Claudio Ubeda, el DT de Boca, en el ojo de la tormenta: “Soy el primero que quiere salir adelante”

Boca no logra ganar. Le cuesta jugar bien. Y la seguidilla se extiende en el tiempo. Esta vez, el equipo xeneize empató sin goles con Racing en un clásico decepcionante por la sexta fecha del torneo Apertura. Fue despedido entre silbidos por una Bombonera en llamas, sobre todo, contra Edinson Cavani, que fue titular y tuvo una actuación deslucida.

El conjunto xeneize no registró remates al arco, más allá de que jugó con Cavani y Miguel Merentiel, dos números 9. El equipo es una moneda al aire; el mediocampo no tuvo volantes creativos, sino solo de combate.

En el centro del debate, otra vez, está Claudio Ubeda, el conductor, también reprobado por la gente. Nadie puede asegurar a esta altura que sea el DT xeneize en la próxima Copa Libertadores. Boca está quinto en la zona A del Apertura, con 8 puntos (dos éxitos, dos empates, dos caídas).

Ubeda saluda a sus dirigidos luego de la batalla de fricción que hubo entre Boca y la Academia; el entrenador quedó "tranquilo" con la "actitud muy buena", pero admitió que ésta "no alcanza". Gonzalo Colini

El conjunto tuvo el desafío de jugar sin Leandro Paredes, que padece un esguince en el tobillo derecho. El DT quedó en el ojo de la tormenta una vez más, por la formación, los cambios y sobre todo, por conducir a un equipo al que le cuesta todo y ya no le sale casi nada.

En la conferencia de prensa, el entrenador de 56 años mostró templanza para salir de esta traumática situación. “Soy el primero que quiere salir adelante, convencer al hincha, ganar. Volver al año pasado, en el que tomamos esa seguidilla de muchos triunfos. Estamos acostumbrados a batallar y salir adelante con el juego. Hay que trabajar para ganar, y más en un club tan grande, Boca", sostuvo el director técnico en la conferencia de prensa posterior al 0-0 contra Racing.

“Estamos en una etapa en la que necesitamos tener resultados. El mundo Boca exige permanente ganar, lo tenemos claro. Para reconquistar al hincha, hay que ganar“, advirtió, repitiendo palabras de decepciones anteriores.

En la sala se mostró seguro, sereno, sin levantar la voz. Y dejó otras frases con su impronta. El crédito suyo ante Juan Román Riquelme, el presidente, es cada día menor, según se supo. Por ahora, el DT se mantiene.

Román Riquelme, impotente desde el palco; el respaldo del presidente al director técnico parece agotarse. Manuel Cortina

1) “A través de la actitud, del orden, vamos a encontrar el camino. Hay que seguir trabajando en busca de los buenos resultados”.

2) “Estoy tranquilo, la actitud fue muy buena. El equipo está tácticamente ordenado. Pero no alcanza eso; necesitamos más profunidad, llegada, para ser desequilibrantes y ganar los partidos".

3) Miguel Merentiel y Edinson Cavani: “Cuando uno no convierte, lo primero es focalizar en los delanteros. Los dos están volviendo de lesiones. No tenían continuidad; tal vez un poco más Miguel. Tienen que seguir agarrando confianza. Ojalá empiecen a meterla”.

4) Cuatro mediocampistas centrales: “La idea fue ocupar el ancho de la cancha con los volantes, sobre todo por cómo juega Racing, que suele lastimar por las bandas. Es su arma principal para atacar. Nos funcionó bastante bien, por eso agregamos un volante”.

5) “La actitud no alcanza. Tenemos que construir a través del orden; ser un equipo serio, sólido. Racing juega de modo agresivo. Aprovecho para decir que Maravilla [Martínez] debió ser expulsado por su codazo; no tengo dudas de eso. Se tendría que haber revisado al menos. En el segundo tiempo, con los cambios, construimos más juego".

6) “Entiendo el enojo del hincha, totalmente. Boca necesita ganar siempre y siempre debe ser el que sale a proponer y tratar de ganar el partido. Entendemos al hincha, porque todos sabemos de la exigencia".

7) “Tenemos varios lesionados en la posición de la elaboración del juego. Nos falta volumen de juego y llegar con más frecuencia al arco”.

8) “Estas cosas suelen suceder y hay que salir rápidamente de esta situación. Necesitamos tener mayor protagonismo y sumar como corresponde”.