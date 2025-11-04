Banfield le ganó a Lanús y festejó a lo grande: se salvó del descenso en el partido más importante

“El que no salta, se fue a la C”, cantaron, primero. “Ponelo a Laucha, la p...”, entonaron más tarde. Al fin: la gente de Taladro festejó a lo grande. Por la paternidad, por el clásico y, sobre todo, por quedarse en primera, justo en el partido más importante. Banfield se impuso por 2 a 1 sobre Lanús, que descontó en el final con un grito de Toto Salvio.

Los fuegos artificiales presentaron el partido, en el que Banfield dispuso de lo mejor que tiene y Lanús, por el trajín, empezó con algunos suplentes. El desarrollo tuvo ritmo, intensidad: el equipo local atacó con decisión (un vuelo de Losada y una salvada en la línea) y el conjunto visitante respondió con avances esporádicos.

La celebración de Banfield, en un partido especial Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Hasta que Sepúlveda abrió el marcador, con la complicidad de Losada y Muñoz y un descuido defensivo general. La acción quedó en evidencia, además, porque el arquero sufrió un serio corte en el labio, ya que el delantero, al marcar y caerse, lo tocó con la rodilla.

Lautaro Morales, el arquero suplente, empezó a calentar su cuerpo, para ingresar en reemplazo de su colega herido. Sin embargo, siguió Losada, un poco confundido, pero recuperado físicamente.

Canelo tuvo otra floja actuación Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

El tramo final del espectáculo se jugó con los dientes apretados. Entraron Marcelino Moreno y Dylan Aquino en Lanús, para darle mayor frescura a un equipo que avanzó con más fuerza, hasta que en el primer contraataque serio, Banfield selló el segundo.

Pase en profundidad de Méndez, definición con clase de Auzmendi: bajó el balón con la derecha y definió de zurda. Una joya, que hizo recordar en esta casa, los viejos tiempos de Julio Falcioni. De Papelito Fernández al Pelado Silva, por ejemplo. Otros tiempos.

¡JUEGO DIRECTO DEL TALADRO! Auzmendi sentenció el 2-0 de Banfield contra Lanús en el Clásico del Sur del #TorneoClausura. pic.twitter.com/jRxXdszY1o — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

La rivalidad de esta suerte de clásico barrial se acrecentó con el transcurrir de las décadas, sobre todo a partir de los años 90, un momento bisagra, por el mayúsculo crecimiento de ambos clubes, afirmados en el fútbol grande. No eran amigos en el pasado, pero tampoco había un antagonismo real, como ocurre en estos días.

El Taladro está arriba en el historial con 12 partidos de ventaja, producto de 53 triunfos, 41 derrotas y 39 empates en 133 partidos. Durante buena parte del espectáculo, los hinchas de Banfield cantaron en referencia a la paternidad. De todos modos, el presente es opuesto: Lanús es finalista de la Copa Sudamericana y disfruta de cierto confort en el torneo Clausura, mientras que el Taladro sufre en partes iguales. Busca un hueco entre los primeros ocho.

Lanús, de capa caída Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Lautaro Acosta, tiempo atrás, tomó nota de la pasión desbordante. “Sin ganas de chicanear, la diferencia con Banfield es abismal. Muy grande. Final de Libertadores, Copa Sudamericana... Yo solo tengo cinco títulos. Ellos son un club de más de 120 años y tiene un solo título”, graficó uno de los ídolos máximos de Lanús. Insultado todo el partido...

En Lanús todavía celebran el 1 a 0 ante Universidad de Chile, que permitió la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se van a citar con el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. “Hay que festejar esta noche, saborear la victoria y luego tenemos un clásico que va a ser muy difícil”, decía Mauricio Pellegrino. Y así fue.

Banfield transitó 2025 con muchas turbulencias. Además de la pelea por evitar el descenso, el club vivió horas complicadas por cuestiones económicas. Los futbolistas anunciaron un paro por un atraso salarial en el comienzo de la semana pasada y aunque fue solucionado, generó un ambiente enrarecido.

“Siempre se dice que en el fútbol de primera división están todos salvados. Bueno, en Banfield no es así. Hay cuatro o cinco que están cómodos y después tenés más de 20 que no. Y no cobrar provoca inconvenientes, por la necesidad. Yo necesito que mis futbolistas estén bien de estado de ánimo”, explicó Pedro Troglio, días atrás.

Su planteo fue perfecto. Fue mejor que Lanús, que pagó muy caro haber jugado con varios suplentes. “Hay que saber perder”, reconoció Salvio. “Mis compañeros sufrieron mucho en todo este tiempo. Hay que dejar de mirar la tabla de abajo”, contó Méndez. Y, al final, hubo una invasión sobre el campo de juego.

