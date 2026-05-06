Bayern Munich vs. PSG, en vivo por las semifinales de la Champions League: hora, dónde ver y formaciones
Se miden en el Allianz Arena de la ciudad alemana, desde las 16; en el partido de ida, los franceses se impusieron 5 a 4
Saka quiere un desquite
El martes por la noche, hablando con CBS Sport, después de guiar a Arsenal a la final de la Liga de Campeones, el futbolista británico Bukayo Saka fue cauto, pero sugirió que le gustaría enfrentarse con los campeones europeos en Budapest, para “vengarse” del equipo francés, que eliminó a los Gunners la temporada pasada en las semifinales.
Grandes recuerdos de Múnich
El equipo de París guarda buenos recuerdos de Múnich. La ciudad bávara fue el escenario del triunfo del PSG en la final de la temporada pasada, cuando derrumbó 5-0 a Inter de Milán, para cumplir el objetivo de sus propietarios qataríes de convertirse en campeón de Europa por primera vez.
Fuerte vínculo con el gol
El PSG y el Bayern son los equipos más goleadores del torneo, con 43 y 42 tantos, respectivamente. Es la primera vez que dos equipos anotan más de 40 en la misma temporada.
La final espera en Budapest
El ganador de esta serie enfrentará con Arsenal en la final de la UEFA Champions League, que se disputará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, un estadio inaugurado en 2019, con capacidad para más de 67.000 espectadores, que ya fue escenario de distintas definiciones continentales.
Bayern se aferra al Allianz Arena
El conjunto alemán ganó todos sus partidos como local en esta edición de la Champions League y confía en hacerse fuerte en Múnich para remontar la serie y meterse en la final. En la temporada, perdió únicamente tres encuentros, uno solo en el Allianz Arena por la Bundesliga.
¿Cómo llegan los equipos?
El equipo de Luis Enrique empató en la última fecha por la liga francesa, lo que dejó abierta la definición por el título. Los dirigidos por Vincent Kompany, por otro lado, también vienen de empatar por el torneo local, en el que ya fueron campeones con cuatro fechas de anticipación.
El primer finalista ya espera
Arsenal se convirtió ayer martes en el primer finalista de la Champions League tras eliminar a Atlético de Madrid con un triunfo 1-0 en Londres, gol de Bukayo Saka, y un global de 2-1. El equipo de Mikel Arteta disputará una final europea por primera vez en dos décadas.
El encuentro de ida fue inolvidable
En la ida, disputada la semana pasada en París, PSG se quedó con la victoria por 5 a 4, en un partido memorable que quedará grabado en las páginas doradas de la Champions League. Ganaba Bayern Munich 1-0 a los 14 minutos, PSG lo dio vuelta y llegó a estar 5-2 a los 13 del segundo tiempo. Pero nada era definitivo, así lo dispusieron dos equipos que se desafiaron en todo momento, sin mezquindades ni especulando con miserias. Finalmente, fue 5-4 para el campeón en el Parque de los Príncipes, donde a la pirotecnia que recibió a los dos equipos le siguió un choque explosivo, visualmente impactante.
Una apasionante revancha entre Bayern y PSG
Bienvenidos al minuto a minuto de Bayern Munich y Paris Saint Germain, que se enfrentan este miércoles, desde las 16, en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el estadio Allianz Arena de la ciudad alemana y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
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