Benfica vs. Chelsea, por el Mundial de Clubes 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Benfica y Chelsea protagonizarán uno de los partidos de la primera jornada de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 este sábado 28 de junio a las 17 (hora argentina) en el Bank of America Stadium de Charlotte. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. También se emitirá en el sitio de DAZN mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto inglés con una cuota máxima de 2.15 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco luso. La igualdad, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 3.10.

El equipo luso, con los argentinos Nicolás Otamendi, Ángel Di María y Gianluca Prestianni sumó siete puntos en la primera etapa producto de un empate frente a Boca Juniors 2 a 2 y triunfos sobre Auckland City de Nueva Zelanda 6 a 0 y Bayern Múnich 1 a 0 y se metió entre los 16 mejores como líder del grupo C.

El encuentro ante The Blues puede ser el último de ‘Fideo’ con la camiseta de las Águilas porque, en caso de que su equipo quede eliminado, dejará la institución y regresará a Rosario Central, tal se anunció en la previa de la Copa del Mundo.

Ángel Di María es uno de los goleadores del Mundial de Clubes 2025 con tres tantos, puede despedirse de Benfica ante Chelsea MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo londinense, por su parte, fue segundo el Grupo D con seis unidades tras derrotar a Los Angeles FC 2 a 0, caer frente a Flamengo 3 a 1 y superar a Esperance de Túnez 3 a 0 en un partido que fue decisivo porque no tenía margen de error. Con Enzo Fernández de capitán, el equipo dirigido por Enzo Maresca todavía no demostró todo su potencial en el certamen y tiene ante sí una buena posibilidad de cambiar la imagen que dejó en la instancia inicial. Para el volante argentino será un encuentro especial porque enfrentará al club que le abrió las puertas de Europa.

Cronograma de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Palmeiras (1°A) vs. Botafogo (2°B) - Sábado 28 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

(1°A) vs. (2°B) - Sábado 28 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN). Benfica (1°C) vs. Chelsea (2°D) - Sábado 28 de junio a las 17 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

(1°C) vs. (2°D) - Sábado 28 de junio a las 17 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN). PSG (1°B) vs. Inter Miami (2°A) - Domingo 29 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

(1°B) vs. (2°A) - Domingo 29 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN). Flamengo (1°D) vs. Bayern Múnich (2°C) - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

(1°D) vs. (2°C) - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN). Inter de Milán (1°E) vs. Fluminense (2°F) - Lunes 30 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

(1°E) vs. (2°F) - Lunes 30 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN). 1° del grupo G vs. 2° del grupo H - Lunes 30 de junio a las 22 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

1° del grupo H vs. 2° del grupo G - Martes 1° de julio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

Borussia Dortmund (1°F) vs. Monterrey (2°E) - Martes 1° de julio a las 22 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial de Clubes, con seis de ocho cruces definidos y sin equipos argentinos Canchallena

El que se imponga en el cruce entre Benfica y Chelsea avanzará a cuartos de final y chocará vs. el ganador de Palmeiras vs. Botafogo, que se disputa este sábado a las 13 (hora argentina) en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El partido de la ronda de ocho equipos tendrá lugar el viernes 4 de julio a las 22, también en Philadelphia.