Benfica hizo oficial la salida de Nicolás Otamendi y crecen las chances de sumarse a River tras el Mundial

“Oficial: Otamendi deixa o Benfica”. Así, con ese título, el popular diario portugués A Bola confirmó este domingo una información que se venía masticando en los últimos días. El defensor argentino Nicolás Otamendi dejará la institución europea y, luego del Mundial 2026, tendrá una nueva camiseta. ¿La de River Plate, club del que es hincha? Según distintas versiones, el club de Núñez ya le habría acercado una primera oferta.

Nicolás Otamendi dejará Benfica y podría convertirse en otro campeón del mundo jugando en River Octavio Passos - UEFA - UEFA

“El Benfica anunció en un comunicado que Nicolás Otamendi dejará el club al finalizar su contrato. El club indicó que la decisión provino del defensa argentino”, amplió el mismo medio de Portugal. Y se agregan fragmentos del comunicado: “Benfica informa que el capitán Otamendi considera que su etapa en el club ha llegado a su fin, tras seis temporadas en las que honró nuestra camiseta y nuestro brazalete de capitán hasta la última gota de sudor. Otamendi siempre fue un ejemplo de pasión, dedicación, competencia, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo decisivamente a la conquista de un Campeonato, una Copa de la Liga y dos Supercopas”.

El homenaje de Benfica para el “capitán”

El comunicado de Benfica también dice: “Más allá de los trofeos, llenó de orgullo y gratitud los corazones de los aficionados del Benfica, y siempre formará parte de nuestra familia; este siempre será su hogar. Benfica le desea lo mejor para el futuro. ¡Gracias, capitán!“.

Según A Bola, el próximo destino del jugador de 38 años “debería ser River Plate tras participar en el Mundial, el último de su carrera”. “Tiene vía libre para fichar por River Plate”, había sostenido otro medio portugués, Record.

La publicación de Otamendi en su perfil de Instagram tras anotarle un gol a Boca en el Mundial de Clubes

En Núñez nunca ocultaron el interés. Aunque durante los últimos mercados de pases las conversaciones no avanzaron hasta un punto decisivo, el nombre del defensor siempre apareció entre las prioridades de la dirigencia. Incluso, hace algunos meses, el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel había reconocido públicamente que se trataba de un futbolista “muy interesante” para el proyecto deportivo del club, pero aclaró que no había conversaciones formales en marcha. Claro que esta vez el escenario parece distinto.