El grosero error que cometió el árbitro del partido que Gimnasia y Tiro de Salta le ganó a Gimnasia de Mendoza en la Copa Argentina

Gimnasia y Tiro de Salta sorprendió a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio de Los Andes y lo eliminó de la Copa Argentina por penales tras un partido chato, con pocas emociones y marcado por la tensión de una definición en la que pasó de todo: se malograron la mitad de los remates, hubo un grosero error arbitral ante una ejecución en la que un futbolista tocó la pelota con ambos pies y el arquero Joaquín Papaleo fue el gran héroe al detener tres disparos. Finalmente, la serie terminó 4-3 para el conjunto norteño.

¡Reviví los 3️⃣ penales que atajó Joaquín Papaleo para la clasificación de @gytoficial! 🧤 pic.twitter.com/JIapofXKhJ — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 15, 2026

El momento polémico ocurrió cuando la serie estaba 2 a 2. Con la gran chance de cerrar el partido y lograr la clasificación, Walter Montoya acomodó la pelota, tomó carrera y allá fue. Sin embargo, se resbaló cuando impactó el balón, que de todos modos terminó en el fondo de la red. Sin embargo. El árbitro Nahuel Viñas dio por invalidado el gol y la serie continuó.

Lo curioso es que nadie lo alertó por ese error. Ni él, ni sus compañeros de terna (los asistentes Gerardo Lencina y Sebastián Osudar), ni el cuarto árbitro (Enzo Gutiérrez), ni el ejecutante, ni el cuerpo técnico del Lobo norteño.

Fue un error grosero del árbitro: el remate debió haberse ejecutado de nuevo, de acuerdo a las nuevas reglas de la FIFA, que se modificaron luego de aquella discusión originada cuando a Julián Álvarez le dieron por fallado un penal en el que, involuntariamente, tocó la pelota con los dos pies durante una serie en la que Real Madrid eliminó a Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League 24/25.

El penal de Montoya

Posteriormente, la IFAB (International Football Association Board), que es el ente a cargo de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y evaluar sus futuras modificaciones, modificó la Regla 14. Esa nueva normativa, que entró en vigencia de manera oficial el 1 de julio del año pasado, dejó en claro que si en un penal un jugador realiza un doble toque accidental como consecuencia de un resbalón y la pelota termina en gol, el árbitro debe ordenar que el disparo se repita. Esto siempre y cuando el juez considere que no hubo una acción deliberada para tocar dos veces la pelota.

ANULADO EL PENAL DE JULIÁN ÁLVAREZ POR DOBLE TOQUE.



📺 Mirá TODA la #UCL por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FACYhZAx47 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2025

El encuentro, disputado en el estadio Eduardo Gallardón —la cancha de Los Andes—, tuvo todos los condimentos de un cruce de eliminación directa, aunque le faltó lo esencial: juego y goles. Bajo una lluvia persistente, ambos equipos ofrecieron una versión apagada, con escasa creatividad y prácticamente sin situaciones claras frente a los arcos.

El festejo de Gimnasia y Tiro (https://x.com/Copa_Argentina)

Recién desde los doce pasos, el partido encontró su desenlace. Allí apareció en todo su esplendor la figura de Papaleo, arquero del conjunto salteño, quien se convirtió en el héroe de la tarde al contener tres remates en la tanda. Su actuación resultó decisiva para sellar el 4-3 final y darle a su equipo una clasificación histórica, que se concretó con el gol de Juan Galetto.

Para Gimnasia y Tiro de Salta, el triunfo no solo significa el pase a los 16avos de final, donde enfrentará a Vélez (goleó 4-1 a Deportivo Armenio), sino también un quiebre en su historial reciente en la competencia, donde nunca había logrado superar esta instancia. En un contexto adverso en el torneo local, el “Albo” encontró en la Copa una bocanada de aire fresco.

El resumen del partido

En cambio, para Gimnasia y Esgrima de Mendoza, la eliminación deja preocupación. Más allá del resultado, el rendimiento expuso limitaciones en la generación de juego y una preocupante falta de peso ofensivo. Ahora, el equipo mendocino deberá reordenarse y enfocarse en su competencia doméstica, donde buscará recuperar terreno y confianza.

La Copa Argentina, ese torneo que suele ofrecer sorpresas y alterar lógicas, volvió a hacerlo. Esta vez, con un equipo del ascenso que resistió con armas nobles, incomodó y pudo golpear en el momento justo para seguir soñando.