Racing, sin Maravilla: Santiago Solari, Conechny y Pizarro, las alternativas que maneja Costas

Todo Racing se paralizó cuando Adrián Martínez quedó tendido en el césped del Cilindro, tras chocar con Juan Elordi, en el empate con Independiente Rivadavia. Los evidentes gestos de dolor del goleador de la Academia, quien se había retirado en camilla directamente al vestuario, sin poder pisar, presagiaban una lesión que podía ser grave. El 9 había dejado Avellaneda con muletas, por lo que las imágenes que le tomarían este viernes serían decisivas.

“Los estudios arrojaron como resultado un esguince de tobillo izquierdo”, informó el club sobre la lesión de Maravilla, lo que significó un alivio respecto al temor a que existiera un daño óseo. “El tiempo para su vuelta va a depender del día a día de cómo responda, no todos los jugadores evolucionan exactamente igual”, le aseguraron a LA NACION desde el vestuario racinguista sobre los plazos para el retorno del ídolo.

Gustavo Costas debe pensar en un equipo sin Maravilla por algunas fechas FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Gustavo Costas recordó lo acontecido hace un año, cuando Maravilla jugó el clásico ante Independiente, en el Apertura, pese a sufrir una fisura en la rodilla: “Ese día jugó fracturado, entonces (no se sabe) hasta último momento con él”. En ese sentido, antes del empate con Independiente Rivadavia, Martínez había estado en duda por una molestia muscular, pero hizo lo imposible para decir presente.

“Tenía una carga y lo esperamos hasta último momento, Adrián quiere jugar siempre. Es un jugador especial, voy a dejarlo que decida porque él es un devoto a Dios”, graficó Costas –en conferencia de prensa- por el perfil espiritual de Maravilla, quien en 2025 había hecho una particular revelación tras jugar lesionado contra el Rojo: “El Dios que yo predico hace milagros. Les dije a los médicos que me había sanado a pesar de la fisura”.

Martínez se va lesionado ante Independiente Rivadavia de Mendoza FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Más allá de la fe del profeta del gol, la inflamación que tiene en el tobillo izquierdo le impedirá estar en condiciones de jugar ante Atlético Tucumán, al que Racing visitará el martes a las 21.15, por la octava fecha del certamen. En la igualdad con Independiente Rivadavia, luego de la salida de Martínez, Costas usó en distintos momentos del partido a Santiago Solari, Adrián Fernández y Tomás Conechny como centrodelanteros de emergencia.

La iniciativa estuvo forzada por la ausencia del chileno Damián Pizarro, quien llegó a fines de enero al club y todavía no pudo debutar, debido a problemas físicos atados a su inactividad previa en Europa. El último partido oficial del trasandino fue el 5 de octubre de 2025, cuando ingresó para Le Havre ante Rennes. En el equipo francés, al que había ido a préstamo desde Udinese de Italia (dueño de su pase), apenas había acumulado 26 minutos de acción, distribuidos en dos partidos.

Santiago Solari tuvo una chance muy clara en el clásico ante Boca, pero no pudo convertir Manuel Cortina

En ese contexto, mientras realizaba un “acondicionamiento” en Racing, se desgarró. Dentro de ese complejo panorama, la noticia para Costas es que Pizarro, este viernes, logró entrenarse a la par de sus compañeros. De no mediar inconvenientes, el chileno formará parte de la delegación que viajará a Tucumán.

“Es un 9 muy potente, fuerte, pero todavía le falta”, había sintetizado Costas sobre las características de Pizarro, a quien al llegar describió como “la opción que económicamente se podía traer” en este mercado de pases, en el que habían arribado los mediocampistas ofensivos Valentín Carboni y Matko Miljevic, más el lateral derecho Ezequiel Cannavo.

Que el trasandino forme parte de la convocatoria para el martes no garantiza su titularidad, sobre todo por la extensa inactividad que lleva y su reciente lesión muscular. Solari, a quien Costas había probado como falso 9 en las prácticas previas al enfrentamiento con la Lepra mendocina, se perfila como la principal opción para comenzar como referencia de ataque en Tucumán.

Tomas Conechny convirtió de cabeza para Racing ante Independiente Rivadavia de Mendoza FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

El cuerpo técnico de Racing valora la capacidad de adaptación de Solari, quien se desempeñó en los dos extremos, tanto con compromiso para atacar como para defender. “El Chino jugó hasta desgarrado”, había resaltado Costas la tarea del ex Defensa y Justicia durante los playoffs del Clausura del año pasado, en el que la Academia arribó hasta la final ante Estudiantes.

Ubicado como centrodelantero de urgencia luego de la salida de Maravilla, Solari tuvo un mano a mano con Nicolás Bolcato, pero el arquero de Independiente Rivadavia lo atoró y obligó a abrirse, por lo que no pudo definir la acción en la que Gabriel Rojas lo había dejado en una posición favorable.

Mientras tanto, el juvenil Tomás Pérez (19 años) se quedó en el banco de los suplentes, donde el cuerpo técnico lo incluyó ante la ausencia de Pizarro y porque Maravilla Martínez no estaba en plenitud. Sin embargo, el delantero formado en el predio Tita Mattiussi no ingresó, aunque se entrena con el plantel desde hace una semana.

Además de Pérez, quien en 2025 disputó 26 partidos a préstamo en Los Andes, el otro centrodelantero formado en el club que está a disposición es Francisco Fraga (20 años). El 9 de la Reserva también fue llamado a entrenarse con la Primera debido a la falta de recambio en ofensiva, aunque no estuvo entre los relevos en la última fecha, en el Cilindro.

Tomás Conechny, autor del tanto de la igualdad en la última jornada, tiene tres goles y es el máximo anotador de Racing en este Apertura. Más allá de ese registro, podría ingresar en una de las bandas del ataque. Intentar reemplazar a Maravilla, sinónimo de gol en las últimas dos temporadas, es una de las tareas que más preocupa por estas horas en la Academia.