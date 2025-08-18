Lionel Scaloni y una prelista con 31 futbolistas para la última doble fecha de Eliminatorias

Lionel Scaloni hizo pública la prelista de jugadores elegidos de la selección argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En ella se destaca la presencia de Alan Varela, surgido en Boca y actualmente en Porto y José Manuel López, de muy buen presente en Palmeiras y surgido de Lanús, además de las citaciones de Julio Soler, también oriundo del Granate y ahora en el Bournemouth inglés, Franco Mastantuono, la flamante nueva figura de Real Madrid, y el Diablito Claudio Echeverri, del Manchester City.

Este último llamó la atención, ya que si bien había estado convocado antes en la prelista para los partidos de Uruguay y Brasil, en esta oportunidad se da en medio de que su futuro está incierto porque no consiguió club. Pep Guardiola no lo tendría en la consideración principal y lo habían tanteado de Roma de Italia.

Además, la lista marca dos regresos: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña vuelven a ponerse la camiseta de la selección tras superar las lesiones que los dejaron afuera en la convocatoria anterior. Ambos, campeones del mundo en Qatar 2022, suman experiencia y jerarquía a una nómina que también incluye a Leandro Paredes, hoy en Boca. Ellos tres son, de hecho, los únicos futbolistas que militan en el fútbol argentino que aparecen en la citación de Scaloni.

La contracara está en las ausencias. Un campeón en Lusail que no figura es Enzo Fernández, quien acaba de ser figura en el Chelsea campeón del Mundial de Clubes. Sin embargo, su baja era esperable: debe cumplir una sanción por la expulsión en el duelo contra Colombia en la última doble fecha, y aunque aún no se definió la cantidad de partidos de suspensión, tanto Scaloni como la AFA ya sabían que no podían contar con él.

Tampoco aparece Alejandro Garnacho, relegado en el Manchester United y sin continuidad que lo respalde para meterse entre los convocados. Ni Paulo Dybala, que desde la consagración en Qatar no logra afianzarse entre los citados frecuentes y otra vez se quedó afuera de la nómina.

El caso de Garnacho es entendible porque está en plena negociación para emigrar del United a Chelsea, con la intención de sumar más minutos ante su situación. Hoy, el delantero está completamente relegado en Manchester e incluso los fanáticos del equipo rojo vandalizaron en las últimas horas un mural suyo al enterarse de su posible incorporación al equipo azul.

En relación a eso, el italiano Enzo Maresca, DT del campeón vigente del Mundial de Clubes, evitó nombrar al argentino, pero declaró: “En el lado izquierdo tenemos a Jamie y Tyrique George, así que probablemente también ahí necesitemos algo”.

La lista completa

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Facundo Medina – Olympique de Marsella

#SelecciónMayor 🇦🇷 Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/rhuJLP7agX — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 18, 2025

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Ángel Correa – Tigres de la UANL

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

Las eliminatorias sudamericanas concluirán en septiembre con la tercera ventana de partidos del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la selección argentina se medirá ante Venezuela como local y Ecuador como visitante con el primer puesto asegurado y el boleto al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 en el bolsillo.

A diferencia de las anteriores etapas del torneo, la albiceleste será anfitriona en el primer juego porque recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó la Argentina 1 a 0.

El campeón mundial vigente ya está clasificado al Mundial del año próximo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México.