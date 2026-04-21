Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha del Superclásico

Concluyó este lunes la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, la del Superclásico, y se definieron más clasificados a octavos de final, instancia en la que ya estaban Independiente Rivadavia de Mendoza y River Plate: Estudiantes de La Plata, Vélez y Argentinos Juniors. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A el nuevo líder es el Pincha gracias a que doblegó en Córdoba a Instituto 1 a 0 y porque el Fortín igualó ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro 0 a 0. Acumulan 27 y 26 puntos respectivamente y ya saben que jugarán los playoffs, objetivo del que están muy cerca Boca Juniors y Talleres de Córdoba. El xeneize ganó el duelo ante River 1 a 0 en el Monumental y tiene una diferencia de goles de +8 contra +4 de la T, que se impuso a Deportivo Riestra como local 2 a 0.

Estudiantes doblegó a Instituto en Córdoba y lidera el Grupo A

Los otros equipos que, de momento, están ingresando a los octavos de la zona A son Lanús (22 unidades; perdió con Gimnasia en Mendoza 1 a 0); Independiente (21; superó a Defensa y Justicia 3 a 1 como local); Unión de Santa Fe (19; perdió con Newell’s 3 a 2) y el Halcón (19). El Ciclón tiene las mismas unidades que el Tatengue y Defensa Justicia, pero peor diferencia de tantos y de momento se está quedando afuera.

En el Grupo B sigue dominando la Lepra mendocina, ahora con 30 tantos después de empatar frente a Banfield 0 a 0 en el estadio Florecio Sola. El Millonario sigue como único escolta con 26 y lo alcanzó el Bicho luego de su alegría vs. Atlético Tucumán 1 a 0 en La Paternal. Los demás clubes que se están metiendo en los cruces son Rosario Central (24 puntos; venció a Sarmiento de Junín 2 a 1 en el Gigante de Arroyito); Belgrano de Córdoba (23; empardó con Barracas Central 0 a 0); Huracán (21; igualó con Tigre 1 a 1); el Guapo (20) y Gimnasia de La Plata (20; celebró ante Estudiantes de Río Cuarto 1 a 0).

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se entrará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

El certamen tiene pendiente la novena fecha y se desarrollará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Es la jornada que se suspendió en su momento por el paro del fútbol argentino en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, fueron procesados por evasión fiscal y retención de aportes.

Cronograma de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Jueves 23 de abril

20: Defensa y Justicia vs. Boca – Zona A (ESPN Premium)

Viernes 24 de abril

17: Deportivo Riestra vs. Independiente – Zona A (ESPN Premium)

19.15: Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

19.15: Lanús vs. Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

21.30: Racing vs. Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

Sábado 25 de abril

14: Platense vs. San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

17: Estudiantes vs. Talleres – Zona B (TNT Sports)

19.15: Sarmiento vs. Tigre – Zona B (ESPN Premium)

21.30: River vs. Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Domingo 26 de abril

15: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza – Interzonal (TNT Sports)

17.30: Newell’s vs. Instituto – Zona A (TNT Sports)

17.30: Belgrano vs. Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)

20: Atlético Tucumán vs. Banfield – Zona B (ESPN Premium)

Lunes 27 de abril