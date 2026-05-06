Bayern Munich vs. PSG, en vivo por las semifinales de la Champions League: hora, dónde ver y formaciones

En la ida, disputada la semana pasada en París, PSG se quedó con la victoria por 5 a 4, en un partido memorable que quedará grabado en las páginas doradas de la Champions League. Ganaba Bayern Munich 1-0 a los 14 minutos, PSG lo dio vuelta y llegó a estar 5-2 a los 13 del segundo tiempo. Pero nada era definitivo, así lo dispusieron dos equipos que se desafiaron en todo momento, sin mezquindades ni especulando con miserias. Finalmente, fue 5-4 para el campeón en el Parque de los Príncipes, donde a la pirotecnia que recibió a los dos equipos le siguió un choque explosivo, visualmente impactante.

Ousmane Dembele festeja con sus compañeros el tercer gol de PSG en el partido de ida ante Bayern Munich FRANCK FIFE - AFP