En Barcelona celebran la “goleada” sobre Real Madrid en la convocatoria de futbolistas de España para el Mundial 2026

Las tapas de este martes de los dos diarios deportivos catalanes -Sport y Mundo Deportivo- son tan elocuentes como mordaces. Ambos titulan con un resultado y grandes caracteres: 8-0. Sin embargo, no hablan de ningún partido disputado ayer, sino de la relación entre el número de futbolistas del Barcelona y el Real Madrid que el entrenador de la selección Luis De la Fuente incluyó en la lista de los que irán a la Copa del Mundo que comenzará dentro de 16 días.

Lo concreto es que habrá 8 jugadores blaugranas y ninguno de los merengues, un hecho absolutamente inédito. Será la primera vez en las participaciones de España en la máxima cita futbolística de selecciones que no haya ningún representante de la Casa Blanca y la novedad no deja de ser sorprendente. Mientras que la convocatoria de Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferrán Torres -la más numerosa de un club entre los que viajarán a Norteamérica- alienta el regodeo a orillas del Mediterráneo, las ausencias provocan opiniones disímiles en la capital del reino hispano.

Luis de la Fuente, durante la ceremonia de la lista de España para el Mundial PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

“Los madridistas no pueden quejarse”, escribe el veterano periodista Alfredo Relaño en su columna del diario Marca para apuntar que el técnico Álvaro Arbeloa “no ha ayudado con sus alineaciones”, al no otorgarles tiempo de juego al lateral derecho Dani Carvajal, quien acaba de despedirse de la institución; el delantero Gonzalo García o el marcador central Raúl Asencio. En la vereda de enfrente, Tomás Roncero, subdirector del diario As, popular participante del programa El Chiringuito y, sobre todo, hincha fanático del Real Madrid, se quejó de inmediato a través de su cuenta de X: “Claramente faltan dos jugadores”, escribió, refiriéndose a Carvajal y Gonzalo.

Después, el periodista abundaría en la idea a través de lo que denominó una “sanguínea opinión”: “Lo de Carva no me entra en la cabeza. Ha jugado esta temporada 1.085 minutos, mientras que mi admirado Mikel Merino ni uno solo en los últimos cuatro meses. Y el reaparecido Gavi un total de 700 minutos en el Barça, bastante menos que el capitán del Real Madrid”, publicó en una columna de As. Respecto al centrodelantero, Roncero entendía que debía ser el suplente de Mikel Oyárzabal, jugador de la Real Sociedad y dueño indiscutible del puesto. Goleador de la selección sub21 y autor de 11 tantos esta temporada, si se suman los 4 marcados en el Mundial de Clubes, pese a ser titular en apenas 19 encuentros, Gonzalo García sí estará entre los que viajarán como apoyo para la preparación del equipo.

La tapa de hoy del diario catalán Mundo Deportivo respecto de la convocatoria de España del DT Luis de La Fuente

En realidad, para De la Fuente ninguno de los nombrados estuvo en algún momento entre los candidatos a integrar la delegación. Sí, en cambio, ocupó ese lugar el juvenil central Dean Huijsen, que disputó 7 partidos en la selección mayor en el último año y medio. Sin embargo, sus actuaciones más recientes no fueron convincentes -tampoco colaboró con él la crisis de juego y resultados padecidos por el equipo en el cierre del curso- y el “míster” de la Roja prefirió apostar por Marc Pubill, defensor del Atlético de Madrid, aunque catalán de nacimiento y formación.

Ya en la Eurocopa disputada en 2021, Luis Enrique había acudido sin hombres del Real Madrid, pero si el enfoque se centra en torneos con participación de equipos de países de diferentes continentes, habría que remontarse a los Juegos Olímpicos de 1920 para encontrar un antecedente semejante. El caso más aproximado se dio en el Mundial de Brasil de 1950, cuando Luis Molowny fue el único futbolista merengue en el plantel que venció a Inglaterra y ganó su grupo en la primera fase para después quedar último en la rueda final de cuatro equipos que terminó consagrando a Uruguay.

Dani Carvajal, de Real Madrid y uno de los últimos capitanes que tuvo la selección española, no estará presente en el Mundial OSCAR DEL POZO - AFP

Visto desde la Argentina, el caso recuerda a lo ocurrido entre 1978 y 1982, copas del Mundo en las que César Luis Menotti no contó con ningún jugador de Boca. La ausencia de jugadores xeneizes en el torneo que iba disputarse en el país levantó en su día muchas ampollas y provocó innumerables análisis y discusiones. En aquel tiempo, solo 22 componentes integraban las listas, y entre los que ganaron la primera estrella para la albiceleste había cinco riverplatenses (Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Leopoldo Luque, Norberto Alonso y Oscar Ortiz), lo que hacía más notable la diferencia, aunque desde el cuerpo técnico podían esgrimir un argumento en su defensa: Alberto Tarantini llegó a la selección por sus actuaciones con la casaca boquense, solo que unos meses antes del Mundial había quedado libre por divergencias con la directiva del club.

También Hugo Gatti pudo estar presente en aquel equipo. Menotti lo había elegido por encima de Ubaldo Fillol hasta que una lesión de rodilla dejó al Loco fuera de carrera durante los meses previos al torneo Cuando se recuperó, el Pato ya se había hecho acreedor a ser el titular y Gatti no aceptó ser suplente. De todos modos, la mayor discusión estuvo centrada en el lateral derecho. Vicente Pernía era el “4” de Boca, y posiblemente el mejor del fútbol argentino del momento en esa posición. Pero se trataba de un jugador rudo, fuerte, muy difícil de superar, que respondía a la perfección al estilo que pregonaba Juan Carlos Lorenzo, entrenador del conjunto de la Ribera ideológicamente enfrentado a Menotti.

El Flaco, en cambio, buscaba a alguien que tuviera un trato más pulido con la pelota al pasar al ataque y prefirió trasladar a la raya a Jorge Olguín, un elegante marcador central, y mantuvo su decisión pese a la campaña que parte del periodismo fomentó en su contra, y que incluso llegó a algún programa cómico de la televisión. La situación se repetiría cuatro años más tarde, aunque también con una aclaración importante: Diego Maradona ya había sido transferido al Barcelona, pero como había ocurrido con Tarantini, la última camiseta que había vestido era la de Boca.

Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres, de Barcelona; los tres están convocados para disputar el Mundial 2026 Joan Monfort - AP

En 2026 será otro grande el que se quede sin representación de jugadores propios en el equipo de su país. Los tendrá repartidos en otras selecciones -Bélgica, Alemania, Francia, Uruguay, Brasil, Turquía…-, y tal vez sea esa la razón más sensata para explicar el 8 a 0 que celebran en Barcelona. Por necesidad económica o filosofía de club, en un lado se ocupan de potenciar a los chicos formados en La Masía; en el otro y desde hace muchos años, los que surgen de La Fábrica blanca se ven obligados a seguir sus carreras lejos del Bernabéu, siempre tapados por extranjeros por lo general deslumbrantes y caros.

A Luis De la Fuente esta vez se la dejaron picando, y por primera vez, España estará compuesta por futbolistas que visten camisetas bien variadas, pero ninguna será la blanca del Real Madrid.