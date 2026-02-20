En qué canal pasan Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este viernes, desde las 20, Boca y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Platense como local, no logra levantar cabeza y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con siete puntos (dos victorias, un empate y dos derrotas). Buscará vencer a un rival que en lo últimos años lo hizo sufrir y al que solo le pudo ganar en tres de los últimos 12 enfrentamientos. Además, la última vez que se quedó con los tres puntos fue hace casi dos años, por la Copa de la Liga 2024.

Boca no pudo con Platense y necesita volver a la victoria en el clásico de este viernes ante Racing Gonzalo Colini

La Academia, por su parte, parece haberse recuperado después de un comienzo para el olvido con tres derrotas consecutivas. Acumula dos triunfos seguidos y está noveno en la clasificación general de la zona B con seis unidades. En la última jornada derrotó a Banfield por 2 a 0, en el estadio Florencio Sola, por los goles de Marco Di Césare y Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

Boca vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.04.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el clásico frente a Racing ALEJANDRO PAGNI - AFP

Posibles formaciones