Boca: Claudio Ubeda destacó la importancia de la rotación y los futbolistas que va recuperando

Con la goleada por 4-0 sobre Defensa y Justicia como visitante, Boca redondeó este jueves otra sólida actuación, sobre todo en el segundo tiempo a partir de los ingresos de varios de los habituales titulares. No obstante, comenzó a construirla con un equipo alternativo que también le aporta tranquilidad al entrenador Claudio Ubeda en un Torneo Apertura en el que ya está clasificado a los octavos de final. Y antes del viaje a Brasil para la tercera fecha de la Copa Libertadores, el DT sonrió porque sus dirigidos ganaron, llegaron a la punta del grupo A del certamen doméstico y lleva 14 partidos sin derrotas incluidas todas las competencias.

Tras el triunfo en el superclásico del domingo pasado ante River, por 1-0 en el Monumental, Ubeda optó por darles descanso a la mayoría, aunque terminó decidiendo que algunos sumaran minutos, como Leandro Paredes, Adam Bareiro, Tomás Aranda, Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel. Respecto de la última victoria sólo estuvieron en el equipo titular el arquero Leandro Brey y el mediocampista Milton Delgado, que a último momento debió tomar el lugar de Ander Herrera, lesionado en el calentamiento. Al “Sifón” no le gusta hablar de “equipo alternativo” y subraya el clima del vestuario. Justo cuando le preguntan por eso en la conferencia de prensa y de fondo se escucha a los jugadores cantando. “Escuchá, escuchá”, dice, sonriendo.

Al Sifón Ubeda le estaban consultando por la UNIÓN DEL GRUPO en Boca y ni siquiera tuvo que responder... ¡el vestuario habló por sí solo! pic.twitter.com/9lcSeudAsr — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

“Creo que es imprescindible que las relaciones humanas en un grupo fluyan de la manera que lo están haciendo. Ayuda mucho más. Así alguno se enoje cuando le toque salir, pero entiende que el compañero que entra va a hacer las cosas igual o mejor que el que sale. Es hablar con franqueza y que esa relación siga fluyendo. Hay buenos líderes de los que ayudan a que todo fluya con mayor efectividad”, describió el entrenador de Boca.

“Estamos contentos. Consolidar este partido para nosotros es importante porque nos da la tranquilidad de la clasificación. Esto ayuda a que la competencia interna haga elevar el nivel del grupo en general. La rotación es necesaria para ser competitivos en los dos torneos”, justificó. “No es que le ganamos a River y no íbamos a darle importancia a un partido como éste; salimos a ganar”, agregó.

“Hicimos un partido inteligente. El primer tiempo tuvo mejor control Defensa. Nosotros fuimos más ordenados y de a poco fuimos leyendo el rumbo. Agregamos un mediocampista [Ascacibar por Ángel Romero], encontramos enseguida el desequilibrio y llegaron los goles”, destacó. Ya estaba 1-0 y lo selló con buenas jugadas colectivas. En el 2-0, por ejemplo, hubo 31 pases en el gol de Bareiro.

Claudio Ubeda le dio minutos en el segundo tiempo a Leandro Paredes en la goleada de Boca sobre Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Apertura Gonzalo Colini - La Nación

“Todos los jugadores compiten por igual. A partir de darle atención a todos los jugadores vamos a seguir compitiendo”, señaló, y no escapó al pedido de su opinión en detalle del rendimiento de Malcom Braida, que fue el lateral izquierdo. “No nos sorprende. Ya lo conocíamos de San Lorenzo, donde lo tuvimos [cuando era el DT Miguel Russo] y viene trabajando bien hace bastante”, precisó.

“También es bueno que hayan marcado casi todos los delanteros, los tres más Alan [Velasco]; eso es bueno, genera confianza. Y mantuvimos el cero en el arco nuevamente. Estamos contentos y sabiendo que el martes tenemos otro partido importante. Este Boca esta para competir cada partido como una final”, citó.

A eso le sumó los beneficios de estar recuperando futbolistas que padecieron o cursan lesiones. “Recuperamos varios ya; es bueno que me la pongan difícil para ver quién tiene que jugar”, sostuvo, antes de lamentarse “un poco lo que le pasó a Ander. Esperemos que no sea nada grave. Supo frenar a tiempo por la sensación que tenía, ojalá esté bien”.

Lo mejor de Defensa y Justicia - Boca

Y explicó algunos detalles de la rotación, ya confirmando a un titular para el partido en Belo Horizonte con Cruzeiro: “La salida del Chelito Delgado por Leandro (Paredes) fue porque necesitamos que descanse bien para jugar en Brasil, y además tenía amarilla. Estamos atentos a esos detalles. Evaluamos mucho la recuperación, mañana [por el viernes] ya entrenamos, los que jugaron hacen recuperación y el resto, normal. No podemos darnos el lujo de descansar un minuto: el lunes viajamos a Brasil para jugar y ya cambiamos el chip enseguida en modo Copa“.