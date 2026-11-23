El plantel de Boca aterrizó durante la madrugada del lunes en la Argentina tras ganar la Copa Sudamericana 2026 y fue recibido por una multitud de hinchas. La vuelta del Xeneize estaba programada para horas después de la final, sin embargo, el vuelo de regreso fue pospuesto luego de que el capitán, Leandro Paredes, se desmayara y fuera trasladado a una clínica para realizarle estudios.

Luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el plantel se subió a un micro descapotable que los llevará hasta el predio de entrenamiento del club.

¡BOCA ATERRIZÓ EN EL PAÍS!



El plantel Xeneize arribó a Ezeiza y se dirigirá al predio en un colectivo descapotable para encontrarse con los hinchas. pic.twitter.com/ft16oz0KT6 — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2026

Pasadas las doce de la noche comenzó el movimiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza donde se concentraron cientos de hinchas xeneizes. A diferencia de otras épocas, los jugadores subieron al micro directamente desde el interior de la terminal aérea, sin tener contacto directo con los simpatizantes.

La cuenta oficial de Boca en X, publicó un video donde se vio el momento exacto de los jugadores en la pista de aterrizaje. En la filmación, quien lleva el trofeo en sus brazos es Leandro Paredes.

Llegó papá a Argentina 🏆 pic.twitter.com/lxzVYR9jYi — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 23, 2026

Entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el predio de entrenamiento de Boca hay poco más de ocho kilómetros de distancia: recorrido que fue copado por cientos de hinchas xeneizes que aguardan por un saludo de los jugadores.

Boca se impuso por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en la final de la copa Sudamericana 2026, disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y volvió a conquistar un título internacional después de 18 años. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo una actuación convincente y abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Santiago Ascacíbar aprovechó un rebote dentro del área y definió de volea. El mediocampista tuvo su revancha después de que le anularan un tanto por posición adelantada. En el comienzo del segundo tiempo, Miguel Merentiel amplió la diferencia tras una buena combinación con Sebastián Villa y encaminó la consagración xeneize.

¡BOCA PARTE RUMBO AL PREDIO DE EZEIZA PARA FESTEJAR CON SUS HINCHAS! pic.twitter.com/CrNFXTcn7p — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2026

Con el resultado a su favor, Boca controló el desarrollo del encuentro y prácticamente no le permitió reaccionar al conjunto brasileño, que tuvo dificultades para generar situaciones de peligro. La victoria significó el regreso del Xeneize a la cima del fútbol continental, luego de su última consagración internacional en la Recopa Sudamericana de 2008. Además, representó la tercera Sudamericana de su historia, después de los títulos obtenidos en 2004, ante Bolívar, y 2005, frente a Pumas de México.