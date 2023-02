Boca: Alan Varela será suplente en la visita de Vélez por la Liga Profesional

escuchar

El triunfo por 3-1 sobre Platense le dio a Boca un respiro tras un inicio que iba tornándose difícil en la Liga Profesional, con varias dudas en algunos puestos del equipo. El director técnico Hugo Ibarra no quedó conforme en algunos aspectos, en particular el mediocampo, y con miras a la visita a Liniers para enfrentarse con Vélez evaluó realizar más modificaciones. Una en particular sorprendió a propios y ajenos: la salida de Alan Varela, que era en su gestión uno de los inamovibles de la formación inicial.

La principal justificación sería lograr más control en el medio de la cancha, y el cambio vendría acompañado por uno de esquema: con el ingreso de Ezequiel Fernández para acompañar al capitán Pol Fernández y Martín Payero en la banda izquierda, Boca pasaría de un 4-3-1-2 a un 4-4-2 con dos volantes centrales, y eso favorecería al ex futbolista de Tigre. En la conferencia de prensa posterior a la victoria contra el Calamar, Ibarra aclaró que la salida de Varela había sido por su amonestación y ponderó la conexión de los Fernández: “Se complementaron muy bien en la mitad de la cancha: Ezequiel es un jugador muy interesante y Guillermo es un mediocampista versátil, que puede cumplir varias funciones”.

Ezequiel Fernández, que volvió a Boca desde Tigre, compartirá el centro de la cancha con Pol Fernández en el partido contra Vélez. Mauro Alfieri - LA NACION

La decisión llama la atención luego de que Varela se convirtiera en una pieza titular casi fija. Antes de la llegada de Ibarra, el volante era una opción de rotación para el entrenador de entonces, Sebastián Battaglia, pero desde la eliminación a manos de Corinthians por la Copa Libertadores –que propició el despido al también ex mediocampista central–, ocurrida en julio último, el jugador nacido en Isidro Casanova fue suplente en apenas cuatro ocasiones. Dos de ellas, por Copa Argentina, cuando el Ibarra eligió rotar a sus dirigidos. La última vez que Varela ocupó el banco de suplentes por la Liga Profesional fue el 15 de septiembre, en una visita a Lanús, en la que el 5 ingresó tras el descanso.

Es probable que ahora el director técnico esté aplicando aquel criterio, el de rotación. El triunfo de River sobre Banfield en la semifinal del Trofeo de Campeones reordenó las prioridades en Boca, que afrontará el primer superclásico del año, con una copa en juego, el próximo miércoles. Puede que Ibarra haya preferido guardar a su mediocampista para que llegue en las mejores condiciones a ese compromiso.

Ibarra sorprende con su decisión de sacar a Varela, pero puede deberse a una mera preservación de uno de sus jugadores más usuales en la formación de Boca.

Además de la salida de Varela, Ibarra ensayó un cambio forzado por las circunstancias en la práctica del jueves. Bruno Valdez no llegaría al 100% para el partido de la 5ª fecha de la Liga, después de ser sustituido a 10 minutos del final frente a Platense; quien acompañará a Nicolás Figal en la zaga central es Facundo Roncaglia. La baja del paraguayo reduce las alternativas del plantel en el centro de la defensa, y los que jugarán en Liniers este sábado son los únicos futbolistas de ese puesto que no están lesionados.

