
Por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Bayern Munich recibe a Real Madrid en el Allianz Arena, desde las 16 de este miércoles. La ida fue victoria 2-1 para los alemanes, que tienen la ventaja en busca de las semifinales. Transmiten Fox Sports y Disney+, pero pueden seguir en este liveblog el minuto a minuto.
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