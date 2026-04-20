La agenda de la TV del martes: la semifinal en Italia de Inter vs. Como, Real Madrid en España y Chelsea en la Premier League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 21 de abril de 2026.
FÚTBOL
Liga de España
- 14 Athletic de Bilbao vs. Osasuna. ESPN 2
- 14 Mallorca vs. Valencia. DSports
- 16.30 Girona vs. Betis. ESPN 2
- 16.30 Real Madrid vs. Alavés. DSports
Premier League
- 16 Brighton vs. Chelsea. ESPN
Copa Italia
- 16 Inter vs. Como. la semifinal, partido de vuelta. DSports 2
Championship
- 15:30 Leicester City vs. Hull City. Fox Sports 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22 Boca vs. Obras. TyC Sports
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