Boca campeón: el penal de Eduardo Salvio que le dio la Copa Argentina al equipo xeneize

Boca se consagró campeón de la Copa Argentina, pero debió definir por penales. Las ejecuciones llegaron hasta el último disparo de la serie de cinco y quien tomó la responsabilidad fue Eduardo Salvio, que fue muy preciso en su remate.

Héctor Fértoli había fallado el tercer disparo de Talleres. En realidad, se lo atajó Agustín Rossi, que tiene alta eficacia en las series de los 11 metros. Además, Boca no falló ningún penal. En el último, Salvio, que había ingresado a los 45 minutos de la segunda parte para participar en la definición, tomó el balón con mucho carácter y remató a la izquierda de Guido Herrera. El envío, casi inatajable, puso el 5-4 que decretó campeón a Boca, tras el 0-0 del tiempo regular de la final en Santiago del Estero.

#CopaArgentinaEnTyCSports ⚽️¡@BocaJrsOficial campeón! Derrotó 5-4 en penales a @CATalleresdecba tras el 0-0 en el tiempo reglamentario. Lo viste EN VIVO por @TyCSports y en EXCLUSIVA por https://t.co/6eSENGb6G0📱📺💻 pic.twitter.com/5iFS7BV1Ck — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) December 9, 2021

Toto volvió a las canchas hace seis partidos –ninguno entero–, tras una seria lesión en una rodilla, que lo tuvo ocho meses inactivo. Ahora tuvo un desquite de tanto padecimiento. Y además es hincha declarado de Boca, al igual que su madre.

Convertido el penal del ex futbolista de Lanús, todos los compañeros fueron a abrazar a Rossi. El arquero una vez más resultó la figura en una tanda decisiva. En este caso, la que otorgó a Boca la cuarta Copa Argentina en su historia, después de las de 1969, 2012 y 2015. Es el club más veces ganador de este trofeo.

Los demás penales

Tras el aburrido y deslucido empate en los 96 minutos, Talleres abrió la resolución por penales. Mateo Retegui ubicó la pelota contra el palo izquierdo para Rossi: 1-0. A continuación, Marcos Rojo pateó al medio, al ras del suelo, y equilibró. Llegó el turno de Fértoli y Rossi logró el acierto fundamental.

Luego le tocó a Carlos Izquierdoz, ante quien casi atajó Herrera, pero el balón entró junto a un palo después del manotazo del arquero y la serie quedó 2-1. Juan Méndez, con un remate potente hacia la derecha, niveló la tanda. Cristian Pavón fue uno de los que mejor ejecutaron y estableció el 3 a 2. Enzo Díaz, de Talleres, remató a la izquierda y el tablero quedó 3-3. En seguida la responsabilidad fue de un juvenil, Agustín Sández, que pateó con personalidad: 4 a 3.

¿Tenés ganas de más? 🥳



📹 Reviví la definición por penales y los festejos desde nuestra cámara oficial #FinalCopaArgentina 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/KpeWmWBqAy — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) December 9, 2021

A Talleres se le agotaban las oportunidades. Michael Santos, obligado a convertir, pateó a la derecha, a media altura, y mantuvo en pie a la T. Pero Salvio se hizo cargo del último penal, con prestancia y decisión.

La palabra de Eduardo Salvio

Luego del partido, el futbolista que con su penal le dio la cuarta Copa Argentina Boca habló ante la prensa y, en primer lugar, expresó su felicidad por la obtención del trofeo: “Es una alegría enorme ganar otro título con Boca”. Luego se refirió a lo que fue la recuperación su rotura de ligamentos cruzados que lo tuvo mucho tiempo fuera de las canchas: “Por suerte hice una buena recuperación, estaba para volver antes, se dio así y hoy me tocó estar en el lugar de definir la serie”.

También contó cómo fue que se dio el momento en el que debieron elegir a los pateadores y contó la intimidad de por qué quedó como el último ejecutor: “Las tandas anteriores pateé tercero, pero esta vez tercero estaba Pavón, entonces me dijeron que yo estaba para patear el quinto y por suerte esta vez me tocó definir a mí”.

Eduardo Salvio, el jugador que convirtió el penal que le dio el título a Boca Captura TV

Su futuro es incierto, pero Salvio expresó todas sus ganas de continuar en el Xeneize: “Mi deseo es seguir en Boca. Mi familia es de Boca, yo soy de Boca. Todos saben la situación en la que estoy, me quedan seis meses de contrato, todavía no hablé nada, pero espero que dentro de poco lleguemos a un arreglo y me pueda quedar. Repito, mi deseo de seguir está y espero que el del club sea el mismo deseo. Yo estoy feliz de estar acá”.

Por último le agradeció a todos los hinchas del Xeneize: " Toda la termporada nos apoyaron de manera incondicional, hoy hubo otra demostración de apoyo”.