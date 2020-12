Buffarini no seguirá en Boca después de junio de 2021 Crédito: Staff images / CONMEBOL

Julio Buffarini no continuará en Boca. Así lo hizo saber el club de la Ribera a través de un breve comunicado en la noche del jueves en el cual explica que "el jugador le hizo saber al club que no acepta el ofrecimiento para renovar su contrato a partir del 30 de junio de 2021".

Además, en ese texto oficial se agrega: "El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que hace más de un mes se le hizo una oferta de renovación de contrato hasta diciembre de 2023 al jugador Julio Buffarini. Y este jueves, tras una reunión en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, su representante le hizo saber al club que el jugador no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a 'la inestabilidad de nuestro país'."

Así las cosas, "siendo esa la respetable decisión tomada, Buffarini continuará vistiendo la camiseta de Boca hasta el 30 de junio de 2021 cuando finaliza su contrato vigente con el club".

En todos estos meses la cuerda se tensó tanto entre ambas partes que al final se rompió. Luego de tres ofertas del club rechazadas por la gente que maneja la carrera del lateral derecho, la reunión en la tarde del jueves tuvo un final sin sonrisas.

La preocupación ahora es grande. Sobre todo en el futbolista, pero también en el cuerpo técnico, porque Buffarini era un habitual titular en el equipo de Miguel Angel Russo. El anuncio de su no renovación puede implicar una situación similar a la que el club tomó con Pol Fernández: que fue apartado del plantel aunque tiene vínculo hasta fin de año. ¿Seguirá jugando con la camiseta de Boca? Será una decisión entre Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y quien maneja el fútbol del club, y el entrenador Russo, como sucedió con Pol Fernández.

Las charlas fueron complicadas. La primera propuesta que hizo Boca, en medio de la pandemia, no tuvo respuesta del futbolista y dejó todo en manos de su representante. Los dos puntos más tirantes eran dos. El primero pasaba por la duración del nuevo contrato (el club proponía renovarlo hasta junio de 2022 y el ex Ferro y San Lorenzo planteaba un año más de vínculo). El otro, más complejo aún: el tope al valor del dólar. En un contexto de inestabilidad cambiaria en la Argentina, ceder al planteo del futbolista no solo podía complicar las arcas de la institución, sino también sentar un precedente para todos los demás futbolistas del club que tengan que renegociar sus contratos.

Gol de Buffarini a Godoy Cruz

Julio Buffarini llegó a Boca a comienzos de 2018 y hasta el momento disputó 85 partidos y anotó dos goles. Ganó tres títulos: Superligas 2017/2018 y 2019/2020 y la Supercopa 2019.

