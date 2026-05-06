Bayern, PSG, la revancha de un partido inolvidable y el “factor Guardiola” en la llegada de Vincent Kompany a Alemania
Luego del 5-4 para los franceses en París, los dos gigantes se enfrentan en Múnich por la vuelta de las semifinales de la Champions League
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Bayern Múnich y PSG juegan este miércoles en Alemania la revancha del partidazo que regalaron en la ida de las semifinales de la Champions League. El 5-4 de los locales en la capital francesa es la mejor propaganda para el partido de vuelta, que tiene como premio un pasaje a la final en Budapest (Hungría). En este sentido, Uli Hoeness, presidente honorario del club bávaro, sorprendió al declarar que no sabía quién era Vincent Kompany, el actual entrenador belga del equipo.
“En realidad, no conocía a Kompany de antes. ¡Y la suerte que tuvimos! Max Eberl [director deportivo de Bayern] lo había sugerido como cuarta o quinta opción. Luego, Max voló a Burnley [Kompany dirigía a aquel equipo] con Christoph Freund [otro directivo del Bayern]. Y Karl-Heinz [Rummenigge] y yo llamamos entonces a Pep Guardiola. Nos dijo: ‘Tienen que contratarlo sin dudarlo, porque si no lo contratan ahora, estará en el City en dos o tres años’”, contó Hoeness en una entrevista con DAZN.
La apuesta por el entrenador belga -ex jugador de Manchester City- de 40 años fue un pleno. Lo demuestran sus números al frente del equipo bávaro: 81 triunfos, 14 empates y apenas 12 derrotas en 107 partidos. “Diría que es una persona perfecta. Es muy inteligente, al igual que los demás. Es políglota y habla cinco idiomas con fluidez. En la primera cena, algo me impresionó muchísimo. Me dijo: ‘Lo más importante en esta profesión es el trabajo’. Y también añadió: ‘Seré el primero en llegar por la mañana y el último en irme por la noche’. Esa frase demostró que no solo habla de ello, sino que también lo pone en práctica. Creo que ese fue el punto decisivo”, completó Hoeness.
En otro tramo de la entrevista, el histórico directivo de Bayern emuló a Diego “Cholo” Simeone. Y confesó que es supersticioso. Por esa razón no estuvo con el equipo en el partido de ida, disputado en el Parque de los Príncipes, en París, y que permanece en las retinas de miles de hinchas, tanto de Bayern y PSG como del fútbol en general: “Tenía algo que ver con la superstición. En realidad quería volar a París, pero Karl-Heinz y yo no hemos ido a ningún partido como visitantes hasta ahora. Y entonces nuestros compañeros me dijeron: ‘Si volás con nosotros ahora y perdemos por goleada, sería malo. Así que... no quería traer mala suerte’”, contó Hoeness.
Y sobre aquel épico 5-4 para los franceses en París, Hoeness comentó: “Hay que admirar a Kompany por el juego tan ofensivo de su equipo en París; fue increíble. Un punto de inflexión fue el desafortunado penal por mano justo antes del descanso. Algo así es brutal: entrás al vestuario con una sensación negativa, mientras que el rival regresa motivado. Pero la reacción del equipo, la forma en que volvieron, siguieron jugando y no se rindieron, es realmente fenomenal”, elogió el dirigente.
¿Más épica en Múnich?
Tanto Kompany como Luis Enrique -entrenador de PSG- anticiparon lo que será el duelo de este miércoles por un pasaje a la final. ¿Se imaginan un partido similar al de la ida? “Siempre depende de los equipos. Si uno decide replegarse y defender más, entonces podría haber fases más tranquilas en el partido. De lo contrario, no las habrá. Es difícil imaginar que alguno de los equipos cambie lo que los trajo hasta aquí. Jugamos en casa, queremos ganar y haremos todo lo posible para conseguirlo”, esbozó Kompany.
“Hasta ahora hemos hecho un gran trabajo. Es el momento de dar aún más para alcanzar una segunda final. Es importante demostrar por qué estamos aquí y mantenernos fieles a nuestra esencia como equipo. Será un partido de altísimo nivel entre los dos mejores equipos de Europa. Será un encuentro apasionante”, se entusiasmó por su parte el español Luis Enrique, entrenador de PSG, y vigente campeón de Europa.
“El partido de ida fue una locura. Jugamos al fútbol para partidos como este. Ambos equipos ofrecieron una de las mejores actuaciones de la Champions League: el compromiso, la intensidad, los goles… fue simplemente excepcional. Esperamos lo mismo mañana, el mismo partido, o incluso más. Estamos listos, vamos a intentar llegar a la final", presagió por su parte el mediocampista francés Warren Zaïre-Emery, pieza clave en la sala de máquinas del conjunto parisino, pero que este miércoles se correrá a la banda derecha para intentar suplir a un imprescindible: Achraf Hakimi.
Zaïre-Emery añadió: “Vamos a intentar imponer nuestro estilo de juego, presionarlos como hacemos en cada partido, jugar lo máximo posible en su campo, intentar recuperar el mayor número de pelotas posible y crear ocasiones de gol. Este equipo está diseñado para atacar y tener la posesión”, completó.
Los dos gigantes del fútbol europeo que deslumbraron la semana pasada vuelven a verse las caras en Múnich. Europa espera un partido similar al trepidante 5-4 de la ida. Para muchos, el que gane esta llave se coronará en Budapest. Se trata, entonces, de una final anticipada. Que verá medio mundo.
Probables formaciones
- Bayern: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dajot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. Entrenador: Vincent Kompany.
- PSG: Matvéi Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha y Joao Neves; Désiré Doué, Ousmane Démbelé y Khvicha Kvaratskhelia. Entrenador: Luis Enrique.
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
- Estadio: Allianz Arena (Múnich).
- Hora: 16 (de la Argentina).
- TV: ESPN y Disney+.
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