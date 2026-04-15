Bayern Munich vs. Real Madrid, por la Champions League, en vivo

Álvaro Arbeloa apuesta por un equipo ofensivo en busca de la remontada en Múnich. Franco Mastantuono irá al banco.

El 11 de Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Federico Valverde (c), Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.