Beccacece extraña la atmósfera del Cilindro de Avellaneda

A 130 días del último partido de Racing, aquella victoria por 4 a 3 ante Aldosivi por la Copa de la Superliga, el entrenador Sebastián Beccacece habló de todo: la desventaja para competir en la Copa Libertadores, el estado anímico del plantel, la incertidumbre sobre la fecha en que se volverán a los entrenamientos y lo impredecible que será la vuelta a la actividad tras seis meses sin fútbol.

"Si uno ve que Nacional va a llegar a nuestro partido con diez u once encuentros de competencia, más todo el tiempo que lleva entrenado, le hace pensar que hay una desventaja real, concreta y contundente. No sólo por el tiempo de parate que fue mayor, sino por el tiempo de preparación que será menor para nosotros. Pero ante esa circunstancia uno tiene dos alternativas: victimizarse y lamentarse o aceptar lo que nos toca, que es lo que estamos tratando de asimilar. Vamos a apelar al corazón y a la capacidad emocional y mental que tiene el grupo para equipo para equiparar esa diferencia", aseguró Beccacece, respecto del encuentro que la Academia jugará ante el equipo uruguayo el jueves 17 de septiembre por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Beccacece Crédito: Zoom Racing Club

Sin embargo, el DT sostuvo que mantienen los mismos desafíos que en marzo, cuando la pandemia alteró la planificación. "Previo a esto nosotros siempre decíamos que nuestros objetivos eran tres: entrar a la Libertadores 2021, que se logró; hacer una final digna con River por la Supercopa Argentina, sabiendo que es un rival que en los últimos años nos resultó incómodo; y hacer una Copa que nos dé la posibilidad de ir aprendiendo con la competencia, porque esta es una institución que se ha ido posicionando en una situación de privilegio en el ámbito nacional pero no ha logrado instalarse como un equipo copero. Habíamos arrancado muy bien, con seis puntos de seis y mostrando un buen fútbol. Teníamos la expectativa de clasificarnos a octavos, ahora intentaremos darle continuidad a lo que nos habíamos proyectado. Para ser contundente: Vamos a tratar de pelear por todo lo que nos toque, sabiendo que este grupo va a representar de la mejor manera a esta camiseta porque la sienta en lo más profundo".

La vuelta a los entrenamientos

El entrenador aseguró que solicitaron a los jugadores que estaban en el exterior (Sigali, en Croacia; Mena y Díaz, en Chile) que regresen al país, así como a Gabriel Arias que retorne de Neuquén. Los seis futbolistas que se entrenaban en Rosario aún no viajaron a Buenos Aires. Si bien eso hace pensar que no falta mucho para el regreso a los entrenamientos, Beccacece dijo no tener precisiones.

El último partido de Racing, ante Aldosivi por la Copa de la Superliga Fuente: Télam - Crédito: Diego Izquierdo

"Estamos dentro de la incertidumbre, esperando que las personas encargadas de tomar decisiones informen una fecha posible. Se que hay una reunión que se postergó para la semana que viene. Ojalá tengamos una fecha en el horizonte para ir preparando la cabeza, pero tampoco puedo ser insensible a la situación particular que hoy nos toca vivir donde la salud está en juego". El ex ayudante de Jorge Sampaoli aseguró que la clave para el regreso a la competencia tras 150 días sin entrenarse estará en la adaptabilidad: "Es algo nuevo, inédito. No se si vamos a tener respuestas a los interrogantes que se nos presentan. Iremos transitando el regreso. Conocemos lo que ha pasado en otras ligas. Aquel equipo que tenga la capacidad para adaptarse a la flexibilidad de que ya nada es como antes, lo llevará de mejor manera".

Un curioso invicto

Es una situación curiosa la de Beccacece: lleva casi ocho meses como entrenador de la Academia pero apenas diez partidos, de los cuales no perdió ninguno. Acaso por eso, y por su particular modo de vivir el fútbol, el sentido de pertenencia con la institución caló hondo en el DT. "Estoy disfrutando desde otro punto lo que se vive con los jugadores, con los dirigentes, con los empleados del club. Me siento muy parte de lo que es Racing, lo estoy viviendo de otro espacio. La urgencia del resultado no permite estar distendido. Ahora, más allá de la incertidumbre y la ansiedad por este contexto mundial, lo estoy disfrutando", contó el técnico, que también durante este largo parate buscó potenciar esa identidad en el plantel con los trabajos virtuales.

Cómo se rearma el plantel

El rosarino también se refirió al armado del plantel, con la única salida de Javier García y aún sin refuerzos más allá del regreso de Augusto Solari tras una larga lesión en su rodilla izquierda. Para el cuerpo técnico la prioridad es buscar un extremo, algo que no pudo conseguir en el mercado de pases de verano. Si bien parecía cerrada la negociación por el cordobés Mateo García, la operación se frustró.

"Había una negociación avanzada, pero en el medio apareció un club europeo y sabemos la dificultad que tenemos para competir con esos espacios. Estuvo cerca pero no se pudo dar. Por el momento vamos a concentrarnos en los que estamos", aseguró Beccacece, que descartó la posibilidad de incorporar alguno de los jugadores que quedaron libres de Independiente, en especial el caso de Cecilio Domínguez, que fue ofrecido a la Academia.

Racing todavía no volvió a entrenarse y le espera un duro compromiso ante Nacional Fuente: FotoBAIRES

Además, destacó el diálogo permanente que tienen con el director deportivo Diego Milito y el presidente Vïctor Blanco: "Estamos hablando de lo que nos gusta todo el tiempo. No hay día ni horario: le dedicamos el tiempo a Racing. Siempre estamos analizando y observando variantes". Aunque reveló lo complejo que será el mercado de pases en este contexto económico y deportivo: "Es difícil traer a un jugador del exterior y en el mercado local cada equipo hace valer al que tiene. No me desespera porque trabajar con 25 futbolistas me parece un número interesante, sumando los sparring que tenemos trabajando a la par de la Primera, por si aparecen imponderables, suspensiones, lesiones. La idea es que sigan apareciendo jóvenes, como ocurrió con Alcaraz y Banega en los primeros meses del año".

Más definiciones de Sebastián Beccacece:

Cómo vio el fútbol en Europa pospandemia: "Lo que ido observando ha sido chocante con las tribunas vacías, los partidos cortados por las sustituciones y por la hidratación. No es a lo que estamos acostumbrados, nos gusta la continuidad y que la pelota no salga del campo. Pero habrá que adaptarse más allá de los gustos y ser muy paciente. Será una manera nueva para todo, para entrenar, para viajar, para jugar. Pero no serán nuevas normas solo para Racing sino para todos"

"Lo que ido observando ha sido chocante con las tribunas vacías, los partidos cortados por las sustituciones y por la hidratación. No es a lo que estamos acostumbrados, nos gusta la continuidad y que la pelota no salga del campo. Pero habrá que adaptarse más allá de los gustos y ser muy paciente. Será una manera nueva para todo, para entrenar, para viajar, para jugar. Pero no serán nuevas normas solo para Racing sino para todos" La crisis que vive Independiente: "Lo que sucede en Independiente enaltece lo que estamos viviendo en Racing, porque llevar adelante un proyecto institucional tan grande en medio de esta crisis sanitaria y económica mundial. Esta dirigencia le da mucho valor a la palabra, a la persona. Es lo que a mi me tiene entusiasmado e identificado, más allá de los resultados que son los que marcan la tendencia de un grupo de trabajo. Esta institución nos hace sentir a gusto, valorados, esto para mi no tiene precio".

"Lo que sucede en Independiente enaltece lo que estamos viviendo en Racing, porque llevar adelante un proyecto institucional tan grande en medio de esta crisis sanitaria y económica mundial. Esta dirigencia le da mucho valor a la palabra, a la persona. Es lo que a mi me tiene entusiasmado e identificado, más allá de los resultados que son los que marcan la tendencia de un grupo de trabajo. Esta institución nos hace sentir a gusto, valorados, esto para mi no tiene precio". Cómo será la pretemporada: "Tendremos que ver qué opción nos dan. Si podemos ir a una provincia para estar todos juntos concentrados. Si habrá que hacerlo en grupos reducidos. Nosotros tenemos todas las planificaciones armadas, veremos qué ocurre. Llevamos mucho tiempo sin patear una pelota, esa ser al prioridad número 1. Lo específico del juego no se puede trabajar de manera virtual. Se necesita de gente, de estar en el campo, trabajar sobre un rival".

"Tendremos que ver qué opción nos dan. Si podemos ir a una provincia para estar todos juntos concentrados. Si habrá que hacerlo en grupos reducidos. Nosotros tenemos todas las planificaciones armadas, veremos qué ocurre. Llevamos mucho tiempo sin patear una pelota, esa ser al prioridad número 1. Lo específico del juego no se puede trabajar de manera virtual. Se necesita de gente, de estar en el campo, trabajar sobre un rival". La recuperación de los jugadores con más experiencia: "Licha (López), Darío (Cvitanich), Marcelo (Díaz), Iván (Pillud) uno puede pensar que por su edad les va a costar más recuperarse. Pero tienen una mentalidad muy ganadora, donde otros ven el problema ellos ven el desafío y la solución. Tienen la capacidad de reinventarse. Eso es importante en etapas como esta".

"Licha (López), Darío (Cvitanich), Marcelo (Díaz), Iván (Pillud) uno puede pensar que por su edad les va a costar más recuperarse. Pero tienen una mentalidad muy ganadora, donde otros ven el problema ellos ven el desafío y la solución. Tienen la capacidad de reinventarse. Eso es importante en etapas como esta". La fortaleza mental del plantel: "Uno se deprime y se tira en la casa o le mete a la adversidad. No es sólo para los futbolistas, es lo que nos ha tocado a todos más allá de la profesión o el oficio. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse al medio. Creo que eso queda reflejado. O te adaptas o te consumís. Hubo días más difíciles que otros, pero siempre nos mantuvo unido la causa Racing. Cuando uno se aferra a ese fuego sagrado que lo hace pensar en un momento esperanzador que nos reencontrará en un vestuario o en una cancha nos moviliza para seguir adelante".

"Uno se deprime y se tira en la casa o le mete a la adversidad. No es sólo para los futbolistas, es lo que nos ha tocado a todos más allá de la profesión o el oficio. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse al medio. Creo que eso queda reflejado. O te adaptas o te consumís. Hubo días más difíciles que otros, pero siempre nos mantuvo unido la causa Racing. Cuando uno se aferra a ese fuego sagrado que lo hace pensar en un momento esperanzador que nos reencontrará en un vestuario o en una cancha nos moviliza para seguir adelante". Los viajes por Libertadores: "No me preocupa el tema de los viajes, siempre y cuando lo aprueben. Al grupo lo percibo en la misma sintonía".