Boca: Agustín Marchesin y la contundente respuesta a las críticas por el gol de Mastantuono

Agustín Marchesin no es el capitán de Boca, pero desde su llegada tomó un rol de liderazgo dentro del vestuario casi a la altura de Marcos Rojo y Edinson Cavani. Tuvo muy buenos desempeños no bien se puso la camiseta y recibió el respaldo del hincha. En los últimos días, había recibido algunas críticas por los goles que le hicieron Franco Mastantuono, de tiro libre, y Sebastián Driussi, luego de un rebote que él mismo dio tras sacarle un cabezazo al delantero rival nada menos que en la derrota ante River en el Monumental.

Uno de los principales críticos del arquero xeneize fue un excolega: Pablo Migliore, quien atajó en Boca entre 2006 y 2008, había dicho tras el partido con River: “Es toda de él. Preguntáselo al arquero. Automáticamente uno se da cuenta cuándo podría haber hecho algo más. Aunque la pelota entre al ángulo, vos te tenés que tirar igual. No le daba el sol en la cara, no tiene esa excusa. Tranquilamente la podía sacar“, declaró Migliore, responsabilizando a Marchesin por el tanto de Mastantuono desde el tiro libre lejano.

Este lunes Marchesin le respondió en declaraciones a Radio Continental: “Fue un partido raro porque en el gol nuestro también el viento perjudicó a Pezzella. Me quedé muy caliente y lo ví 200 veces. No comparto que me como el gol (de Mastantuono). Comerse un gol es lo de Pablo (Migliore) con Fluminense. Que te pase por abajo o te rebota y se te mete. Hablar entre colegas nunca lo haría. Después hay goles que podes hacer algo más”, haciendo referencia al gol de Thiago Neves en las semifinales de la Copa Libertadores 2008, donde Boca hizo de local en la cancha de Racing.

Sobre el cambio de entrenadores en Boca, la salida de Fernando Gago y el interinato de Mariano Herrón para disputar los playoffs del torneo Apertura, el arquero expresó: “Estamos preparados para lo que viene. Tenemos cuatro finales y vamos a ir por todo para ganar el campeonato. Es lo que significa Boca. Estamos con mucha ilusión”.

Ocho de los 13 goles que le marcaron a Boca en el campeonato fueron de pelota parada. El juego aéreo es un déficit a corregir en el xeneize. Tigre le marcó este domingo por esa vía, pero también Newell’s y Alianza Lima. River le ganó fácil en esos envíos, aunque los tantos millonarios llegaron por otra vía.

“Hacemos marca mixta. Es algo que tenemos que mejorar y trabajar con Mariano Herrón -reconocló Marchesin-. En un fútbol tan parejo, esos detalles te marcan la diferencia y no podemos cometer errores. Nos costó con Alianza y con Tigre. La pelota parada es algo que tenemos que mejorar. Hacemos buenos partidos y es una lástima que por una pelota parada no ganemos”.

Agustín Marchesin y Fernando Gago durante el partido por Copa Libertadores 2025 que Boca perdió ante Alianza Lima por penales Manuel Cortina - LA NACION

Y por último hizo referencia a una de las grandes polémicas del 2025. Cuando en la noche que Boca se quedó eliminado ante Alianza Lima tras ganar 2-1 en la Bombonera, Marchesin pidió el cambio y terminó ingresando Leandro Brey porque -entendió el exLanús- que su compañero de plantel estaba mejor capacitado para afrontar esa situación: “Uno no puede salir a hablar y a desmentir. Es toda una tontería, el arquero siempre sueña con llegar a esa instancia. Siempre estás preparado, después hay decisiones que hay que respetar y no me considero por encima de nadie.

Y agregó: “Las críticas llegan. Jugué en Perú y vomité toda la mañana y también en la entrada en calor; si me borro, era ahí y no en una tanda de penales donde es la gloria máxima, que todo arquero quiere”.

La gran atajada ante Alianza Lima de Marchesin cuando el partido estaba 1-1, antes de los penales Manuel Cortina - LA NACION

En cuanto al balance del juego del equipo, Marchesin explicó: “Lamentablemente no pudimos terminar primeros, pero hicimos una gran cantidad de puntos en un torneo muy parejo con siete triunfos seguidos. El grupo se golpeó con la salida de Fernando Gago, un DT que todos apreciamos, pero estamos con mucha ilusión de terminar de la mejor manera para respaldar el trabajo que ha hecho él y la dirigencia. El golpe de la Copa Libertadores fue durísimo, no estábamos preparados para quedar afuera, el objetivo era primordial y ahora la obligación es clasificar directo. Se hizo un buen torneo, pero desgraciadamente no se pudo ganar a Alianza Lima y el clásico, que son dos torneos aparte”.