Agustín Marchesin sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla y Boca define cómo reemplazarlo

La lesión de Agustín Marchesin en el partido de anoche por la Copa Libertadores, ante Barcelona de Guayaquil, tuvo para Boca un doble impacto negativo. El primero, y más inmediato, se produjo durante el primer tiempo: tras la salida del arquero entre lágrimas, visiblemente afectado, al equipo le demandó algunos minutos volver a acomodarse y asimilar la ausencia de uno de los principales referentes del grupo, más allá de que el triunfo terminó equilibrando los ánimos.

El segundo, y más inquietante, está vinculado con lo que viene: justo cuando el equipo empezaba a tomar impulso, en medio de una racha de 11 partidos sin derrotas y a solo cinco días del clásico con River, el plantel se quedó sin su arquero titular, de modo que la dirigencia evaluará en estas horas los pasos a seguir. La duda pasa por sostener a Leandro Brey hasta mitad de año, ya con el Apertura y la fase de grupos de la Copa finalizados, o salir al mercado en busca de un reemplazante, aunque en ese escenario aparecen condicionantes reglamentarios que limitan la decisión.

Si bien el propio Marchesin llegó a comentarles a los médicos que se había “roto” la rodilla mientras era atendido en el campo de juego, el parte oficial se conoció este miércoles por la mañana, a través de las redes de Jorge Batista, jefe del departamento médico de Boca y quien estará a cargo de la operación cuando baje la inflamación y se completen los estudios prequirúrgicos: el arquero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que implica que será baja entre seis y ocho meses. En el mismo comunicado, Batista aclaró que, “ante versiones infundadas”, la lesión previa en el aductor derecho “no tiene absolutamente nada que ver” con este problema en la rodilla.

Brey, que ya había ocupado el arco ante Independiente mientras Marchesin se recuperaba de un desgarro y volvió a reemplazarlo frente a Barcelona, será titular en el Monumental, con Javier García como alternativa. Sin embargo, el arquero de 23 años, al que Juan Román Riquelme definió en su momento como “el arquero del futuro”, disputó apenas siete partidos en los últimos 15 meses y, aunque cuenta con el respaldo de Claudio Ubeda, en Boca analizan la posibilidad de incorporar un guardavalla de experiencia para reforzar un puesto clave. García, de 39 años, no juega desde hace dos años y, pese a haber renovado contrato en enero, hoy cumple un rol más vinculado a la conducción del grupo que a su participación en la cancha.

A la hora de tomar una decisión, hay varios factores a considerar. Por ejemplo, la situación contractual de Marchesin, cuyo vínculo con Boca finaliza en diciembre de este año -unos dos meses después de una eventual vuelta a la actividad- y que, tras recuperarse, estará cerca de cumplir 39. En ese contexto, su continuidad pasa a ser una incógnita. A la vez, existen condicionantes reglamentarios que obligan a evaluar cada movimiento. Aunque en el club se habla de un “gris”, lo cierto es que la normativa de la AFA resulta clara.

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Agustín Marchesín presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



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El 28 de septiembre de 2018, la AFA informó en su Boletín n.º 5541 una modificación del artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo, tras un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados. Desde entonces, los clubes disponen de cinco días corridos desde la “enfermedad, lesión o sanción sufrida por un jugador” para solicitar un reemplazo, aunque con condiciones específicas. La principal: que la situación que origine el pedido no supere el 70% del campeonato en disputa, y que el futbolista haya firmado planilla en al menos el 25% de los partidos. El reglamento de la Liga Profesional 2026 establece, a su vez, que ese 70% se alcanza en la fecha 14. En ese marco, Boca está dentro de los plazos: debido al paro decretado por AFA en los días previos a la declaración de Claudio Tapia en la Justicia, la fecha 9 del Apertura fue reprogramada al final del calendario, razón por la cual se llevan disputadas 13 jornadas y no 14. Además, Marchesin estuvo presente en 12 de esos encuentros y solo se ausentó ante Independiente, con lo que también cumple con el otro requisito.

En cuanto a la Copa, el reglamento de la Libertadores es más flexible. En el inciso 2 del punto 3.7.5 se establece que la sustitución de un arquero lesionado se permitirá en cualquier etapa del torneo, siempre que la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica. Sin embargo, aclara que “no podrán reincorporarse arqueros sustituidos por lesión”. Es decir, si Boca decide reemplazar a Marchesin en la lista de buena fe, el arquero ya no podrá volver a jugar la competencia. Si, en cambio, espera a los octavos de final, podrá realizar hasta cinco cambios en la nómina, y luego tres en cuartos y semifinales. El reglamento no especifica si un jugador que sale de la lista por estas modificaciones -y no por lesión- puede regresar más adelante, un punto que en el club ya elevó a la Conmebol.

Leandro Brey será titular el domingo, ante River, en reemplazo de Agustín Marchesin. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Otro aspecto a considerar es la nacionalidad del posible reemplazante y la liga de procedencia. Por un lado, el TMS (Transfer Matching System), la plataforma que registra transferencias internacionales, se encuentra cerrado, por lo que el refuerzo debería surgir del ámbito local. Además, Boca está al límite en el cupo de extranjeros: cuenta con seis -el español Ander Herrera, el uruguayo Edinson Cavani, los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios, y los paraguayos Adam Bareiro y Ángel Romero-, de los cuales solo cinco pueden firmar planilla en un mismo partido.

Aunque atravesó altibajos en su nivel y su relación con el hincha no siempre fue la mejor, Marchesin había logrado afirmarse en el último tiempo y levantar su rendimiento. En su séptimo partido en el club, su salida ante Alianza Lima, en la previa de los penales por el repechaje de la Libertadores, lo marcó a fuego y le costó dejar atrás esa imagen, pese a sus buenas actuaciones posteriores. De todos modos, la dirigencia confió en él para 2026, temporada en la que sostuvo un nivel aceptable, con ocho goles recibidos en 13 partidos.

Este domingo, mientras Boca salga a la cancha ante River, se cumplirá el plazo para pedir un reemplazo. Otro partido que el club jugará fuera de la cancha.