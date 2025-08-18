Lionel Scaloni y una prelista con 31 futbolistas para la última doble fecha de Eliminatorias
Se destacan las presencias del delantero José Manuel López, surgido de Lanús y de gran presente en Palmeiras, y del exBoca Alan Varela, hoy en Porto
- 5 minutos de lectura'
Lionel Scaloni hizo pública la prelista de jugadores elegidos de la selección argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
En ella se destaca la presencia de Alan Varela, surgido en Boca y actualmente en Porto y José Manuel López, de muy buen presente en Palmeiras y surgido de Lanús, además de las citaciones de Julio Soler, también oriundo del Granate y ahora en el Bournemouth inglés, Franco Mastantuono, la flamante nueva figura de Real Madrid, y el Diablito Claudio Echeverri, del Manchester City.
Cómo juega el Flaco López
Este último llamó la atención, ya que si bien había estado convocado antes en la prelista para los partidos de Uruguay y Brasil, en esta oportunidad se da en medio de que su futuro está incierto porque no consiguió club. Pep Guardiola no lo tendría en la consideración principal y lo habían tanteado de Roma de Italia.
Además, la lista marca dos regresos: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña vuelven a ponerse la camiseta de la selección tras superar las lesiones que los dejaron afuera en la convocatoria anterior. Ambos, campeones del mundo en Qatar 2022, suman experiencia y jerarquía a una nómina que también incluye a Leandro Paredes, hoy en Boca. Ellos tres son, de hecho, los únicos futbolistas que militan en el fútbol argentino que aparecen en la citación de Scaloni.
La contracara está en las ausencias. Un campeón en Lusail que no figura es Enzo Fernández, quien acaba de ser figura en el Chelsea campeón del Mundial de Clubes. Sin embargo, su baja era esperable: debe cumplir una sanción por la expulsión en el duelo contra Colombia en la última doble fecha, y aunque aún no se definió la cantidad de partidos de suspensión, tanto Scaloni como la AFA ya sabían que no podían contar con él.
Tampoco aparece Alejandro Garnacho, relegado en el Manchester United y sin continuidad que lo respalde para meterse entre los convocados. Ni Paulo Dybala, que desde la consagración en Qatar no logra afianzarse entre los citados frecuentes y otra vez se quedó afuera de la nómina.
El caso de Garnacho es entendible porque está en plena negociación para emigrar del United a Chelsea, con la intención de sumar más minutos ante su situación. Hoy, el delantero está completamente relegado en Manchester e incluso los fanáticos del equipo rojo vandalizaron en las últimas horas un mural suyo al enterarse de su posible incorporación al equipo azul.
En relación a eso, el italiano Enzo Maresca, DT del campeón vigente del Mundial de Clubes, evitó nombrar al argentino, pero declaró: “En el lado izquierdo tenemos a Jamie y Tyrique George, así que probablemente también ahí necesitemos algo”.
La lista completa
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
#SelecciónMayor 🇦🇷 Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/rhuJLP7agX— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 18, 2025
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Ángel Correa – Tigres de la UANL
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
Las eliminatorias sudamericanas concluirán en septiembre con la tercera ventana de partidos del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la selección argentina se medirá ante Venezuela como local y Ecuador como visitante con el primer puesto asegurado y el boleto al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 en el bolsillo.
A diferencia de las anteriores etapas del torneo, la albiceleste será anfitriona en el primer juego porque recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó la Argentina 1 a 0.
El campeón mundial vigente ya está clasificado al Mundial del año próximo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Eliminatorias
Con sorpresas. La lista de convocados de la selección argentina para los partidos de eliminatorias ante Venezuela y Ecuador
En agenda. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
¡A la par! Sonríe Mascherano: Messi se integró al grupo y dio un paso hacia su recuperación
- 1
Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa
- 2
Lionel Messi volvió, aunque su condición física encendió las alarmas en Inter y en la selección argentina
- 3
El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2
- 4
El golazo de Julián Álvarez para Atlético de Madrid frente a Espanyol, pero al Cholo no le alcanzó: perdió 2-1