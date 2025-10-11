Racing, del triunfo para poder pelear en el Clausura a la “maldición” de lesiones de cara a la Copa Libertadores

“¿En qué estás pensando?” había sido la frase con la que Gustavo Costas incentivó al plantel de Racing en el comienzo de 2025, antes de la disputa de la Recopa que conseguiría ante Botafogo, en Río de Janeiro. A menos de dos semanas de ir nuevamente a la Ciudad Maravillosa de Brasil, pero para visitar a Flamengo, por la semifinal de ida la Copa Libertadores, la Academia venció 3-1 a Banfield, por el Clausura, aunque la alegría no fue completa debido a la ola de lesiones que lo afectan: Gabriel Rojas, una de los irremplazables del equipo, salió en el primer tiempo por una molestia muscular.

En el complemento, tras una dura entrada de Lautaro Ríos (fue expulsado tras la revisión del VAR), resultó reemplazado Duván Vergara. Y en el entretiempo, por un dolor en la rodilla, también había tenido que dejar el partido Alan Forneris, quien a priori tendría un rol secundario de cara al cruce internacional con los brasileños. Sin embargo, la pérdida de más jugadores es un problema para el cuerpo técnico albiceleste, que en la fecha anterior se había quedado sin un pilar de la defensa como Franco Pardo (por un desgarro de grado 3 en el aductor izquierdo) y Elías Torres, uno de los suplentes de Adrián Maravilla Martínez.

Zuculini festeja el primer gol de Racing ante Banfield Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Rojas había participado de la jugada que coronó Bruno Zuculini para el 1-0, a los 26 minutos de la etapa inicial, pero inmediatamente después hizo un gesto al banco de los suplentes y quedó tendido sobre el césped, visiblemente contrariado por una posible lesión muscular. El ex San Lorenzo es uno de los protagonistas destacados de la ganadora versión copera de la Academia.

En la serie ante Vélez, en la que edificó el 1-0 que firmó Santiago Solari para sellar el pase a las semifinales, Rojas había hecho una jugada digna de un lateral brasileño. En ese partido, durante la primera parte, Juan Ignacio Nardoni se desgarró. El ex Unión, desde entonces, no pudo reaparecer. El viernes próximo, en Avellaneda, Racing recibirá a Aldosivi, en el último cotejo previo al mano a mano con Flamengo.

Duvan Vergara, delantero de Racing, en una maniobra ofensiva en la cancha de Banfield Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

En principio, el cuerpo técnico de la Academia evaluaba darles rodaje en ese partido a Maravilla Martínez, Santiago Sosa y Facundo Mura, quienes no estuvieron entre los citados para la victoria contra el Taladro. Sin embargo, la seguidilla de bajas supone el interrogante sobre con qué formación afrontará Costas un duelo que a su vez puede influir en las aspiraciones de clasificación a los octavos del Clausura.

Marcos Rojo, quien volvió a salir antes del final (todavía no está en óptimas condiciones para afrontar 90 minutos), se equivocó en una salida y otorgó la primera chance clara para los de Pedro Troglio, pero Santiago Esquivel se topó con el pecho de Gabriel Arias, quien evitó el 1-0. El capitán retornó al arco a raíz de la convocatoria de Facundo Cambeses a la selección nacional, tuvo un par de intervenciones y lamentó que, casi sobre la hora, le convirtió Bruno Sepúlveda con un tiro rasante.

Adrián Balboa marcó el 3-0 de Racing ante Banfield Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

En un encuentro en el que sobraban imprecisiones y faltaba claridad, Racing no mejoró tras el 1-0 armado por Rojas y definido por Zuculini, quien confirma que es el mediocampista académico que más y mejor pisa el área rival, donde a los 13 minutos había perdido una chance increíble junto con Adrián Balboa. El equipo pareció quedar atado al inconveniente físico del lateral izquierdo, ante la inminente disputa del gran partido por la Libertadores.

Racing no necesitó brillar para ganarle a un Banfield deslucido, que se fue insultado por los hinchas. En el complemento, cuando ya no tenía a Forneris, el visitante se rearmó con el ingreso de Marco Di Césare y sumó un central al fondo. Nazareno Colombo, de correcta actuación, forzaría el segundo tanto: un remate suyo fue tapado por Sanguinetti, pero Zuculini –otra vez en el área menor- llegó para empujar de cabeza y sacudir las redes.

Lo mejor del partido

Con la ventaja ampliada, la Academia apostó aún más a esperar en campo propio y desnudó la falta de ingenio de Banfield, que se quedaría con 10 por una dura patada de Ríos que hizo salir a Vergara. Rocky Balboa, hoy el único centrodelantero que hay como alternativa al goleador Adrián Martínez, picó al área, dejó a su marcador a un lado y definió con tranquilidad para el 3-0. Al uruguayo la conquista le llega en un momento clave, ya que la paciencia del público con él es muy escasa.

El descuento de Sepúlveda ofuscó a Costas y también a Arias, pero no podría torcer el rumbo de una historia liquidada. Lo positivo, además del triunfo, es que Racing se ubicó en zona de copas internacionales. Lo negativo, sin embargo, es que las lesiones volvieron a acechar antes de jugar con Flamengo.