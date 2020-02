Almendra fue titular la noche de la eliminación de Boca de la Libertadores ante River en la Bombonera, en octubre pasado. Ahora no tiene lugar en el equipo de Russo

Mientras transcurría la revancha ante River en la semifinal de la Copa Libertadores 2019, el mayor reconocimiento de la Bombonera era para Agustín Almendra. Paradójicamente, el jugador que había sido más resistido por el hincha de Boca al enterarse de la decisión del entonces entrenador, Gustavo Alfaro, de darle la titularidad en reemplazo del suspendido Capaldo. Todo en medio de un contexto caliente en el cual el xeneize debía remontar el 0-2 de la ida en Núñez. El impacto por la eliminación hizo que pasara inadvertida su buena labor y volviera a quedar en el olvido. El momento de la explosión de Almendra, entonces, parecía cantado: 2020. Sin embargo, su actualidad dista de lo imaginado y su caso genera curiosidad.

Hace rato que Almendra es considerada una de las joyas de las inferiores, por las enormes condiciones que tiene aunque no haya podido exhibirlas, entre bajos rendimientos y las prioridades de los entrenadores: de 84 encuentros oficiales que se jugaron desde su debut (Guillermo Barros Schelotto le dio lugar en Primera), participó sólo en 34, entre titularidades e ingresos desde el banco.

También se trata de un estereotipo de jugador al que en Europa ven con buenos ojos desde su aparición, lo que derivó en un alto valor de venta que ilusionó permanentemente a los dirigentes xeneizes.

Por ello, se esperaba que su presente tuviese otra realidad. Por un lado, porque cuenta con una dinámica que a Russo le suele ser útil para el tipo de volantes que le agrada utilizar en sus equipos; por otro, porque para mostrarlo al mundo y venderlo debe tener minutos. Sin embargo, ante Independiente (por un esguince), Atlético Tucumán y Central Córdoba ni siquiera estuvo convocado, mientras que fue uno de los cuatro que quedaron fuera de los suplentes frente a Talleres, en Córdoba.

En aquel primer tiempo del superclásico copero (en la segunda mitad tuvo poca participación debido a las urgencias de ir a buscar la paridad global) mostró todo su bagaje técnico para ser el mejor del Xeneize. Se hizo cargo del juego, evidenció su personalidad para destacarse en un duelo con tantas presiones y lo disputó con la actitud que las tribunas exigían: los fanáticos aplaudieron fervorosamente cada una de sus intervenciones y fue un contagio para sus compañeros. No se le dio continuidad a lo que parecía una buena señal y el salto de calidad nunca llegó.

Ahora bien, en su situación no hay nada extraño: no se trata de un conflicto contractual lo que deriva en su marginación. Porque el chico, que en los últimos días cumplió 20 años, se entrena a diario con el plantel. Simplemente, Boca tiene un plantel nutrido y las posibilidades se achican. "La decisión de que no juegue es futbolística, nada más", le confiaron a la nacion dirigentes importantes que, a la vez, dejaron en evidencia que Almendra está visto más como un recurso económico que un futbolista por potenciar: "Si llegaba una oferta importante, lo vendíamos. Estamos ajustados en los números y necesitamos vender".

Las ofertas que pasaron de largo

La oportunidad más propicia para negociarlo se dio con la anterior dirigencia que encabezó Daniel Angelici. En enero de 2019 llegó un ofrecimiento formal con un número tentador: según le contaron a este diario desde el entorno del juvenil, directivos de Napoli vinieron a Buenos Aires (durante tres días) para negociar cara a cara con Angelici y Nicolás Burdisso (ex director deportivo) y ofertar 20.000.000 de dólares, una cifra que no fue aceptada porque la institución había vendido recientemente al juvenil Leonardo Balerdi en 18 millones. "En compensación, le firmaron un nuevo contrato con promesa de futura venta", agregaron.

A mediados del año pasado, los italianos volvieron a la carga. "Almendra no se va a ningún lado", dijo públicamente Burdisso en aquella época, pero también fue importante la decisión del joven volante de quedarse a pelear por un lugar. Ante ese panorama, Napoli perdió el interés. A partir de ahí aparecieron clubes importantes como Inter, Bologna y Roma (Italia) y Paris Saint-Germain (Francia), pero con propuestas que no conformaron: la institución xeneize tenía como piso los US$ 20 millones ofrecidos por los napolitanos y esperaban una cifra cercana a la nueva cláusula de rescisión pactada (US$ 30 millones), pero tan sólo mostraron interés por sumarlo a préstamo, con opción de compra. La cesión no fue una opción para la directiva anterior ni para la actual.

Por eso mismo tampoco se terminó cerrando en el último receso su llegada a Inter Miami, el nuevo equipo de la MLS que tiene a David Beckham como uno de los propietarios. Primero, solicitaron un préstamo, pero al recibir la negativa, presentaron una oferta de compra en los últimos días que, por el momento, no satisface al Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme.

¿Será que Manchester United tiene también puesto el ojo para el futuro? La conexión está, sabiendo que la leyenda inglesa es un gran ídolo allí. Además, a comienzos de año, Rio Ferdinand, otro emblema de ese club, lo mencionó en su cuenta de Twitter como uno de sus tres futbolistas favoritos que le hubiese gustado que Manchester incorporase. Su nombre está muy instalado.

"Recién arranca, tiene un camino por desarrollar. Almendra es jugador de Boca y eso, de por sí, ya es bueno", dijo Russo hace tiempo. Si permanece en el club, posiblemente tenga lugar cuando el DT necesite recambio producto de la doble competencia, entre Copa Libertadores y Copa de la Superliga, dentro de pocas semanas. De todas formas, su caso no deja de ser curioso.

