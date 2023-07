Marcelo Saracchi a Boca, el pase menos pensado: deseaba volver a River y ganó la recordada final de Mendoza, pero se pondrá la camiseta xeneize

escuchar

El último jugador que vistió la camiseta de River y después se puso la de Boca fue Jesús Méndez. El volante central mendocino, formado en las inferiores del club de Núñez, pasó por la Ribera entre 2010 y 2013. No fue un salto de una vereda a la de enfrente, sino que en el medio tuvo un tránsito por Olimpo, St. Gallen (Suiza) y Rosario Central.

Los cambios sin escalas entre los clásicos rivales son los que levantan más ampollas y miradas de desconfianza entre los hinchas, aunque es cierto que quedaron en el pasado, fueron cada vez menos frecuentes. El fanatismo suele levantar un muro que muy pocos jugadores se atreven a sortear. A veces por la vinculación sentimental que sienten por alguno de los dos clubes y en otras por la presión psicológica y el vértigo que significa defender dos bandos que no comparten nada. Hay ambientes que se tornan irrespirables.

Los casos más sonados fueron los de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca, de Boca a River, y de Gabriel Batistuta, de River a Boca. También Carlos Tapia se identificó fuertemente con la camiseta azul y oro tras haber debutado en primera división con la rojiblanca.

En las próximas horas se agregará un nombre a la lista. La nueva cuenta estoesboca.futbol, uno de los canales oficiales del club, anunció que este lunes a la noche está llegando el lateral uruguayo Marcelo Saracchi. Tras la revisión médica del martes, como jugador libre firmará contrato hasta diciembre de 2026. Boca le compraría un porcentaje de su pase en una cifra que aun no fue confirmada, pero que orillaría los dos millones de dólares.

Saracchi intenta bloquear el centro de Nández durante la final de la Supercopa Argentina 2018 que obtuvo River ANDRES LARROVERE - AFP

Saracchi, de 25 años, viene de una temporada en la segunda división de España, en Levante. Su carrera en Europa también muestra etapas previas en Leipzig y Galatasaray. Pero su desembarco en Boca dispara una retrospectiva mayor, a su único año en el fútbol argentino: entre agosto de 2017 y julio 2018 jugó en River, que cuando tenía 19 años le compró su pase a Danubio por 2,10 millones de euros. Tras poner la firma junto al presidente Rodolfo D’Onofrio, se presentó en sociedad: “Me siento muy feliz y contento. Soy un lateral izquierdo más ofensivo que defensivo, también puedo jugar de volante”. En la cancha luego se comprobó ese perfil de jugador que se proyectaba con potencia y decisión.

Se incorporó en uno de los mejores mercados de pases del ciclo de Marcelo Gallardo. Junto al nacido en Paysandú firmaron como refuerzos Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco, Javier Pinola y Germán Lux.

Para River fue un buen negocio económico, porque tras una temporada lo transfirió a Leipzig por 12 millones de euros. Y en lo futbolístico también fue productivo, ya que le sacó la titularidad a un Milton Casco que, por esa época, había decaído en su rendimiento. Consiguió continuidad en una posición en la que Gallardo también había probado circunstancialmente con Facundo Medina, ahora en Lens, o corriendo de banda a Camilo Mayada.

El gol a Atlanta por la Copa Argentina

Alcanzó a ganarse el reconocimiento del hincha de River, pero por su breve paso no llegó a meterse en el corazón del hincha. En realidad, fue Saracchi el que desarrolló rápidamente una identificación riverplatense. A tal punto que averiguó por la posibilidad de un regreso cuando su trayectoria en Europa no despegó todo lo que deseaba. Y en su cuenta de Instagram tiene más de una publicación en la que refleja su paso por River. En su último posteo, una foto familiar, un hincha de River le escribió que esperaba que no fuera cierto lo de Boca y otros le piden que vuelva a Núñez.

Hace pocos meses, cuando seguramente no imaginaba esta posibilidad de Boca, declaró: “Se extraña mucho el día a día en River, pelear todos los campeonatos, jugar la Libertadores. Saber que estando ahí vas a ganar títulos y pelear por cosas importantes”.

Disputó los 90 minutos en la final de la Supercopa Argentina 2018 en Mendoza, donde River le ganó 2-0 al Boca de Guillermo Barros Schelotto. Solo participó en la etapa de grupos de la Copa Libertadores que finalizó con la final de Madrid. Por la transferencia a Alemania ya no estuvo en los play-off.

La despedida, esperando volver a River...

Su pase a River, con edad de juvenil, le había despertado una expectativa especial: “Me acuerdo que le pregunté al Chino Recoba, que lo había tenido a Gallardo de entrenador en Nacional. Me dijo que me iba a enseñar lo que me faltaba, que me iba a potenciar como jugador”. También tuvo de compinche a De la Cruz, con quien había compartido el seleccionado Sub 20 de Uruguay.

En 12 meses obtuvo dos títulos: la Copa Argentina 2017 (en los cuartos de final le marcó a Atlanta, su único gol en River) y la citada Supercopa Argentina. Su balance abarca 30 partidos oficiales, con 18 triunfos, ocho empates y cuatro empates).

Cuando apareció la propuesta de Leipzig, se asesoró con Pinola por todo con lo que se iba a encontrar en Alemania. El crecimiento económico y la seducción de incursionar en el fútbol europeo con 20 años lo llevaron a hacer las valijas, no sin antes dejar una sentida despedida: “Estuve solo un año, pero fue muy intenso y me llevo los mejores recuerdos. Solo tengo palabras de agradecimiento para los compañeros, los hinchas, el cuerpo técnico, y los dirigentes por todo lo que me han enseñado. Lo que viví en River es algo impresionante, nunca me lo voy a olvidar. Espero que sea una ida y vuelta, poder volver, porque me llevo los mejores recuerdos de este club”.

Se sumará a un plantel que tiene más de una variante en el lateral izquierdo, con Frank Fabra, Valentín Barco y Agustín Sández. Le esperan desafíos en más de un frente: deberá pelear por el puesto, poner en pausa su nostalgia por River y ganarse el aprecio del hincha de Boca.