Así es la agenda completa con los partidos de fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 es un hecho. Este martes comienza la acción en el certamen más importante de Sudamérica a nivel de clubes, con la implicancia, para la Argentina, de la vuelta de Boca al torneo del que se ausentó de la instancia de grupos por dos años consecutivos. El xeneize protagonizará uno de los grandes atractivos de la jornada, cuando desde las 21.30 (horario argentino) se enfrente a Universidad Católica de Chile.

En la Argentina, la televisación de los partidos se distribuye en los canales Fox Sports, Telefé y en la plataforma de streaming Disney+ Premium. El minuto a minuto de cada encuentro está en canchallena.com, sitio en el que se pueden seguir las tablas de posiciones de los grupos en vivo.

Boca jugó la Copa Libertadores por última vez en 2023: llegó hasta la final y cayó ante Fluminense Aníbal Greco - LA NACIÓN

Además de Boca, otros argentinos formarán parte de la competencia. Los casos más resonantes son los de Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza, que debutarán en la Libertadores por ser campeones del Torneo Apertura 2025 y Copa Argentina 2025. También estarán Rosario Central (con Ángel Di María), Lanús y Estudiantes de La Plata.

Cronograma de este martes 7 de abril

19: Independiente Rivadavia vs. Bolívar - Fox Sports y Disney+ Premium.

19: Deportivo La Guaira vs. Fluminense - Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

21: Always Ready vs. Liga Deportiva Universitaria - Fox Sports 3 y Disney+ Premium.

21: Barcelona de Ecuador vs. Cruzeiro - Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

21.30: Universidad Católica vs. Boca Juniors - Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium.

23: Deportes Tolima vs. Universitario - Fox Sports 3 y Disney+ Premium.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador de la Copa Libertadores es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay, con cinco, y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro. Luego, seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Olimpia y Santos.