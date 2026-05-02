A Boca le volvió a funcionar el plan B y puede ocuparse de recuperar terreno en la Copa Libertadores

Con titulares o el recambio que le ofrece la amplitud de su plantel, hace un buen rato que Boca pisa firme en el Apertura. Bastante atrás quedaron las dudas y los resultados preocupantes. Todo se fue encarrilando entre el ensamble colectivo y la jerarquía de algunas individualidades, con Leandro Paredes a la cabeza. Este Boca en la actualidad se puede diversificar y no desentonar: el plan B, la segunda línea a la que recurrió Claudio Úbeda para empatar con Independiente y golear a Defensa y Justicia, en Santiago del Estero consiguió el triunfo 2-1 ante Central Córdoba para quedar en lo más alto de la Zona A, a la espera de lo que haga Estudiantes contra Platense. Terminar como líder tiene sus beneficios: asegurarse la condición de local en todos los play-off, hasta la final, que se disputará en estadio neutral.

Resuelto el frente local hasta saber qué rival de la Zona B le tocará en los octavos de final, Boca puede concentrarse sin distracciones en la Copa Libertadores, en la que la derrota frente a Cruzeiro lo obliga a achicar considerablemente el margen de descuidos. Ahora comparte el primer puesto con el equipo de Belo Horizonte y con Universidad de Chile, y el martes le espera el último compromiso de visitante, ante Barcelona, en la calurosa y húmeda Guayaquil. Con ese partido como prioridad, el entrenador preservó este sábado a los titulares. Algunos fueron ingresando a partir de los últimos 25 minutos, como Paredes, Delgado, Aranda y Merientel, que con dos definiciones al cuerpo de Aguerre desperdició la posibilidad de ampliar la victoria.

Velasco empieza a festejar su gol y recibirá el abrazo de todos su compañeros Captura - Captura

Muy pronto descubrió Boca por dónde pasaban sus mejores posibilidades ofensivas. Recostado sobre la izquierda, respirando los aires de su provincia natal, la gambeta y la aceleración del “Changuito” fueron indescifrables para la defensa. Su marcador asignado, Fernando Martínez, no tardó en recibir la tarjeta amarilla al asumir que solo podía detenerlo con foul.

Lo más destacado de Central Córdoba 1 - Boca 2

Zeballos retomó el nivel que tenía antes de que una lesión muscular lo sacara de las canchas por más de dos meses. Antes de entrar en la enfermería, era pieza fija entre los titulares. Luego, mientras estuvo afuera, el fútbol impuso su dinámica cambiante. Apareció Aranda con un atrevimiento del que pocos tenían noticia y Boca, como equipo, creció en rendimiento y resultados. Cuando le tocó volver, Zeballos se encontró con un escenario diferente: no recuperaba el puesto que había perdido por lesión, debía esperar una oportunidad. Mientras tanto, en su futuro apareció la posibilidad de una transferencia al fútbol de Turquía.

Asegurado el orden para controlar los tibios intentos de Central Córdoba, el juego se inclinó hacia el sector de Zeballos, apoyado por las proyecciones de Braida y frecuentemente buscado por Velasco, que se cerraba desde el sector opuesto y le quedaba a tiro para su perfil derecho.

El desarrollo pasó a depender de lo que propusiera Boca, de su continuidad para forzar el desequilibrio. Quedaba en evidencia que los titulares del Ferroviario tienen un nivel futbolístico inferior al recambio de Boca. Se acabó el semestre para Central Córdoba, antepenúltimo en la Zona A, con la posibilidad de bajar un puesto más si el lunes gana Newell’s. El uruguayo Michael Santos, autor del descuento y cerca de conseguir el empate con una media vuelta que desvió Brey, fue rotundo: “Tenemos que traer refuerzos para competir mejor”.

"VENGO DE UNA SEGUIDILLA MUY BUENA" 🔵🟡



Tras convertir un gol en el triunfo de BOCA ante Central Córdoba, Alan Velasco expresó su felicidad en charla mano a mano con TNT Sports.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/qgtIfdg4SS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 2, 2026

Los locales trataban de emparejar y exigir con empeño y sacrificio. Era cuestión de que los dirigidos por Úbeda ajustaran los movimientos ofensivos para que llegara el gol. La mayor preocupación era la salida de Barinaga, muy dolorido tras un choque con Quiroga en el que el lateral fue amonestado por la entrada temeraria. Úbeda se vio obligado a recurrir a un titular, con la entrada de Weigandt.

Antes de que se cumpliera la media hora, lo poco que inquietó Central Córdoba lo resolvió Braida con un oportuno cruce ante un remate de Vera. La llave la seguía teniendo Zeballos, que tras un nuevo desborde asistió para el gol a Giménez, cazado en off-side por el VAR por unos pocos centímetros. Se acercaba el final de la primera etapa y parecía que Boca desaprovechaba la posibilidad de establecer una diferencia. Pero impuso sus mayores variantes, en este caso con un margen de fortuna, ya que el remate Velasco se desvió en Quiroga y descolocó a Aguerre. El ex-Independiente recibió el afectuoso saludo de sus compañeros, incluidos los del banco, por todos los inconvenientes que atravesó desde su llegada, entre lesiones, bajos rendimientos y falta de confianza, con el penal fallado ante Alianza Lima por los play-off de la Copa Libertadores como mayor cruz. “Me costó mucho y ahora vengo con una seguidilla de buenos partidos. En Boca la exigencia es alta y con el plantel que tenemos no hay equipo alternativo, eso se habla afuera, adentro lo vemos de otra manera”, expresó Velasco, que había marcado frente a Defensa y Justicia.

CAÑO Y TERRIBLE PASE DE PAREDES, PERO MERENTIEL NO PUDO CONVERTIR EL TERCERO DE BOCA 🔥#LPFxTNTSports



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Dos minutos después del 1-0 llegó el segundo con una maniobra que ya tenía antecedentes: desborde de Zeballos y toque frente al arco de Giménez, ahora habilitado. En la segunda etapa, Boca se paró para el contraataque, bajó varios metros la línea de presión. Descontó Santos ante un Brey sin decisión para salir a cortar, aunque luego el arquero se redimió ante remates del centro-atacante uruguayo y de Iacobelli.

Con la entrada de cuatro titulares Boca retomó el control y solo le faltó el acierto de Merentiel en la puntada final tras estupendas asistencias de Aranda y Paredes. No tuvo que lamentarlo porque son días en los que a Boca le sobra equipo para atender lo que le salga al paso.