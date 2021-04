Boca - Atlético Tucumán, por la Copa de la Liga: horario, TV y formaciones

Boca Juniors intentará reponerse del traspié que sufrió la semana pasada a manos de Unión, al recibir este sábado a Atlético Tucumán por la fecha 10 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, en el que presentará al menos cinco variantes, en buena parte por su inminente debut en la Copa Libertadores. Por las nuevas restricciones sanitarias, el encuentro fue adelantado para las 18 este sábado, pero mantiene el referato de Jorge Baliño y la televisación de Fox Sports Premium.

Boca tiene 13 puntos en su grupo, que lidera Vélez Sarsfield, y viene de caer (1-0) en Santa Fe; el Decano superó en Tucumán al equipo de Liniers por 2-0 el lunes y suma 12 unidades. En el local, saldrá el colombiano Jorman Campuzano, que acumuló cinco tarjetas amarillas; además, el entrenador Miguel Ángel Russo moverá otras piezas, en parte por bajos rendimientos y en parte porque el miércoles Boca visitará a The Strongest en la altura de La Paz, por la primera fecha de la zona C de la Libertadores.

No jugarían Esteban Andrada, Marcos Rojo, el peruano Carlos Zambrano y el colombiano Edwin Cardona, e ingresarían Agustín Rossi, Lisandro López, Alan Varela, Cristian Medina y Mauro Zárate. Durante la semana se especuló sobre una salida del colombiano Frank Fabra, que además de estar en bajo nivel, debe cumplir tres fechas de suspensión en la Copa tras ser expulsado en la derrota ante Santos en la semifinal, y la intención es dar rodaje a su reemplazante natural, Emmanuel Mas, para que adquiera ritmo con miras al compromiso frente a The Strongest. Pero esto no está definido.

Miguel Ángel Russo busca variantes en el equipo, por las bajas que tiene y por las necesidades de cara al debut de Boca en la Copa Libertadores. GETTY / Marcelo Endelli - Getty Images South America

En el caso del arquero, la idea de Russo es que Andrada ataje por la Copa Libertadores y Rossi lo haga por la Copa de Liga, mientras que el regreso de Lisandro López se debe a que Zambrano fue aislado por haber tenido contacto estrecho con un infectado de coronavirus. Por Campuzano ingresará Varela, y por Rojo, que tuvo una dolencia muscular menor pero será preservado para jugar el miércoles en Bolivia, lo hará Medina. Por lo tanto, el equipo abandonará la línea de cinco defensores para pasar a una de cuatro.

En cuanto a Cardona, el enganche será titular en La Paz y su lugar este sábado será ocupado por Zárate, de buenas actuaciones ante Independiente y Defensa y Justicia (frente a Unión participó en los últimos 15 minutos). Compartirá el ataque con Carlos Tevez y el colombiano Sebastián Villa.

Mauro Zárate vuelve a ser titular en Boca, ante Atlético Tucumán.

En cuanto a Atlético Tucumán, el entrenador Omar De Felippe recupera a dos titulares que no estuvieron frente a Vélez: Guillermo Acosta y Ramiro Carrera. Acosta cumplió una fecha de suspensión y regresará en lugar de Abel Bustos, y Carrera superó una angina y jugará por Ramiro Ruiz Rodríguez. Javier Toledo será el atacante más adelantado y el ex fubolista xeneize Oscar “Junior” Benítez transitará la banda izquierda.

En cuanto al historial, Tucumán es uno de los pocos equipos que pueden jactarse de estar al frente contra Boca, con 7 triunfos contra 6, más 3 empates, al cabo de 14 enfrentamientos. En el último cruce, por la Copa Diego Maradona, los xeneizes se impusieron por 2-0 con goles de Franco Soldano y Ramón “Wanchope” Ábila.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.

Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo. Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Leonardo Heredia, Abel Bustos, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Javier Toledo y Oscar “Junior” Benítez . DT: Omar De Felippe.

Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Leonardo Heredia, Abel Bustos, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Javier Toledo y Oscar “Junior” Benítez . DT: Omar De Felippe. Árbitro: Jorge Baliño.

Jorge Baliño. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Hora: 18.

18. TV: Fox Sports Premium.

LA NACION