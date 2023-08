Boca confirmó la contratación de Marcelo Saracchi y Jorge Almirón ya tiene seis refuerzos

escuchar

El uruguayo Marcelo Saracchi, flamante incorporación de Boca, se realizó este miércoles la revisión médica de rigor para sumarse al plantel que dirige Jorge Almirón, actualmente en Montevideo para jugar esta noche ante Nacional por los octavos de final de la Copa Liberadores.

El defensor, nacido en Paysandú hace 25 años, llegó a Buenos Aires desde España y poco antes de las 8 ingresó en el Genea Centro Médico, acompañado por su representante, el exfutbolista uruguayo Marcelo Tejera, quien también tuvo un paso por Boca durante su carrera. Por la tarde, Saracchi firmó el contrato que lo une a Boca por los próximos tres años y medio, hasta diciembre de 2026.

El zaguero comenzó su carrera en Danubio y luego vistió las camisetas de River, Leipzig, de Alemania, Galatasaray, de Turquía, y finalmente Levante, de España, club al que Boca le compró el 70% del pase en una suma cercana a 1.800.000 dólares. El uruguayo es la cuarta incorporación de Boca, junto a su compatriota Edinson Cavani, a Lucas Blondel y Lucas Janson.

Además, Boca recuperó a dos jugadores que estaban a préstamo: el colombiano Jorman Campuzano (en Turquía) y el juvenil Vicente Taborda (en Platense). Y hay más: en las próximas horas podría definir la llegada del exGodoy Cruz Ezequiel Bullaude, proveniente del Feyenoord de Países Bajos. De todas maneras, según pudo averiguar LA NACIÓN, hay todavía ciertas diferencias en los números del préstamo, situación que por el momento retrasa el acuerdo final.

Saracchi, con la camiseta de River, intenta bloquear un remate de Nahitan Nandez, durante la final entre el Millonario y Boca disputada en marzo de 2018 en Mendoza, por la Supercopa Argentina 2017 ANDRES LARROVERE - AFP

Cambio de vereda

Jorge Brito, presidente de River, compartió su fastidio por la decisión del defensor uruguayo de sumarse a Boca. “Lo de Saracchi duele mucho”, reconoció el directivo, en relación al futbolista que el club de Núñez transfirió al Leipzig en junio de 2018. “Fue inesperado para mí. Duele porque siempre es raro ver a alguien que uno vio con la camiseta de River y que además estuvo presente en el ciclo más importante de la historia del club, tome la decisión de irse al clásico rival, pero es una decisión personal y hay que respetarlo”, agregó.

Saracchi, de 25 años, viene de una temporada en la segunda división de España, en Levante. Su carrera en Europa también muestra etapas previas en Leipzig y Galatasaray. Pero su desembarco en Boca dispara una retrospectiva mayor, a su único año en el fútbol argentino: entre agosto de 2017 y julio de 2018 jugó en River. El club de Núñez le compró su pase a Danubio, cuando tenía 19 años, por 2,10 millones de euros. Tras poner la firma junto al presidente Rodolfo D’Onofrio, se presentó en sociedad: “Me siento muy feliz y contento. Soy un lateral izquierdo más ofensivo que defensivo, también puedo jugar de volante”. En la cancha luego se comprobó ese perfil de jugador que se proyectaba con potencia y decisión.

Se incorporó en uno de los mejores mercados de pases del ciclo de Marcelo Gallardo. Junto al nacido en Paysandú firmaron como refuerzos Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco, Javier Pinola y Germán Lux.

Marcelo Saracchi, con la camiseta de Uruguay Instagram

Para River fue un buen negocio económico, porque tras una temporada lo transfirió a Leipzig por 12 millones de euros. Y en lo futbolístico también fue productivo, ya que le sacó la titularidad a un Milton Casco que, por esa época, había decaído en su rendimiento. Consiguió continuidad en una posición en la que Gallardo también había probado circunstancialmente con Facundo Medina, ahora en Lens, o corriendo de banda a Camilo Mayada.

Alcanzó a ganarse el reconocimiento del hincha de River, pero por su breve paso no llegó a convertirse en ídolo del hincha. En realidad, fue Saracchi el que desarrolló rápidamente una identificación riverplatense. A tal punto que averiguó acerca de la posibilidad de un regreso cuando su trayectoria en Europa no despegó todo lo que deseaba. Y en su cuenta de Instagram tiene más de una publicación en la que refleja su paso por River. En su último posteo, una foto familiar, un hincha de River le escribió que esperaba que no fuera cierto lo de Boca y otros le piden que vuelva a Núñez.

Hace pocos meses, cuando seguramente no imaginaba esta posibilidad de Boca, declaró: “Se extraña mucho el día a día en River, pelear todos los campeonatos, jugar la Libertadores. Saber que estando ahí vas a ganar títulos y pelear por cosas importantes”.

Disputó los 90 minutos en la final de la Supercopa Argentina 2018 en Mendoza, en la que River le ganó 2-0 al Boca de Guillermo Barros Schelotto. Solo participó en la etapa de grupos de la Copa Libertadores que finalizó con la final de Madrid. Por la transferencia a Alemania ya no estuvo en los play-offs.

LA NACION