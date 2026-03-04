A qué hora juega hoy Boca vs. Lanús y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 tiene varios partidos pendientes que se fueron reprogramando por diferentes motivos. Uno de esos enfrentamientos es el de Lanús vs. Boca, correspondiente a la fecha 7, que se jugará este miércoles a las 21 (horario argentino) en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con nueve puntos en siete partidos, producto de dos triunfos, tres empates y dos derrotas. Encadena tres consecutivos sin conocer la victoria en el Apertura: 0-0 vs. Platense; 1-2 vs. Vélez; 0 a 0 vs. Racing y 1 a 1 vs. Gimnasia de Mendoza. En el medio, derrotó por 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.

Boca Juniors necesita mejorar su nivel y empezar a sumar de a tres en el Torneo Apertura 2026 Gonzalo Colini

En cuanto a la formación para visitar a Lanús, Paredes volvería a la titularidad. Tomás Aranda sería el tercer volante junto a Santiago Ascacíbar, mientras que en la ofensiva estarían Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. En la larga lista de lesionados de Boca volvió a sumarse Edinson Cavani, quien acarrea una dolencia en la espalda y su fecha de regreso es impredecible porque depende del tratamiento que se está realizando.

El Granate, por su parte, está décimo en su zona con la misma cantidad de unidades que su rival de turno, pero con peor diferencia de gol (0 contra +1). Además, también adeuda su compromiso ante Argentinos Juniors de la sexta jornada. Esto se debe a que tuvo que disputar la Recopa Sudamericana ante Flamengo, en la que se consagró campeón luego de ganar por 4 a 2 en el resultado global (1 a 0 como local y 3 a 2 como visitante).

Lanús estará de fiesta este miércoles en la Fortaleza; viene de ganar la Recopa Sudamericana MAURO PIMENTEL - AFP

La mala noticia para el DT Mauricio Pellegrino es que ya no podrá contar con una de sus principales figuras en los últimos meses: Rodrigo Castillo. El delantero fue vendido a Fluminense por US$10.000.000 y ya fue presentado oficialmente, por lo que el club de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para buscar un reemplazante. Por lo pronto, Walter Bou ocuparía su puesto ante Boca.

Cómo ver el Torneo Apertura 2026

El certamen que abrió la temporada en la Primera División del fútbol argentino se puede ver en vivo por televisión a través de dos señales: ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ambos canales se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. El encuentro de este miércoles entre Lanús y Boca contará con la transmisión de ESPN Premium.