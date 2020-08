Boca ya acordó con Silvio Romero y esperan la respuesta de Independiente

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2020 • 11:13

Son horas de definición. Está todo sobre la mesa. La respuesta de Independiente es la que resolverá este tema.Boca espera que sea de manera afirmativa, ya que formalmente realizó todas la presentaciones correspondientes y ya no puede mover más fichas. Esperan que este jueves por la tarde se pueda conocer si Silvio Romero será o no transferido a la Ribera o seguirá bajo la órbita de Avellaneda.

Si bien a Independiente lo gustó demasiado que el Consejo de Fútbol se pusiese en contacto con el futbolista, en Boca entienden que hicieron los mismos movimientos que los Rojos hicieron por Iván Marcone, con quien hablaron primero, le ofrecieron un contrato y después se contactaron con la entidad xeneize. En este caso, tras el llamado del representante de Romero, los dirigentes de Boca tomaron el teléfono y le ofrecieron formalmente al futbolista un contrato por dos años, con condiciones similares a los mejores contratos del club y con un premio de 200.000 dólares si se logra la conquista de la Copa Libertadores.

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri / archivo

Tras estas charlas, Boca le hizo llegar a Independiente una oferta formal por el delantero. Si bien podría optar por ejecutar la cláusula de salida de Romero, acordada en 1.400.000 dólares para clubes del orden local, lo que prefirió Boca es ofrecerle a los Rojos US$ 1.000.000 a pagar en dos cuotas y condonarle la deuda que mantienen por el pase de Pablo Pérez (US$ 600.000) y del mecanismo solidario de Sánchez Miño (US$ 100.000). Es decir que el total de la operación sería de 1.700.000 de dólares.

Si bien Independiente podría insistir en poner dentro de la operación el 50% del pase de los futbolistas Marcone y Walter Bou, en Boca ya le informaron que no están interesados en armar una operación de esas características. En el Consejo de Fútbol creen que hoy podrían obtener una respuesta afirmativa de Independiente.

Más allá del caso Romero, en Boca no se corren de las gestiones por extender el préstamo de Franco Soldano, ya que Miguel Ángel Russo pretende que se retenga al delantero más allá del posible desembarco de Silvio Romero.