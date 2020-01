Alexis Mac Allister ya no se pondrá la camiseta de Boca: termina el Preolímpico de Colombia y se va a Inglaterra. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Alexis Mac Allister ya no se pondrá la camiseta de Boca. El futbolista formado en Argentinos Juniors, que ahora está con el seleccionado Sub 23 en el Preolímpico de Colombia, viajará directo a Inglaterra para sumarse a Brighton, de la Premier League y no regresará a la Bombonera. Anoche a última hora se cerró el acuerdo con los ingleses, que van a resarcir al club argentino con un millón de dólares por rescindir el préstamo que vencía recién en junio.

Fuentes del club xeneize confirmaron que la voluntad de Mac Allister era irse ahora y no esperar al final del torneo ni a la Copa de la Superliga. Además, detallaron que no hay un plus en caso de que Brighton se salve del descenso. El club recibe un millón de dólares por todo concepto. Boca ya sabía que no iba a tener al jugador durante el segundo semestre, donde se jugarán las instancias decisivas de la Copa Libertadores. Y, también, que la devaluación del peso argentino conspiraba contra la posibilidad de mantener a los mejores futbolistas. En el caso de Mac Allister, además, le jugó en contra que el Reino Unido le haya dado la visa de trabajo, condición indispensable para poder desempeñarse en su nuevo club.

Sus buenas actuaciones en Colombia le dieron aún más visibilidad: dos goles y una asistencia en apenas dos partidos. Para colmo, Brighton pelea por no descender al Championship, la segunda división del fútbol inglés. Y los habituales titulares en la mitad de la cancha no rinden como esperaba el entrenador, Graham Potter. Por eso es que los ingleses ven en Mac Allister una eventual solución para los problemas ofensivos del equipo, que también tiene a los argentinos Ezequiel Schelotto y Neal Maupay (nacionalizado francés) en su plantel.

El contrato de Alexis con Boca era un préstamo seco: cesión hasta junio de 2020 sin cargo y sin opción. El club inglés sabía que lo tenía que prestar a otro club hasta que le saliera el permiso de trabajo. De todas las posibilidades que los ingleses tenían sobre la mesa, Boca terminó siendo la que más les cerró. El futbolista, además, quería pisar la Bombonera y vestir la misma camiseta que su padre, Carlos Javier. Además, compartió el plantel durante el último semestre con uno de sus hermanos: Kevin, quien ahora regresó a Argentinos Juniors.

Pero así como un futbolista emigra, otro llega. Hoy se realizará la revisión médica el defensor peruano Carlos Zambrano, un futbolista llamado a disputarles la titularidad en la zaga a dos insustituibles durante la era Alfaro: Carlos Izquierdoz y Lisandro López. El defensor llegará hoy luego de rescindir en las últimas horas con Dínamo de Kiev (Ucrania), su último club. Boca le comprará el pase y le firmará un contrato por tres años.