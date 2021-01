El show de los exfutbolistas en homenaje a Diego Maradona Crédito: Germán García Adrasti / POOL ARGRA

La previa de la final entre Boca y Banfield en San Juan estuvo cargada de emotividad. Música, luces, fuegos artificiales, imágenes históricas y frases de Diego Maradona se lucieron en Estadio del Bicentenario. Una destacada presentación en memoria del ídolo del fútbol argentino que murió el 25 de noviembre de 2020. Es la copa que en definitiva lleva el nombre del ex astro.

El show de apertura quedó a cargo de la banda de rock que los futbolistas (la mayor parte de ellos ya retirados) Héctor Bracamonte, Gonzalo Rodríguez, Marcos Angeleri, Pablo Lugüercio y Pablo Bezombe conformaron para la ocasión. Todos juntos entonaron "La Mano de Dios", la legendaria canción de Rodrigo.

Bracamonte, ex delantero de Boca, amante de la música, fue el cantante y también tocó el bajo. Gonzalo Rodríguez, ex San Lorenzo, y Angeleri, ex Estudiantes y San Lorenzo, entre otros clubes fueron quienes llevaron las guitarras. En tanto que Bezombe, ex Racing y Unión, comandó la batería y Lugüercio, otro emblema "pincharrata" el teclado.

Luego, ya con los futbolistas de Boca y Banfield dentro del terreno de juego, la interpretación del himno nacional argentino quedó en la voz de Ángela Leiva.

Héctor Bracamonte, Gonzalo Rodríguez, Marcos Angeleri, Pablo Lugüercio y Pablo Bezombe homenajearon a Maradona Crédito: Germán García Adrasti / POOL ARGRA

Boca y Banfield definen la Copa Diego Armando Maradona en la noche sanjuanina. El encuentro es dirigido por Facundo Tello y televisado por TNT Sports y Fox Sports Premium. Los de la Ribera buscan su título número 70 después de la decepción que sufrieron en la Copa Libertadores contra el Santos y el Taladro quiere hacer historia.

