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La agenda de la TV del martes: la semifinal en Italia de Inter vs. Como, Real Madrid en España y Chelsea en la Premier League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Real Madrid no quiere alejarse de Barcelona y se mide ante Alavés por la Liga de España
Real Madrid no quiere alejarse de Barcelona y se mide ante Alavés por la Liga de EspañaALEXANDRA BEIER - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 21 de abril de 2026.

FÚTBOL

Liga de España

  • 14 Athletic de Bilbao vs. Osasuna. ESPN 2
  • 14 Mallorca vs. Valencia. DSports
  • 16.30 Girona vs. Betis. ESPN 2
  • 16.30 Real Madrid vs. Alavés. DSports

Premier League

  • 16 Brighton vs. Chelsea. ESPN

Copa Italia

  • 16 Inter vs. Como. la semifinal, partido de vuelta. DSports 2
Como e Inter igualaron 0 a 0 en la ida; el que se quede con la serie será el primer finalista de la Copa Italia
Como e Inter igualaron 0 a 0 en la ida; el que se quede con la serie será el primer finalista de la Copa ItaliaLuca Bruno - AP

Championship

  • 15:30 Leicester City vs. Hull City. Fox Sports 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 22 Boca vs. Obras. TyC Sports
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