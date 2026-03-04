Racing superó en Tucumán a Atlético por un 3-0 que dice bastante más que lo que realmente hizo

Sin Adrián Martínez, Racing no fue una maravilla pero sí tuvo altísima efectividad para golear en Tucumán, donde venció por 3-0 a Atlético, con un doblete del inspirado Duván Vergara y un tanto de Santiago Solari. La actuación del colombiano, que regresó a la titularidad, rompió la previsibilidad que exhibe en distintos momentos el equipo de Avellaneda, que hilvanó su quinto encuentro sin caídas y entró en zona de playoffs del torneo Apertura, en el cierre de la fecha 8.

El esguince de grado 2 que sufrió Maravilla Martínez frente a Independiente Rivadavia en la fecha anterior, la rotura de ligamentos de Valentín Carboni en la práctica posterior a aquel encuentro más las lesiones musculares que habían padecido otros jugadores en jornadas previas (Marcos Rojo se desgarró ante Boca), eran parte del adverso contexto en el que Racing viajaba a Tucumán. Tampoco estaba disponible Matko Miljevic, expulsado en el 1-1 con la Lepra mendocina.

Santiago Sosa y Bruno Zuculini se asociación al festejo de Zapata por su segundo gol, que confirmó el triunfo de Racing en Tucumán; tras caer en los primeros tres partidos del Apertura, la Academia enlaza cinco sin derrotas y alcanzó la zona de acceso a los playoffs. Captura

Gustavo Costas, que llegó unas horas antes a la capital tucumana debido a un viaje relámpago a Paraguay a raíz del fallecimiento de su suegro, estaba obligado a realizar variantes tanto por las bajas como por algunos niveles. El chileno Damián Pizarro, que había llegado como alternativa de Martínez en el ataque, tuvo su estreno después de varias ausencias motivadas por estar falto de ritmo y por haberse desgarrado.

Y Vergara, que en esta temporada había perdido terreno en la conformación de cada formación inicial, reapareció con todo desde el comienzo. Antes de romper la paridad, el ex futbolista de América de Cali se había mostrado activo sobre la banda izquierda, en la que intentaba asociarse con Gabriel Rojas y Adrián Fernández, que por primera vez acumuló dos titularidades en fila y nuevamente exhibió buenas pinceladas.

Leonel Di Plácido y Adrián Fernández en plena puja entre números 24; el mediocampista del Decano exigió con un remate una volada de Facundo Cambeses y el de Racing entregó pinceladas de calidad. Atlético Tucumán

Antes del show de Vergara, Racing no ofrecía un concierto en lo colectivo: durante la primera media hora, Atlético Tucumán le copó la zona central del campo y se aproximó con ímpetu a Facundo Cambeses. El arquero de la Academia, otra vez, tuvo atajadas decisivas. Con una volada por un remate de Leonel Di Plácido y otra rápida reacción tras un disparo rasante de Carlos Abeldaño, evitó que su valla fuera vulnerada en la primera parte, en la que además Renzo Tesuri estrelló una definición en un palo.

El Decano, que tendrá como nuevo entrenador a Julio César Falcioni en lugar de Hugo Colace (el interino fue Ramiro González), pagó un alto costo por su falta de efectividad, y Racing lo aprovechó. Pizarro, a quien prácticamente no había llegado la pelota, pivoteó para que Vergara entrara a pura velocidad al área, donde se impuso a Gianluca Ferrari, se llevó la pelota bien próxima al pie derecho y definió por encima de Luis Ingolotti.

Los goles de Vergara tienen un plus para Racing: cinco veces hizo el 1-0 de la Academia, que siempre ganó cuando él sacudió las redes. En 2025 había sido importante en los triunfos sobre Belgrano (1-0 en Córdoba), Huracán (1-0 en Parque de Patricios), Defensa y Justicia (1-0 en Avellaneda) y Riestra (3-0 por Copa Argentina en Lanús). En la noche tucumana, en la que en el segundo tiempo se valió de una asistencia de Bruno Zuculini para estirar la ventaja, consiguió por primera vez un doblete con la camiseta de la Academia (acumula 6 tantos en 31 presentaciones).

Compacto de A. Tucumán 0 vs. Racing 3

La inspiración de Vergara se contrapuso a la falta de pericia de Atlético Tucumán, que en los pies de Tesuri –con el arco semivacío– había dilapidado la chance de igualar, a los 10 minutos del segundo tramo. Cambeses, que en esa acción había tenido la única falla de su repertorio de tapadas, suspiró frente el error del adversario.

Franco Pardo, que salió extenuado cerca del final, también fue importante para soportar los embates del local, que tuvo ímpetu pero ninguna claridad en la búsqueda de un empate que jamás llegaría. Racing usufructuó los espacios que dejó un rival desprovisto de calidades individuales y, así, configuró una goleada en un partido que fue mucho más parejo que lo reflejado en el marcador final. Tomás Conechny, que había reemplazado a Pizarro, inició con Solari el contraataque en el que el ex jugador de Defensa y Justicia selló el 3-0.