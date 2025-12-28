Boca: Claudio Ubeda sigue en suspenso y se acerca Marino Hinestroza, que juega fuerte fuera de la cancha

Boca va a disputar la Copa Libertadores en la etapa de grupos después de dos temporadas. Se trata de todo un desafío: es la histórica obsesión del equipo xeneize, que no logra este certamen desde 2007, con Miguel Russo como entrenador y Juan Román Riquelme como figura. Durante este año falleció el veterano entrenador y el 10 sigue siendo el presidente, que no logra consolidar una estructura en el fútbol profesional.

Tanto es así que Claudio Ubeda, el colaborador de Russo que pasó a ser el director técnico, no fue confirmado rumbo a un 2026 cargado de desafíos y luego de casi tres años sin títulos de campeón para el club. ¿Ubeda será el entrenador en busca de la maldita séptima estrella de la Libertadores? ¿Es cierto que la dirigencia está buscando otros asistentes para rodearlo mejor?

Ubeda, a quien secunda Juvenal Rodríguez, sigue siendo por ahora el conductor de Boca, pero nadie del club se comunica con él; el inicio de la pretemporada está previsto para el próximo viernes. Marcos Brindicci - LA NACION

¿Será verdad que el plan A es un reconocido entrenador que trabaja en el exterior y, si rechaza la oferta, se confirmará a Sifón? ¿O era Eduardo Domínguez, repetido campeón en Estudiantes, el hombre por convencer, también con Ubeda esperando en las gateras? Todo es un misterio en el mundo Boca. Tanto que no sería extraño que Ubeda dirigiera la primera práctica en el regreso del plantel al trabajo, en principio el próximo viernes, y todo haya sido un circo de rumores sin sustento.

Hay algo claro. Nada de todo esto habría ocurrido si Ubeda no hubiera sacado a Changuito Zeballos (puso a Alan Velasco en su lugar) durante el clásico con Racing, el que determinó la eliminación en la Bombonera (0-1) en las semifinales del torneo Apertura. A partir de entonces el DT fue mirado de reojo. Perdió el crédito que había conseguido al poner, justamente, al veloz atacante, que solía estar a un costado en el ciclo de Russo. Y creó, al margen, una estructura más audaz, con el respaldo de los principales referentes, entre ellos, Leandro Paredes.

Ubeda y Leandro Paredes, en un abrazo festivo; el DT heredero de Miguel Russo tiene aprobación general del plantel. ALEJANDRO PAGNI - AFP

¿Cuáles son los pasos por seguir? Según se supo, todavía no se realizó la esperada reunión entre el entrenador y Riquelme. Al menos hasta ahora, desde el 2 de enero estará a cargo de la pretemporada, pero en las últimas horas en el club xeneize se habría tomado una decisión: nutrir con un especialista al cuerpo técnico. Luego del fallecimiento de Russo, Ubeda quedó como cabeza del grupo con Juvenal Rodríguez (cuestionado por algunas personas influyentes en el mundo Boca) como ayudante, pero la idea es sumar a otra persona. La sutileza tiene sustento: Miguel dejó una silla vacía.

Unas horas atrás trascendió que desde la Ribera le propondrían algunos nombres al director técnico. Pablo Ledesma, hoy en divisiones inferiores, y Leandro Gracián, que fue el entrenador de Madryn, eran dos hipótesis serias. Sin embargo, tiempo después se consideró que debía ser el entrenador el que eligiera al nuevo ayudante para que comenzara a trabajar con el grupo en la vuelta a las prácticas. Como sea, la decisión de involucrarse en el armado de los cuerpos técnicos es una constante en el ciclo de Riquelme al frente del popular club.

Marino Hinestroza, vértigo por las bandas, viene de ser campeón de la Copa Colombia por Nacional, de Medellín; llegaría a Boca por unos 5.000.000 de dólares. @maarii_angulo

Mientras tanto, Marino Hinestroza, el colombiano que está próximo a sumarse al equipo xeneize, fue protagonista en las últimas horas. Días después de compartir una historia en las redes sociales en la que dio a entender que su arribo era inminente, el extremo subió otra foto que provocó críticas, por la presencia de un cuchillo sobre una cama.

En el último posteo de su cuenta de Instagram, que suma casi 400.000 seguidores, la figura de Nacional, de Medellín, compartió cinco fotografías, y en las primeras sonríe frente al espejo de un ascensor. Se despide de Colombia como campeón y tiene casi acordada su incorporación a Boca a cambio de unos cinco millones de dólares. Motivos de alegría le sobran.

Hinestroza es activo ante sus casi 400.000 seguidores en Instagram; también, controvertido y, como se define, arrogante.

En la última imagen está en una habitación, con su cara tapada por el celular y la remera levemente levantada. Y hay un arma blanca apoyada en la cama.

“Yo soy muy ambicioso y estoy ratificándolo. Siempre he sido así, un chico deshumilde, arrogante, pero tienen que darse cuenta de que para ganar hay que ser así. Estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Entonces yo soy arrogante”, sostuvo, al conquistar recientemente la Copa Colombia, en el clásico contra Independiente Medellín.