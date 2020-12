Sebastián Beccacece informó que dejará de ser el director técnico de Racing Club Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2020 • 11:40

En el medio de un clima espeso en Racing tras la dura eliminación frente a Boca en la Copa Libertadores, Sebastián Beccacece informó que dejará de ser el director técnico del club de Avellaneda. El cruce frente a Newell's (el fin de semana del 9 y 10 de enero), cuando le toque finalizar la Copa Diego Maradona, será la última vez del entrenador en el banco de la Academia.

"La salida de Diego Milito de este espacio me lleva a seguir por este camino de conciencia y tranquilidad. Hemos alimentado la ilusión en el club para estar en la mesa de los mejores como Boca, River y Flamengo. Todo eso tiene que ver con el trabajo y el compromiso. con el cuerpo técnico ya les informamos a todos que vamos a dar por finalizado nuestra tarea cuando finalice el campeonato ante Newell's", detalló el DT. "Mis valores me indican que tengo que irme con quien me trajo. Siempre me manejé así. La decisión siempre la tuve clara", añadió.

Crédito: Dolores Ripoll

Si un triunfo ante Boca, el pase a semifinales después de 23 años, era el golpe esperado en la mesa continental, la eliminación de la Academia también sacudió parte de los cimientos con los que construyó la base del sueño copero. Cabe recordar que la llegada de Beccacece había sido una apuesta fuerte de Milito, que lo creía el hombre justo para su proyecto deportivo.

Lo cierto es que la continuidad del técnico en el club parecía depender exclusivamente de la de Milito en Avellaneda. El ex delantero, tras la eliminación en la Bombonera, dejó de ser el director deportivo de Racing. Había anunciado su salida hace más de un mes, antes de la serie ante Flamengo por los octavos de final. La ilusión de llegar a la final en el Maracaná, además del gesto de lealtad con el entrenador rosarino, lo sostuvieron en su cargo, en una especie de tregua con el renovado poder para el presidente Víctor Blanco. Ahora, Milito se despedirá del plantel y del cuerpo técnico en las próximas horas.

"Mi sentir es acompañar a la persona que me trajo que es Milito. Quiero agradecer a los hinchas de Racing por el apoyo que nos han brindado en todo momento, con público y cuando no lo hubo. Es una hinchada muy leal y eso se vio reflejado siempre", remarcó el DT en una conferencia de prensa virtual.

Beccacece ya no es más el técnico de Racing Fuente: AP

Dentro de este contexto, según consignó TyC Sports, se vivieron momentos de zozobra en el vestuario de Racing antes de la revancha con Boca. Otro episodio del conflicto entre Milito y Adrián Fernández, uno de los dirigentes de la Academia con el que el Príncipe está enemistado y lo llevó a alejarse del club.

Según se informó, cuando la delegación de Racing llegó a la Bombonera y entró al vestuario visitante, el ex delantero se encontró con Fernández, que no tenía permiso para estar en esa zona. "El ídolo de la Academia discutió con él en una charla que fue subiendo de tono, buscó sacarlo de allí con gente de la seguridad y hasta se metieron Beccacece y algunos jugadores, que saltaron por Milito", remarcaron. "Sí, el otro día llegamos y nos encontramos con un dirigente adentro del vestuario y Víctor le pidió que saliera. Aunque no pasó más que eso", detalló hoy el técnico.

Asimismo, de acuerdo a lo que informó el diario Olé, la situación le generó un pico de estrés al presidente Víctor Blanco, por el que tuvo que ser atendido en una clínica. A partir de allí le habrían recomendado un descanso.

Sebastián Beccacece dirigirá su último partido en Racing contra Newells Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Deberá rearmarse Racing. Beccacece, golpeado, se va de la Academia. En su memoria quedará el agregado del histórico clásico que ganó el 9 de febrero ante Independiente, con nueve jugadores. Pero lo que más lleva a golpearse el pecho al entrenador es que en este año le hizo lugar a 12 juveniles que tuvieron su debut con la camiseta académica.

"Siento que hemos podido cumplir los objetivos. Pero es una obra incompleta, en algún momento podemos volver y completarla. Con este grupo hemos logrado alinearnos en una idea, para competir", finalizó Beccacece.

Las frases de Beccacece en la conferencia

"Para mí, Licha López y Diego Milito son como Bielsa y Martino en Newell´s. Ellos hacen que todos se encaucen detrás de esos valores. Esa calidad humana de los referentes, acompañados de un presidente que ha sabido gestionar muy bien, es algo importante".

"Hice todo lo que pude. Me dejaron mover con libertad. Yo estoy agradecido con este espacio. Me quedó la bronca de no haber podido cumplir en el partido con Boca. Nos veíamos llegando más lejos".

"Ante Boca fallamos en no hacernos cargo del partido como habíamos planificado. La actitud estuvo siempre. Pero cuando el rival te supera y vos no podés llevar a cabo lo que tenés imaginado queda esa sensación de falta de espíritu. Sin embargo eso estuvo, los recorridos de los GPS siguen siendo los mismos".

"La decisión siempre la tuve clara. El otro día llegamos y nos encontramos con un dirigente adentro del vestuario y Víctor le pidió que saliera. No pasó más que eso. Nosotros trabajamos en una armonía total. Que hubo gente que quiso instalar cosas y que de tanto insistir parecían ser verdad, no quiere decir que no hayamos tenido tranquilidad para trabajar. Hubo mucha rosca, mucho atentado mediático".

"La única herramienta que tiene un entrenador es la credibilidad. Nunca tuvimos motivos para que haya tormentas. Los atentados que recibimos, nos fortalecieron. A los que trabajaron en las sombras para ponernos palos en la rueda les agradezco porque nos ayudaron".

"Si hemos llevado al límite a Flamengo, que es el equipo más rico del continente, o a Boca o a River, que siempre estuvieron las semifinales en los últimos cinco años, es que hemos hecho algo bien. Es una obra incompleta, porque proyectábamos más tiempo. Pero se dará más adelante".

"Racing está por encima de todo. Nosotros estamos de paso, los jugadores están de paso, pero lo importante es dejar un legado. Y creo que nosotros y este grupo lo hemos hecho".

"Quiero que el hincha conozca nuestra verdad. Les hablo con el corazón, a través de la pantalla, pero con una emoción muy grande de haber pasado por esta institución".

"Cuando hay una ilusión muy grande y el rival te supera, te invade una frustración. Eso fue lo que pasó contra Boca".

"Me hubiese encantado continuar. Pero respeto mucho a Diego. He generado un vínculo de mucho cariño y mucho afecto, más allá de la relación profesional".

"Este grupo emocionó. Llevó a su gente a niveles máximos de expectativa. Nos dolió en el alma no haber conseguido algo que estuvo cerca".

"Tengo clarísimo que todo lo que estoy exponiendo en la sociedad no se le da mucho valor. Yo sé que valemos por lo que obtenemos y no por lo que somos. No pretendo cambiar nada, pero quiero expresar mi sentir".

Conforme a los criterios de Más información