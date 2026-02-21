Video: el codazo de ‘Maravilla’ Martínez a Ayrton Costa por el que todo Boca pidió expulsión

El deslucido empate 0 a 0 entre Boca y Racing, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, tuvo poco fútbol y muchas infracciones: 13 por el lado de la Academia y 12 por el del xeneize. Una de las infracciones más polémicas fue la que derivó en una amonestación a Adrián ‘Maravilla’ Martínez: un codazo a Ayrton Costa en el primer tiempo por el que todo Boca pidió expulsión.

El propio exdefensor de Independiente se mostró visiblemente molesto al término del encuentro por la jugada en cuestión. “‘Maravilla’ pegó tres veces sin pelota y le sacaron una amarilla. La otra vez (por el partido anterior entre ambos) pasó lo mismo. Hacemos todo lo posible para que las cosas salgan bien, trabajamos en la semana, pero los referís están en contra nuestra”, aseguró.

Otro futbolista que también criticó la actuación del árbitro Leandro Rey Hilfer fue el juvenil Milton Delgado, que reemplazó al lesionado Leandro Paredes y fue uno de los pocos puntos altos del partido. “Se entienden los silbidos, fue un partido feo. Racing no hizo nada, nosotros siempre intentamos ir para adelante. En la primera era roja a ‘Maravilla’, pero la última vez pasó lo mismo”, comentó.

Milton Delgado, uno de los mejores jugadores en el empate entre Boca y Racing, criticó al árbitro Gonzalo Colini

Además del ‘9′, en el visitante también fueron amonestados Matko Miljevic, Santiago Sosa y Franco Pardo; mientras que en el xeneize vieron la tarjeta amarilla Costa y el chileno Williams Alarcón. Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó momentáneamente en el quinto lugar del Grupo A; mientras que el club de Avellaneda quedó séptimo en la zona B.

El próximo compromiso de Boca será el martes 24 de febrero a las 21.15, en el estadio Padre Martearena de Salta, frente a Gimnasia de Chivilcoy, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Racing, por su parte, volverá a pisar un campo de juego el jueves 26 de este mismo mes, cuando reciba a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda por la séptima fecha del Apertura.

Racing recibirá a Independiente Rivadavia en la próxima fecha del Torneo Apertura 2026 @Facamorales

El codazo de Adrián Martínez a Ayrton Costa