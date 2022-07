Boca - Estudiantes: Pol Fernández habló de “recuperar la memoria” y Hugo Ibarra pidió paciencia a su equipo

Le costó varias semanas, pero Boca finalmente firmó un partido en el que sus hinchas se puedan ir totalmente conformes con el rendimiento de su equipo. Tras haber conseguido apenas un triunfo en sus siete partidos previos, el equipo dirigido por Hugo Ibarra, cuya continuidad hasta diciembre fue ratificada en la semana por “Chicho” Serna, se impuso a un flojo Estudiantes por 3-1, aunque el resultado aún lo deje lejos del puntero Atlético Tucumán.

Pol Fernández, autor del gol que abrió la cuenta para el Xeneize, fue cándido al hablar del momento difícil que pasó el equipo en los partidos anteriores luego del triunfo, que espera que sirva para empezar a construir de nuevo: “Veníamos trabajando y no se nos venía dando. Sabíamos que estábamos en deuda futbolísticamente, lo teníamos presente, pero queríamos empezar a recuperar la memoria” sostuvo el ex Cruz Azul. “Queremos empezar a encontrar un funcionamiento, creo que hoy hicimos bien las cosas. Lo merecíamos, lo necesitábamos, y a partir de esto vamos a empezar a trabajar mejor”.

El gol de Pol Fernández para el 1-0 parcial de Boca

El volante valoró también el aporte de los jugadores surgidos de inferiores, en particular el de Alan Varela, que se consagró como la figura del encuentro: “Somos un plantel con muchos chicos que están creciendo de buena manera, hoy se vio reflejado en Varela, [Exequiel] Zeballos cuando entra lo hace muy bien, [Franco] Vázquez estuvo muy bien”, valoró el santafesino. “Creo que a partir de que Alan se empezó a sentir bien nosotros empezamos a crecer. Nos dio confianza, nos respaldó bien, sobre todo los primeros 20 minutos fueron buenísimos. Encontramos la diferencia y después lo supimos manejar”, continuó.

Sobre su tanto, Fernández reconoció que es Ibarra quien le exige que le aporte más llegada al área a su juego, y espera que de esa forma pueda seguir aportando con goles: “Es algo que me vienen pidiendo, trato de hacerlo seguido, encontrar los momentos justos. A veces no se me da, pero hoy por suerte la pude empalmar bien y entró”.

Las declaraciones de Pol Fernández después del triunfo de Boca

Varela, por su parte, se encargó de rescatar la labor de Estudiantes, en especial su juego físicamente demandante: “Estoy cansado, porque ellos juegan bien, tienen mucha intensidad. Supimos aguantarlo bien”, admitió el mediocampista de Isidro Casanova, que en la misma línea de Pol también remarcó el significado de la victoria y las circunstancias en las que se dio: “Lo necesitábamos. Dimos una mala imagen el partido pasado y hoy se nos dio muy bien. Tuvimos mucha movilidad y mucho sacrificio en el medio. Eso ayudó mucho al equipo”.

Pol Fernández abrió el marcador y el Xeneize triunfó por 3-1 Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Ibarra ponderó el trabajo del medio campo

En la conferencia de prensa posterior al duelo, el DT del club de la Ribera se deshizo en elogios hacia todos los volantes del equipo, en especial a Juan Ramírez, que venía siendo cuestionado por el hincha: “Todo el medio campo hizo un partido bárbaro. Todo lo que les habíamos dicho antes de jugar lo hicieron y todavía mejor. Y Juan [Ramírez] es un jugador que nos puede dar mucho, salvo algunas lesiones que ha tenido fue regular. Confío plenamente en él como en todos los jugadores, todos están preparados para utilizarlos en algún momento. Yo, feliz porque lo han hecho bien todos”.

No obstante, el formoseño aprovechó para pedir paciencia al público para ir dándole identidad a su idea de juego: “Ni somos los mejores porque ganamos ni tampoco somos los peores si perdemos. No nos confundamos. La idea va a ir plasmándose de a poco”, advirtió. “Quedar eliminado de la Libertadores golpea y estamos en un proceso de cambio. Le estamos dando forma de a poco, no hay que desesperarse”.