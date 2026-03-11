Racing, Sarmiento, y un empate de alto riesgo para los somnolientos en una noche de bostezos en Junín

La visita de Racing a Sarmiento, en la profundidad de la noche del martes (empezó ¡a las 22!), se transformó en un partido de alto riesgo para somnolientos. La poca acción que ofrecieron ambos equipos, desprovistos de creatividad para generar acciones de riesgo verdadero, estimuló la melatonina de quienes vieron el aburrido empate sin goles que se dio en Junín. La Academia, que se quedó con uno menos a los 17 minutos del segundo tiempo, por la expulsión de Marco Di Césare, sigue sin exhibir un funcionamiento colectivo, mientras que el Verde no logró desequilibrar, pese a haber jugado casi media hora en superioridad numérica.

En un encuentro que incrementó las probabilidades de bostezos, Racing volvió a quedar lejos de una versión que invite a soñar. El equipo de Gustavo Costas sigue sin mostrar herramientas que lo lleven a funcionar con armonía cuando tiene la pelota, se torna exageradamente previsible y, por consiguiente, sus rivales se sienten cómodos al darle el balón.

Sarmiento, que tiene un potencial muchísimo menor que la Academia, tampoco terminó conforme la noche, ya que tampoco supo cómo sacar provecho de la expulsión de Di Césare, quien pese a estar amonestado reincidió en cometer infracciones que lo llevaron a marcharse antes de tiempo.

Una noche tranquila para Cambeses, más allá de la cercanía de Zabala en esta acción Sarmiento

Si Independiente-Unión, antes del cotejo que cerró la noche del martes, había tenido ocho goles, polémicas, emociones y grandes jugadas de principio a fin, lo ofrecido en este Sarmiento-Racing fue diametralmente opuesto: además de no convertir, ambos conjuntos prácticamente no se inquietaron y, así, ofrecieron un espectáculo de bajísima calidad y emotividad.

El primer remate de Racing fue a los 45 minutos del primer tiempo. Santiago Solari amortiguó la pelota afuera del área para el chileno Damián Pizarro, cuyo disparo de media distancia careció de potencia y ubicación, ya que la pelota fue controlada sin dificultades por Javier Burrai. El arquero de Sarmiento era un espectador de lujo, al igual que su par de Racing, Facundo Cambeses, quien entraba en contacto con el balón cuando sus compañeros, sin opciones de pases, reincidían en cedérselo a él.

Adrián Fernández, en la conducción: una noche discreta del volante Racing Club

A Racing le ocurre en casi todos los partidos que no sabe cómo traducir el tiempo que tiene la pelota en acciones a fondo. La goleada a Atlético Tucumán, en la fecha anterior, se había edificado desde la altísima efectividad y de la inspiración de Duván Vergara, pero también había dado señales de poca comodidad colectiva al tener la responsabilidad de avanzar en bloque.

Vergara, de discreto primer tiempo, enganchó de izquierda hacia el centro y probó con un tiro rasante que contuvo Burrai a los 2 minutos del segundo tiempo. El colombiano, que luego sería reemplazado, no logró destacarse en una noche que en general fue para el olvido.

Mauricio Martínez observa el panorama, pero no hubo claridad en la noche de Junín Sarmiento

La primera aproximación del local fue a los 5 minutos de la segunda parte, cuando Junior Marabel ganó en lo alto, tras un centro de Contrera, y Cambeses se quedó con un cabezazo sin potencia. Inmediatamente después de esa acción, el arquero de Racing salió fuera del área para despejar de cabeza, el rechazo quedó corto y Contrera, que se demoró para definir, no pudo capitalizar la arriesgada acción del guardavalla albiceleste.

Racing se despertó en la jugada siguiente, en la que Solari lideró por el centro y abrió hacia la izquierda, donde Gabriel Rojas irrumpió para enviar un centro que cerró con lo justo Agustín Seyral, de muy sólida presentación, quien frustró el pique al vacío del chileno Pizarro.

Lo mejor del partido

El trasandino que reemplaza al lesionado Adrián Maravilla Martínez salió a los 12 de la segunda parte junto con Zaracho, cuando Costas incluyó a Tomás Conechny y Matko Miljevic, quien retornó tras la expulsión sufrida en el empate con Independiente Rivadavia. Los cambios de nombres no modificaron la ecuación.

Lo único que varió fue, cinco minutos después de ese doble cambio, la cantidad de jugadores de Racing, debido a la roja a Di Césare. Paradójicamente, el trámite casi no tuvo variantes, y hasta la Academia contó con un contraataque que finalizó mal, a tono con un partido que quedará sepultado en el olvido.